EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571008)
  2177  36
Теги: депутат (2636) задержание (4747) Львов (3197) прокуратура (2510)
Тему создал: Ольга Скороход

Задержанный помощник нардепа Савчука требовал 140 тыс. за блокирование обращений к депутату, - прокуратура

Помощника депутата от "Народного Фронта" Юрия Савчука Петра Яремчука удалось задержать благодаря обращению частного предпринимателя, от которого требовали взятку.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эту депутатскую синекуру пора обламывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сперва прочёл фамилию депутата чуточку иначе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Клюевых было все! Дом в Рудыках. Точнее два дома на одной охраняемой территории. Трехэтажные подвалы из фортификационного бетона со складами продуктов и оружия. Кстати в одном из подвалов был оборудован стрелковый тир. Цистерны со сжиженным газом и топливом для дизель генераторов.... Ну и где они теперь? Помогло им?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у этих воров другие воры отобрали. Я вот только не вижу - где тут для страны профит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже не вижу. Ни для страны, ни для них самих. Суета... Но сколько денег братья в это инженерное чудо вбухали... А их же нужно было вытащить из наших карманов, лгать, барыжить, изгаляться... А в гробу, как утвержает бывалый труповед Чевоненко, вообще карманы не предусмотрены...
 показать весь комментарий
Ответить
 
из этого я давно сделал вывод, что большая часть так называемой "элиты" просто больные на голову люди - тратить время и нервы для того, чтобы еще нагрести денег, когда и тех, что уже имеешь, потратить практически нереально...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они еще надеются вернутся,та и кроме них такие бункера в конче та пуще в каждого упыря и все думают,шо так и должно быть,быдлу обещания,а им все остальные блага
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такие далеко не у каждого! Да и вряд ли получится. Что с воза впало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно подумать депутатишка - был не в курсе...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Думать" для суда не катит-доказывать надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, при другом раскладе, все выглядит так, будто решения, в этом "тандеме", принимал исключительно помощник, а депутат, был для мебели...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не важно как выглядит, важно что доказано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Имея целого вороватого министра МВД и необразованого вороватого пгокугора(тоже кстати в прошлом вороватого министра МВД) доказать можно даже то,что ты не порохобот,хотя, соглашусь, это не просто)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выпей крепкий чай и не ешь больше шоколад, видимо мозг заплыл химией!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где антоха,это же правакация против нф,они создали новую полицию и их за это подставляютНа Харьковщине полковник, не прошедший переаттестацию, получил должность начальника Первомайского отдела полиции
https://www.057.ua/news/1499986
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ух ты...Депутат уже сразу-"позитивный герой",отстаивающий интересы выборцев...А негодяй-взяточник пытался "диверсантить"??...И никакого "договорняка" сразу...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во как повернули дело! А тока вчера говорили, что брал за непосылание "депутатських звернень". Вот уж действительно, "как вы яхту назовете, так она и поплывет". Походу, отмазали прокурворишки недостреленного братка из 90-х.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да... и это даже кто-то лайкнул.
А понять значение слова "блокировка"-немногоходовочно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этого не может быть. Не должно быть народного фронта бпп радикалов бют опб наш край ваш край кпу и тд в политике Украины КОЗЛЫ ВСЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сергій Лещенко with Vitaliy Shabunin and 9 others.
20 hrs ·

Історія Пашинського - приклад подвійних стандартів. Коли в Україні легалізували розподіл на людей першого та другого сорту. Одним роздаровують зброю, а інші - отримують від них кулі. Кому та скільки Аваков подарував пістолетів - засекречено, але таємне неодмінно стане явним.
Щодо Пашинського - чи зможе прокуратура об'єктивно розслідувати справу проти депутата "Народного фронту", якщо першим заступником генпрокурора є інший депутат від "Народного фронту"? Це все - наслідки дерибану силових структур політичними кланами, які чомусь приписують собі в назву слово "партія". І це скоро закінчиться для цих людей - яким буде сумно і боляче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нуууу,здесь тоже прикрывают пашинского,кот. весьма благополучно покинул Украину вылетев 2-го января через Вену в Инсбрук.Устал псих от ратных дел-))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я так понимаю у всех рыло в пуху. Потому что было за что ФОП за причандалы ухватить, и если бы не жадничали и сумма меньше была то все было бы шито крыто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
государство построено на песке. стоит на глиняных ногах. поэтому помошник нардепа устраивает. "постанову". а расследует военная прокуратура.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нардеп- организатор ИМХО. Когда то Олейник, который теперь в масквабаде, такой же х-ней страдал. при чем разводил своих хороших знакомых. При янеке сьехал падла
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А теперь проведите параллель ИМХО, во времена рыгов было ли предан огласке хоть один эпизод о взяточнистве (вымогательстве)? Хоть самую малость о рейдерстве?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Верховная рада не иначе как КУЗНЯ ОБОГАЩЕНИЯ. Истинный смысл полностью УТРАЧЕН. (зачем ОНО такое нужно.?) Как машина которая не едет. 90 % страны именно в НЕРАБОЧЕМ (не по назначению) политическом Механизме. (РАЗОГНАТЬ Трутней и их ПРЕСПЕШНИКОВ-Помошничков). Сформировать новый более нормальную ОТКРЫТУЮ, без Секретов и Тайн, без БЕЗНАКАЗАННОСТИ, с Ответственностью с Возможностью Диалога и Отзыва Делегата. (мечтай, мечтатель)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗадержанный помощник нардепа Савчука требовал 140 тыс. за блокирование обращений к депутату, - прокуратура
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Геннадий Медведев 4e590f22, Чубака, буков, Stuart Pearce, Грга Питич, стальной гигант, Иван Петренко, курвиметр, Ali Hasan, Мосий Шило, Slava Stahov, Livij, Ринат Амедов, Гыг с Вами, Николай Масло, Анатолий Лукин, Прохожый, John Johnson, Fobos, славный парень, Александр Пушкин 7b40c3f0, Туземец, Алекс Фибер, Африкан_Свиридович, Богдан Подзізей, Alexandr Slavich, Де Правда, Данко Сердечный, East Clintwood, Власов Сергей b3083465, Сергій Бондарець, Nick Horner, Батя Махно, Юрий Примак, Иванов Иван 614911af, Zaporozec, Родион Ивашин, vasya vasun, Taras Franco, Jason Statham, Сергей Коваленко 9044b06d, Supple Vine
 Всего на сайте: 146 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти