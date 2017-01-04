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Теги: Крым (17885) пропаганда (1756) СБУ (12939) Франция (1713) Чубаров (523)
Тему создал: Ольга Скороход

Ле Пен отрабатывает одолженные у Путина деньги, - Чубаров о заявлении кандидата в президенты Франции про Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что своими заявлениями кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отрабатывает одолженные деньги у Путина.

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На цензоре недавно говорили, что новый президент США будет женщина. 100% инфа.
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Жизнь не научила политиков осторожности в своём бла-бла-бла...
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Ванга говорила, что чёрный президент будет последним в США.
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Доллар рухнет! «Через считанные месяцы, хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать, сколько осталось этому раздутому долларовому пузырю… Произойдёт крах всех денежных систем, встроенных в американскую». Это предрёк не кто-нибудь, а вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев. Вы этому верите? И многие верили. Загвоздка в том, что эту фразу Леонтьев произнёс в феврале 2009 года. И «считанные месяцы», которые он отвёл на падение доллара, давно истекли
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Показал бы место куда рухнет, а мы подберем.
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Было такое. Я и говорю, не учатся политики ни на своих ни на чужих ошибках.
п.с. Что доллар в конце концов рухнет - согласны 99% экономистов (любая финансовая пирамида ограничена в сроках существования). Расходятся только в сроках, примерно от 1 до 100 лет
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Такова сегодняшняя Россия - мерзкая и омерзительная страна. Видео:﻿ Кирилл: Война в Сирии справедливая, оборонительная, священная

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що оскільки «противники» Росії розпочали неоголошену війну і хочуть її знищити, тому війна в Сирії є справедливою, оборонною і священною. Глава РПЦ назвав війну у Сирії - «захистом Батьківщини» і закликав росіян до мобілізації.
«Тепер на прикладі Сирії ми розуміємо, що наші противники хочуть знищити Росію, тому всі ми повинні бути мобілізовані, наші війська, наші спецслужби, все наше населення мають бути мобілізовані»
- В Алеппо около 300 боевиков находилось, а эти твари разбомбили почти весь город, школы, больницы, жилые дома. А все потому, что Катар хочет провести через Сирию газопровод в Европу.﻿
- А как они Донбассу и "русскоговорящему населению" помогли? Убили и калеками сделали в сотни раз больше.Это дьявол, а не патриарх.﻿

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НАЕМНИК ПРОСИТ ПРОТЕКЦИИ ПУТИНА. НА ДОНБАССЕ НЕ ЗАРАБОТАЛ - ХОЧЕТ В СИРИЮ
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Мойша, ша, я вас умоляю, держите себя в руках, у вас несварение случится.
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На Рассее все зашибись, да кацап? Боярышниковые реки, блинные берега?
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та ладно, животное) кто бы говорило, или тебе винторогому фоток срюсских кобыл тут напостить?)))
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Эво как тебя кацапа выворачивает) Хлебни боярышника, закуси с лопаты и жисть наладиццо, алень)
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свои фото с отдыха на вольге , кацапчик прислал , не удержался ,до крыма так и не доехал
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эта плядская семейка их отрабатывает последние сорок лет!!!
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Ле Пен - потасканая простигоподи, шо б вы понимали
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Тут все знают, кто такой Ле Пен - на сепарских сайтах не знают.
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А имеет ли право кандидат в президенты одалживать деньги в соседних странах на предвыборную компанию? Если ему в своей стране денег не дают- значит уже не верят. Что то французы в законодательстве недоработали. А еще лягушонок Олланд нас учит жизни.
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Хочу сказать, что частично вы би правы по террористу в Стамбуле.
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Похоже этот год станет годом сплошных зрад.
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Гадю в ПАСЕ обломали, чтобы проталкивать идеи Куйла в Европе, вот Куйло и вспомнил о старых должниках типа Ле Пена, во.
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В Москве заявляют о необходимости восстановить с Североатлантическим альянсом (НАТО) былые отношения, признавая, что "есть масса причин", по которым государства хотят состоять в этой организации. ii
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Невзрачная бабулька с убогим умишком! Позор Франции за такого кандидата!
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9 лямов - это же сущая мелочь. Любой украинский депутат мог бы занять ей гораздо больше. А если там речь не о евро, а о рублях (Чубаров не уточнил), то вообще крохи.
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Головне - буди готовим, що Марі Ле Пен може стати президентом Франції..............
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Ну вчи французську , пошукай файні сподні , сходи в лазню .
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"Ле Пен отрабатывает одолженные у Путина деньги, - Чубаров о заявлении кандидата в президенты Франции про Крым"

