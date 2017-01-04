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Материалы по теме:  Оборона
Теги: боеприпасы (796) оружие (3519) производство (219) Укроборонпром (384) Бутусов Юрий (1129) Цензор.НЕТ (14)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Для Украины более актуальна организация производства патронов, а не М16, - журналист

Называть переходом на стандарты НАТО производство стрелкового оружия под советский патрон - это выдавать желаемое за действительное. Особенно в условиях, когда в Украине достаточные запасы стрелкового оружия на складах и необходимо наладить собственное производство патронов.

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Да идет речь НЕ о M16 и не о М4 и не о AR-15 как же вы достали!
Там речь о мутанте патрона и магазина Калаша 7,62 и M4/аналогов. На выходе это совершенно иной продукт.
Смотрю сейчас обзоры, на аналоги https://www.youtube.com/watch?v=K3UxMC8Upt0 в штатах много подобных мутантов общая черта, их желают много контор в основном для того чтобы шмалять более дешовым 7,62 вариантов море за разные деньги есть и до 1000 usd.

В сравнении с АК47 Озорщики говорят следующее:
+ Эргономичнее, больше обвеса, слабее отдача, чуть точнее АК, особенно если использовать патроны НЕ СОВЕТСКИЕ.
- 7,62 Патрон обрекает винтовку на вчерашний день

В сравнении с настоящей AR-15 на 5,56 и аналогами
- Хуже во всём, если только вы на кабанов не охотитесь
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А ведь патроны для охоты от армейских отличаются,даже на каком заводе,легкий или усиленный....
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Треба будувати патронний завод. Коли я брав собі карабін патрони коштували 1,50 грн. та їх було достатнньо. Луганськ був наш. Завод працював, я робив запаси. Зараз патрони коштують за 20 грн. Старих АК на складах досить. Нові "ФОРТИ" може і треба виготовляти під 223, але в першу чергу треба будувати патронний завод. У "братів" зброя випускаеться під любі калібри нашій державі треба не М-16 а своя зброя під любі калібри.
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Этому журналисту дать палку и на передок: "Украина располагает пока еще достаточными запасами автоматов Калашникова - на складах лежит, по данным источников "Цензор.НЕТ", свыше 500 тысяч штук." Если будем полная мобилизация то калаш достанется каждому десятому, а так у нас всего хватает из запасом. Эксперт хренов. А что он знает про износ стволов. Из-за таких как он и распродавали оружие, на всех все хватит.
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плохие источники))) там у них стратегический запас был...
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киньте ... на зберіганні повинно бути достатньо цих стволів ... хоча б стратегічний запас до ПКМ .
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Реалии((
27.01.2016 Запуск строительства нового патронного завода в Украине планируется в этом году, сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов.
13.04.2016 Вокруг нового украинского патронного завода разгорается международный скандал

10 июля 2016 Государственный концерн "Укроборонпром" готов начать строительство завода по изготовлению боеприпасов и ждет выделения средств из государственного бюджета.

03.08.2016 На Украине готовы построить новейший патронный завод, но как всегда, нет денег.

Вот и всё(( Никто ничего не строит, по крайней мере нигде информации нет.
Вспомнилось, как один львовский бизнесмен пару лет назад хотел ввести оборудование для производства патронов и обещал патроны в 3 раза дешевле, чем мы закупаем за рубежом. Таможня не давала добро 6 месяцев, и скорее всего не пропустила. Он деньги нашёл, но государству дешёвые патроны не нужны.
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Барыгам дешевые патроны не нужны,потому как весь распил бабла идёт- через карман таможни!!!!!
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Это бизнес и очень выгодный,кто то просто не хочет нового конкурента на рынке,правительство должно сделать все чтобы в Украине появился современный завод по выпуску патронов и других боеприпасов.В любом случае размещение такого производства это вопрос нацбезопасности и экономии бюджетных средств, так как закупка патронов западного образца дорогое удовольствие.
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"Советские патроны сейчас производит в промышленных масштабах только Россия" Источник:http://censor.net.ua/n422171

Неправда. Их также производят чехи, болгары, сербы, китайцы, египтяне. Думаю, список не полный.
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рассейские патроны полное гов-но особенно барнаульские. Луганские были "класс" но завод вывезен в рф.
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Никогда луганские патроны не были хорошими (спроси у любого охотника). Хорошими из недорогих всегда считались чешские. Про барнаульские ничего не знаю. Возможно они еще более г... чем луганские.
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щоб ефективно використати патрон 7,62 на 39 , треба випустити якомога більше модернізованих кулеметів РПД


