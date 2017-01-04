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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: армия РФ (5894) Сирия (2001) ЦРУ (108) Минобороны РФ (379)
Тему создал: Ольга Скороход

Кремль обвинил США в ответ на заявление ЦРУ о тактике "выжженной земли" в Сирии

В РФ отреагировали на слова руководителя ЦРУ о том, что армия России в Сирии использовала тактику "выжженной земли".

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Термин «выжженная земля» применяется только к боевым действиям, в ходе которых отступающие войска уничтожают объекты, имеющие первостепенное значение для противника. При этом может истребляться население другой стороны, как это делали отступающие немецкие войска и их союзники во время Второй Мировой Войны.
Один из наиболее крупных и известных случаев использования тактики «выжженной земли» - операция «Ranch Hand», проводившаяся армией США во время войны во Вьетнаме для уничтожения джунглей в Лаосе и Южном Вьетнаме[1].
Протокол I Женевских конвенций 1977 г. запрещает уничтожение в ходе боевых действий запасов и источников пищи и питьевой воды для мирного населения [2].
Случаи применения тактики «выжженной земли» отмечаются до сих пор.
В числе стран, до сих пор не ратифицировавших Протокол I, - США, Израиль, Иран, Пакистан[3].
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Не в тои стране США ослабляла экономику. Теперь точно установленно в какои стране это надо делать
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Это какой-то всемирный заговор историков.

Судя по этим фото атомные бомбы на Омск сбросили, а не на Хиросиму и Нагасаки.
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"Ядерного взрыва", - хех...)))
Да там током человека первый раз ударило в 90х!
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Этих сирийцев тоже не поймешь, прут в Европу. их там кормят-поят и они же там гадят. Вместо того, что бы сделать бААльшую гадость в маЦкве. Долго запрягают, надеюсь скоро отомстят русосвинам.
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Да им пендаля дали,фээсбэшникам и чекистам вот они и гавкают,что-бы отвлечь людей от своих побитых и помятых боков.Позорняк,да ещё и от"хромой утки"...такого пендаля дала утка,что долго суки будут раны зализывать!
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ПУТИН: "Мы - передовая страна, с развитой экономикой.
К нам должны относиться на равных и говорить с нами на равных".
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трахать будут кацапиков, как говорится бессмысленно и безпощадно...парадокс..
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потому,что трамп закончил "суворовское" училище))) по кацапским меркам...а там дают очень хорошую подготовку...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКремль обвинил США в ответ на заявление ЦРУ о тактике "выжженной земли" в Сирии
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