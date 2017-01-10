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Теги: плен (1645) Бодня Татьяна (4)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мама украинского пленного Ольга Морозова: "Местного жителя, который прятал нашего сына, боевики расстреляли"

Освобождение "киборга" Тараса Колодия, с которым родные наших собеседников находились в одной колонии, дало этим людям новую надежду. Надежду на то, что их сыновья и мужья, которых они ждут уже несколько лет, могут вернуться домой. Рассказывая истории о том, как ребята попали в плен, родители признаются, что слышат в свой адрес разное, вплоть до обвинений в том, что они агенты Кремля и специально раскачивают ситуацию. Но сдаваться не собираются.

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Фактически,украинское правительство,своими действиями по поддержке оккупированного Донбасса и Крыма,уже легетимизировали всю эту территорию,проводя торговые операции и привлекая пограничников к линии разделения.
Переговоры ведутся не с Москвой,как с оккупантом,а напрямую с террористами.
Я не раскачиваю лодку.
Но это и есть предательство. Украины и ее народа.
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Кстати,пенсии и пособия выплачиваются семьям боевиков исправно!
Если есть сомнения,посмотрите на открытии новых пунктов пропуска,а также количество пересекающего транспорта и людей в сутки.
Только на горловском направлении.
Ну и чего им не воевать и не держать пленных украинцев?
Сто раз писал и повторюсь,пока Украина содержит оккупанта,война не закончится.
А вот перекинуть содержание на терроистов в лице Кремля и его хозяина,Украина или не может или не хочет.
Теперь вот финансовые расчеты пошли. С шахтерами и комбайнерами,откуда свою долю возьмут в попучленцы. Народ,вам действительно это не надоело?
Неужели это достало только меня?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМама украинского пленного Ольга Морозова: "Местного жителя, который прятал нашего сына, боевики расстреляли"
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