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Все правильно изложено. Только кого это интересует? Еврейцам нужен кэш, а в данном случае его не видать.
А вот новая винтовка для которой нужен западный патрон это чистый заработок. И прямо сейчас. А потом, как говорится, хоть трава не расти.(((
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щоб використати патрон 5,45 на 39 , можна модернізувати АК, Форт, Малюк. Колись в Україні розробили ще один варіант АК-булпап - Вепр

ДП «Красилівський агрегатний завод» в липні 2016 року виконав контракт, яким зобов'язався виготовити автомат «Малюк» кількістю 140 штук. Цей автомат розроблений для озброєння підрозділів спецпризначення Збройних сил України (ЗСУ). В перспективі підприємство планує виготовляти 1000 штук автоматів «Малюк» щомісячно для потреб ЗСУ та Нацгвардії.


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Для мушкетов патроны не нужны.А автомат добудем в бою.Пуля дура,штык молодец.
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Вчера по ящику показали "гускоязычную" морду лица представителя фирмы, которая собралась производить у нас М-16. По морде сразу все и стало понятно...
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а вам хотелось,шоб морда была с красным носом от боярышника...
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Нет. Но "гешефтом" от данной операции не просто тхнет - воняет за версту!
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Бутусов-прав, сейчас патроны важнее, а М-16-далеко уже не самое передовое стрелковое оружие
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Нищую Америку он устраивает, а богатой Украине надо самое передовое стрелковое оружие.
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Неправильно!!!!!!! Очевидно, что это две взаимосвязанные вещи. Хотите хлеб с колбасой? - Тогда получите колбасу с хлебом!
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что-то сомневаюсь что в Украине выпускаются сорта стали для М16, а это будет означать что сталь надо будет экспортировать... а это значит что цена изделия не будет привлекательной... и вообще что за бред выпускать М16 по советский патрон 5.45.... натовский патрон мощнее, именно мощный промежуточник и длинный ствол дают отличную кучность и дальность.... а так будет какой-то непонятный вы...лядок... в таких условиях калаш будет рулить однозначно....
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Я очень сомневаюсь, что "Укроборонпром" сможет сделать что-то толковое. Нет ни специалистов, ни современного оборудования и мы не умеем делать оружейную сталь, как минимум. Два десятка лет эта контора занималась в основном продажей совковых запасов за рубеж и лютыми махинациями по переделке боевого оружия в ММГ, травматы и т.п.
Полностью согласен с Бутусовым - в первую очередь нам нужны патроны, и советского и натовского калибра.
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200% патронный завод. Предприятий нет всё вывезено или порезано на металолом где производить . Очередной распил.
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Какие патроны производить? 7,62 еще полно на складах. Если делать натовский стандарт чем стрелять? Патроны без винтовки, как колеса без машины.
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І все він знає, і все він вміє. І як статтю написати та яку зброю випускати, і коли в атаку йти та як окуповані землі звільняти. Ну не журналіст, а такий собі, як казали в радянські часи, передовик-многостаночник.
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Отож бо й воно.
Він хазяїн цього ресурсу а тому самий розумний.
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Нужно переходить на инопланетные блястеры!!!
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Для Украины более актуальна стрелковое оружие с лучшей точностью чем АК!
М16 в любом исполнении патрона будет точнее, благодаря во первых более длинному стволу!
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Ой, не травите душу за ММГ! Брать за копейки со складов живые АКМы, убивать их попилом и продавать ЛОХАМ в тридорога...
Страна Зазеркалье...
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А лазерным блястером можно оперативно проводить ампутацию ненужных органов у сепаров. А то попробуй найди в горячке боя серп...
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NATO budjet investjirovatj v proizvodstve shturmovih vintovok pod russkije patroni??? -
(1) Vi shutnjik, sudarj, blagodarju!
(2) Vi izdjevajetjesj nad nami, nad stranami NATO. Poostorozhnjeje, mozhetje pozhaljetj.(3) Vi naivnij mechtatjelj, kotorij shchitajet chto NATO sushchestvujet dlja zashchiti Ukraini. Pochitaijtje dokumenti, onji njejavljajutsja sekretnimi. Celj NATO - zashchita SVOIH CHLJENOV!!!
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"Укроборонпром" заявил, что патронный завод при наличии финансирования можно построить за 18 месяцев. Вот тут и есть главная проблема - денег на производство патронного завода в 2017 году не предусмотреноКАК МОЖЕШ ДОКАЗАТЬ ТЫ ЧИТАЛ СЕКРЕТНЫЕ ОБОРОННЫЕ СТАТЬИ БЮДЖЕТА ? «Завод МВС виробляє новітні зразки зброї. Ми встановили високу планку. Зараз ми завершуємо перемовини щодо нової лінії виготовлення патронів вітчизняного виробництва» - повідомив Міністр.В войне с российско-террористическими войсками на Донбассе украинские спецподразделения армии и снайпера Национальной гвардии в 2015 г. впервые применили новые боевые патроны, которые были разработаны отечественной инжиниринговой компанией «Стилетто Украина». Боеприпасы были переданы военным в инициативном порядке. Результаты боевого применения - по сравнению со штатными винтовочными снайперскими и автоматными патронами - для самих стрелков оказались ошеломляющими. Цели - оптика танков, лобовая броня БМП, БТР врага, а также пехота противника надежно поражались на ранее недоступных дальностях.«СЕРЕБРЯНАЯ» ПУЛЯ ОТ КОМПАНИИ «СТИЛЕТТО УКРАИНА»Роман Романов уточнил, что в июле 2015 года на закрытом заседании в штаб-квартире НАТО обсуждался вопрос строительства в Украине нового патронного завода. Сообщалось, что НАТО провело оnбор компаний. Победитель конкурса реализует проект строительства нового завода.

