Кремль обвинил США в ответ на заявление ЦРУ о тактике "выжженной земли" в Сирии

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Один из наиболее крупных и известных случаев использования тактики «выжженной земли» - операция «Ranch Hand», проводившаяся армией США во время войны во Вьетнаме для уничтожения джунглей в Лаосе и Южном Вьетнаме[1].
Протокол I Женевских конвенций 1977 г. запрещает уничтожение в ходе боевых действий запасов и источников пищи и питьевой воды для мирного населения [2].
Случаи применения тактики «выжженной земли» отмечаются до сих пор.
В числе стран, до сих пор не ратифицировавших Протокол I, - США, Израиль, Иран, Пакистан[3].
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Судя по этим фото атомные бомбы на Омск сбросили, а не на Хиросиму и Нагасаки.
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Да там током человека первый раз ударило в 90х!
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К нам должны относиться на равных и говорить с нами на равных".
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