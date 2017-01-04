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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: заложник (1016) Новый год (650) поздравление (545) Порошенко (10324) Россия (64511) политзаключенные (519)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко направил новогодние поздравления украинским политзаключенным в России и Крыму. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко стал участником новогоднего марафона в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму.

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Бедній порошенко, все о стране думает..он хоть спит когда нибудь?
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А что он не так сделал? Вот ты , например,поздравил политзаключенных?
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А монитор ему не жалко? Или у него с дворниками?
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Владислав Юсупов. Свой «Хуйло» в Украине
04.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Так! Смотрим в стороны Украины и записываем:
Дополнительные органы по контролю над старыми органами - не выход из коррупционной ямы, а лишь новая вывеска поверх старой.
При всём глубочайшем уважении к украинскому народу, который смог в нужный момент собраться и заявить свою волю, ситуация в Украине довольно отчётливо показывает, что:
А) прежний судейский состав не будет нормально функционировать ни при каких новых реалиях и все опасения по поводу временного коллапса в период отсутствия института правосудия - ничто, в сравнении с диверсантами в мантиях;
Б) отсидевший генпрокурор не решит проблем страны;
В) присягнувшие новым реалиям чиновники, будут с радостью лизать зад кому угодно, кто не оттащит их от кормушки;
Кажется слова Вацлава Гавела «Лучше пять лет ошибок, чем 50 лет диверсий» не были услышаны.
А потому, гарантирую: через 5-6 лет в Украине появится свой «Хуйло».
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лучше б он РЫГОТНЮ на зону отправил вместе с медведчукмо пинчуком и ко.
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Лучше поддержали их и семьи политзаключенных материально.
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Вообще-то, чай и сигареты были бы более кстати.
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А ты не подумало ,что ватные надзиратели просто не передадут эту посылку? Ты вообще читало в куда это ? Напоминаю- на крым.
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А почему они это не должны передать?
Вообще-то, это не запрещенный предметы.
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Ты не поняло в КАКУЮ это страну? Это же тебе не гадя ,у которой было всё, в том числе и телевизор.
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А чего же тогда на трибуне ВР постоянно висел огромный плакат в поддержку Савченко, если там ей было не так уж и плохо?
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Я понимаю. А ты в то время что здесь писал?
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Поднять архивы совсем не лень. Понятно, что тебя лично я искать не стану, очень хлопотное это занятие. А вот почитать общие комменты того времени очень даже интересно:

http://censor.net.ua/photo_news/367629/volya_dorojcha_za_jittya_ukrana_doroja_za_vse_na_svt_savchenko_pozdravila_ukraintsev_s_novym_godom_foto

http://censor.net.ua/resonance/319858/nadejda_savchenko_golodaet_33_dnya_i_ya_ne_predstavlyayu_sebe_kak_ona_derjitsya

http://censor.net.ua/news/366953/vopros_obmena_savchenko_na_rossiyiskih_grushnikov_serezno_obsujdaetsya_v_okrujenii_putina_feyigin

Думаю, многие найдут свои ники.
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Заключённого Порошенко,вряд-ли кто-то поздравит .....
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Краще б він зробив політув'язненою Юлю Тимошенко...
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Говноеды!
Лучше бы он вам на диваны по шоколадке отправил, мож вы перестали бы на него киздеть в этой ситуации...
Он - президент страны...И узники Хуйла не должны сомневаться, что президент Украины о них знает, помнит и делает изжогу одному известному Хуйлу, в том числе и через международные институции...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко направил новогодние поздравления украинским политзаключенным в России и Крыму. ФОТО
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