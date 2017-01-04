Задержанный помощник нардепа Савчука требовал 140 тыс. за блокирование обращений к депутату, - прокуратура

Володимир Шевченко 805b5da6
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Власов Сергей b3083465
, Анатолий Лукин
, Чубака
, jotinesi
, курвиметр
, Bob Fayn
, Yurii Sliusarchuk
, Андрей Веселовский
, Slava Stahov
, Tatyana Pomolova
, Serghei Grigoriev
, Lvbnhj
, Алекс Фибер
, John Johnson
, Stuart Pearce
, Zaporozec
, хтось собі такий
, Taras Franco
, Донецьк український
, Makar Baboker
, Turan1989
, Богдан Подзізей
, Наталья Супрун 4c02dc49
, буков
, Грга Питич
, Ринат Амедов
, стальной гигант
, Віктор Литвинюк
, Де Правда
, Mher Mheryan
, Мосий Шило
, Ali Hasan
, Юрий Примак
, Livij
, Jason Statham
, Николай Масло
, rahr
, Said_
, Иван Петренко
, Оолександр Білець
, славный парень
, Kedr
, Туземец
, Who is Who
, Сергей Коваленко 9044b06d
, путин999
, Вова Шап 0943d6fc
, Fobos
, Данко Сердечный
, Гыг с Вами
, дератизатор
, Алексанр
, Khmelnitskiy
, De Wolfe
, Батя Махно
, Alexandr Slavich
, vasya vasun
, Nick Horner
, Alex Bylim acfe5d4d
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Прохожый
, Tema9
, 133133
, Алла Морсак
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, myxanik
, Африкан_Свиридович
, Иван Афанасьев
, Филипп Филиппович Преображенск
, Тарас Затолочный
, Беняша Курильский Бобтейл
, Olga Mansika
, Кот Копейкин
, Алекс Кор
, Gujibarju
, Лёва Паливода
, vismavista
, Сергій Бондарець
, Юра Волков
, Лео Кот
, Родион Ивашин
, East Clintwood
, Rjr
, амфаш
, Supple Vine
, Иванов Иван 614911af
, Стэпан
, Сергей Серж e67d4198
, Злий Грицько
, Александр Маргадон
, Бздынечка
, Elena Italenna
, Colt
, CА
, Clandestino
, Данило Галицький 1c1ee858
, Сергей 46a07dfb
, Анна Шестопалова
, hausordnung
, Саша Каян
, Карпов Олег
Геннадий Медведев 4e590f22, Чубака, буков, Stuart Pearce, Грга Питич, стальной гигант, Иван Петренко, курвиметр, Ali Hasan, Мосий Шило, Slava Stahov, Livij, Ринат Амедов, Гыг с Вами, Николай Масло, Анатолий Лукин, Прохожый, John Johnson, Fobos, славный парень, Александр Пушкин 7b40c3f0, Туземец, Алекс Фибер, Африкан_Свиридович, Богдан Подзізей, Alexandr Slavich, Де Правда, Данко Сердечный, East Clintwood, Власов Сергей b3083465, Сергій Бондарець, Nick Horner, Батя Махно, Юрий Примак, Иванов Иван 614911af, Zaporozec, Родион Ивашин, vasya vasun, Taras Franco, Jason Statham, Сергей Коваленко 9044b06d, Supple Vine
Всего на сайте: 146 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.057.ua/news/1499986
Ответить
Ответить
Ответить
А понять значение слова "блокировка"-немногоходовочно?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
20 hrs ·
Історія Пашинського - приклад подвійних стандартів. Коли в Україні легалізували розподіл на людей першого та другого сорту. Одним роздаровують зброю, а інші - отримують від них кулі. Кому та скільки Аваков подарував пістолетів - засекречено, але таємне неодмінно стане явним.
Щодо Пашинського - чи зможе прокуратура об'єктивно розслідувати справу проти депутата "Народного фронту", якщо першим заступником генпрокурора є інший депутат від "Народного фронту"? Це все - наслідки дерибану силових структур політичними кланами, які чомусь приписують собі в назву слово "партія". І це скоро закінчиться для цих людей - яким буде сумно і боляче.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить