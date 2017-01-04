Для Украины более актуальна организация производства патронов, а не М16, - журналист

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Там речь о мутанте патрона и магазина Калаша 7,62 и M4/аналогов. На выходе это совершенно иной продукт.
Смотрю сейчас обзоры, на аналоги https://www.youtube.com/watch?v=K3UxMC8Upt0 в штатах много подобных мутантов общая черта, их желают много контор в основном для того чтобы шмалять более дешовым 7,62 вариантов море за разные деньги есть и до 1000 usd.
В сравнении с АК47 Озорщики говорят следующее:
+ Эргономичнее, больше обвеса, слабее отдача, чуть точнее АК, особенно если использовать патроны НЕ СОВЕТСКИЕ.
- 7,62 Патрон обрекает винтовку на вчерашний день
В сравнении с настоящей AR-15 на 5,56 и аналогами
- Хуже во всём, если только вы на кабанов не охотитесь
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27.01.2016 Запуск строительства нового патронного завода в Украине планируется в этом году, сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов.
13.04.2016 Вокруг нового украинского патронного завода разгорается международный скандал
10 июля 2016 Государственный концерн "Укроборонпром" готов начать строительство завода по изготовлению боеприпасов и ждет выделения средств из государственного бюджета.
03.08.2016 На Украине готовы построить новейший патронный завод, но как всегда, нет денег.
Вот и всё(( Никто ничего не строит, по крайней мере нигде информации нет.
Вспомнилось, как один львовский бизнесмен пару лет назад хотел ввести оборудование для производства патронов и обещал патроны в 3 раза дешевле, чем мы закупаем за рубежом. Таможня не давала добро 6 месяцев, и скорее всего не пропустила. Он деньги нашёл, но государству дешёвые патроны не нужны.
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Неправда. Их также производят чехи, болгары, сербы, китайцы, египтяне. Думаю, список не полный.
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А вот новая винтовка для которой нужен западный патрон это чистый заработок. И прямо сейчас. А потом, как говорится, хоть трава не расти.(((
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ДП «Красилівський агрегатний завод» в липні 2016 року виконав контракт, яким зобов'язався виготовити автомат «Малюк» кількістю 140 штук. Цей автомат розроблений для озброєння підрозділів спецпризначення Збройних сил України (ЗСУ). В перспективі підприємство планує виготовляти 1000 штук автоматів «Малюк» щомісячно для потреб ЗСУ та Нацгвардії.
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Полностью согласен с Бутусовым - в первую очередь нам нужны патроны, и советского и натовского калибра.
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Він хазяїн цього ресурсу а тому самий розумний.
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М16 в любом исполнении патрона будет точнее, благодаря во первых более длинному стволу!
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Страна Зазеркалье...
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(1) Vi shutnjik, sudarj, blagodarju!
(2) Vi izdjevajetjesj nad nami, nad stranami NATO. Poostorozhnjeje, mozhetje pozhaljetj.(3) Vi naivnij mechtatjelj, kotorij shchitajet chto NATO sushchestvujet dlja zashchiti Ukraini. Pochitaijtje dokumenti, onji njejavljajutsja sekretnimi. Celj NATO - zashchita SVOIH CHLJENOV!!!
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закрытом заседании в штаб-квартире НАТО. СХОДИ НА ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ . РНБО:
- А речь не о патронном заводе? У нас же забрали боевики патронный завод в Луганске. Нам нужны патроны, чтобы заряжать ружья.Если мы найдем возможности это сделать - мы это сделаем, - подчеркнул министр обороны Чехии. Последние новости стараемся вытянуть уже из министра обороны Украины. Впрочем, Полторак и его окружение молчит, не подтверждая и не опровергая наших данных.
Патроны на исходе: Что делать, если война затянется
14:05, 28 августа 2014 уЖо 01 04 2017 г
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Основные характеристики проекта: 2 технологических линии( т.е. 2 производственных участка), 27 работников, включая ВОХР, начало отгрузок - через 12 месяцев, мощность - 10-12 млн. патронов в год, ассортимент патронов - 5,45x39, 5,56x45 НАТО, 7,62x39, 7,62x51 НАТО, 7,62x54.
Стоимость проекта - 20 млн. долларов, окупаемость - чуть более 3-х лет.
ТЭО подготовлено в конце 2014 года, активно и неоднократно предлагалось везде, где можно.
Единственная проблема, Южмаш не входит в состав Укроборонпрома.
Конечно, новый патронный завод в составе УОПа - лучше. С точки зрения Укроборонпрома.
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Када уже авторы статей перестанут винтовку АR-15 называть М-16. Ибо М-16 это индекс под которым эта винтовка принята на вооружение армии США и в каждой другой стране де эта винтовка состоит на вооружении этот индекс свой. С другой стороны благодаря такому траблу допущеному авторами, возможно и умышлено, легко просматривается уровень просвещенности в оружейном вопросе коментаторов этих татей...
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- Пашинскому жрать не за что!!!
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Окупаемость, некуда деть... это смешно, это не аргументы.
Патроны - расходный материал!
Убрать коррупционеров из производства патронов под НАТОвское оружие и у Украины весь мир такие патроны будет покупать эшелонами! Потому как будет адекватная цена.
Иначе, будет сумасшедшая цена и куча жирномордых процветающих начальничков с новыми коттеджами. И опять такая выгодная отрасль во всём мире как производство оружия и боеприпасов будет в Украине "збытковою".
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Желающих выпускать патроны, много, например "патроны Рошен- самые сладкие патроны"
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