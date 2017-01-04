"Ле Пен отрабатывает одолженные у Путина деньги, - Чубаров о заявлении кандидата в президенты Франции про Крым"

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Всего на сайте: 148 писателей
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п.с. Что доллар в конце концов рухнет - согласны 99% экономистов (любая финансовая пирамида ограничена в сроках существования). Расходятся только в сроках, примерно от 1 до 100 лет
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Патріарх РПЦ Кирил заявив, що оскільки «противники» Росії розпочали неоголошену війну і хочуть її знищити, тому війна в Сирії є справедливою, оборонною і священною. Глава РПЦ назвав війну у Сирії - «захистом Батьківщини» і закликав росіян до мобілізації.
«Тепер на прикладі Сирії ми розуміємо, що наші противники хочуть знищити Росію, тому всі ми повинні бути мобілізовані, наші війська, наші спецслужби, все наше населення мають бути мобілізовані»
- В Алеппо около 300 боевиков находилось, а эти твари разбомбили почти весь город, школы, больницы, жилые дома. А все потому, что Катар хочет провести через Сирию газопровод в Европу.
- А как они Донбассу и "русскоговорящему населению" помогли? Убили и калеками сделали в сотни раз больше.Это дьявол, а не патриарх.
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Пусть не умничает и отрабатывает более традиционнно.
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER 10 ч.10 часов назад
Как же они похожи, эти ВАШЫ МАШЫ
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Прастите!...
Стесняюся спросить:
- А это порно или фильмом ужасов....
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5 часов назад
Марин Ле Пен пожаловалась, что российские коллекторы звонят ей в 6 утра и угрожают.
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