Пусть не умничает и отрабатывает более традиционнно.
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Невзоров заявил, что за бабки она готова на оральный секс даже с царь-пушкой. Какой он все таки грубиян .
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Екс-президент Франції Ніколя Саркозі програв праймеріз, пішов з політики і тепер може притягуватися до суду."Цього разу він піде на 100% - він отримав ляпаса від прихильників своєї партії і посварився з Фійоном, - каже Арфуш. - Причиною ж поразки на праймеріз стало продовження скандалу з грошима лівійського лідера Муаммара Каддафі. За моїми особистими спостереженнями, останніми тижнями більшість французів відчули себе обдуреними Саркозі, оскільки вперше публічно заговорив безпосередній учасник угоди Каддафі з Саркозі. На дуже впливовому сайті з'явилося відеоінтерв'ю з людиною, яка особисто привезла з Лівії і передала Саркозі сумку з $ 5 мільйонів готівкою.16 березня 2011 року син лівійського лідера Саїф аль-Іслам Каддафі розповів, що Ніколя Саркозі фінансував свою передвиборчу кампанію за рахунок грошей, узятих у Лівії. В інтерв'ю Euronews він заявив, що Саркозі повинен віддати гроші лівійського народу. Син Каддафі відзначив, що Триполі готовий розкрити всі деталі операції, зокрема зробити надбанням громадськості банківські реквізити та інші документи. А вже через 3 дні в Лівії розпочалася Міжнародна військова операція проти режиму Каддафі "Харматан", під проводом Франції.
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кто еще не нажрался ховна?


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И такие "политики" участвуют в выборах в толерастной Европе.
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Думал , что истории с Траипом чему-то научила. Буй - такое лечению не подлежит. Это какой-то геморой остатков головного мозга. Понятно , что у этой тети очень мало шансов выграть выборы. Но с другой стороны у этой тети шансов на ного больше чем было у дяди Трампа. Интересно , если тетя выграет, то у кого ваши политики будут попрошайничать?
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Ни у кого. При любых раскладах. Сами дадут.
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Ну не переймайтись ви цим , ми ж не переймаємось .
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Попрошайничали кацапы вымаливая ножки Буша у Амеров чтоб с голодухи не подохнуть, Украина выполнила Будапешский меморандум и будет требовать по "счетам" !
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Требовать? У кого? У США? А если не дадут - войну объявите или невъездными в Украину сделаете? Насмешил. Жги еще.
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Отключим газ и напишем про это песенку , так вроде поступают "сверхдержавы " ?
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Ты видать болван ещё тот, есть ДОГОВОР, есть факт исполнения его Украиной- ядерное разоружение, если договор не выполняется тогда весь Мир катится нахер и все мировые договора можно скурить, требовать нужно а не барыжничать во время войны,а ты смейся дальше .
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У мари люмПен, которая сама попрошайничает у хуйла, точно не будут.
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а если ле пен победит? ну мы тут понятно пообзываем дурнями французами. а что верхние делать будут?. -заднюю включать?
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Будем первой страной которая запретила въезд в страну президенту Франции , еще и гордиться этим будем .
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перемога лі пен означатиме триндець Франції.
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Вот тут фиг его знает , скорее конец ЕС и эпохе толерантности , а там будет зависеть от самих французов .
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французы никогда не были субъектом. Они готовы признать любого хозяином лишь бы тот не мешал распознавать нотки смородины в вине такого-то урожая.
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перестанут ходить поезда со скоростью 450 км в час. перестанут шить одежду. ситроен и пежо закроются.?? ну что останется ?-- тюнь-тюнь не будут французы делать? ну что там такого произойдет?
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Вы читали программу этой тети , начнется месилово по расовому признаку , а мине все равно с какой скоростью над ней ходят поезда .
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Ле Пен отрабатывает у Путина....
Прастите!...
Стесняюся спросить:
- А это порно или фильмом ужасов....
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Двуглавый Кургинян© ‏@tyndagood 3 січ.Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, с целью стать ближе к российскому президенту, решила поменять фамилию и стать Марин Ле Пенис...

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..Гадкая Люм пен фашистка своими подлыми антиукраинскими выступлениями старается заработать себе как можно побольше кровавых кремлёвских сребреников, заработать у такого же как и она фашиста фюрера всех лапотных народов шовинистической педерации паРАШИ в )(уйла - Путлина. И видно что такими своими преступными заявлениями против территориальной целостности Украины и она пророссийская гнида хочет побольше выторговать себе бабла у кремлёвских фашистов, на выборы президента Франции.
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Кто то отрабатывает на Россию , кто то зарабатывает в России во время войны. Таковы все политики .
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Марин ле Пен- собирательный образ французов- безответственных лоботрясов и подрашистов.Им плевать,что Украина одна сдерживает рашистов,их хата с краю,они думают,что жо них путлерок не дотянется.
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А Беларусь? Путин может через Беларусь напасть на Францию.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛе Пен отрабатывает одолженные у Путина деньги, - Чубаров о заявлении кандидата в президенты Франции про Крым
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