закрытом заседании в штаб-квартире НАТО. СХОДИ НА ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ . РНБО:

- А речь не о патронном заводе? У нас же забрали боевики патронный завод в Луганске. Нам нужны патроны, чтобы заряжать ружья.Если мы найдем возможности это сделать - мы это сделаем, - подчеркнул министр обороны Чехии. Последние новости стараемся вытянуть уже из министра обороны Украины. Впрочем, Полторак и его окружение молчит, не подтверждая и не опровергая наших данных.
Патроны на исходе: Что делать, если война затянется

14:05, 28 августа 2014 уЖо 01 04 2017 г
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Сколько нормальных людей имеет "увечные АК" и которые в случае захвата могли бы дать отпор агрессору но на территории Украины патронного завода нет и патроны скоро закончатся.
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В ВСУ пообещали продолжать ракетные стрельбы
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ВОТ ЧТО БЫВАЕТ КОГДА СТРАНОЙ "РУКОВОДИТ" НЕЧИСТЫЙ НА РУКУ КОНФЕТНЫЙ МАГНАТ, А ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, ЕГО ДРУЖЕК - ПРОДАВЕЦ МАШИН РАЕННОГО МАШТАБА...
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Имел удовольствие попробывать АК 223 "5,56" лучше кучность че АК 7,62
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Для Украины наиболее приоритеной позицией был бы "пастернак-земля-воздух", ну, а потом "пастернак-земля -земля")))
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По ссылке разместил ТЭО организации производства патронов на Южмаше (в Павлоградском филиале).
Основные характеристики проекта: 2 технологических линии( т.е. 2 производственных участка), 27 работников, включая ВОХР, начало отгрузок - через 12 месяцев, мощность - 10-12 млн. патронов в год, ассортимент патронов - 5,45x39, 5,56x45 НАТО, 7,62x39, 7,62x51 НАТО, 7,62x54.
Стоимость проекта - 20 млн. долларов, окупаемость - чуть более 3-х лет.
ТЭО подготовлено в конце 2014 года, активно и неоднократно предлагалось везде, где можно.
Единственная проблема, Южмаш не входит в состав Укроборонпрома.
Конечно, новый патронный завод в составе УОПа - лучше. С точки зрения Укроборонпрома.
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Це ж скільки можно буде заробити можновладцям, на продажі такої кількості АК в африканські країни?
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Правдивая статья за одним НО.
Када уже авторы статей перестанут винтовку АR-15 называть М-16. Ибо М-16 это индекс под которым эта винтовка принята на вооружение армии США и в каждой другой стране де эта винтовка состоит на вооружении этот индекс свой. С другой стороны благодаря такому траблу допущеному авторами, возможно и умышлено, легко просматривается уровень просвещенности в оружейном вопросе коментаторов этих татей...
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жесть. три года войны с использованием тяжелой артиллерии и только решили строить завод, причем по стрелковому и без боеприпасов...
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Какие патрони?
- Пашинскому жрать не за что!!!
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Пока не будет широкого рынка гражданского оружия не будет никакой экономической заинтересованности в производстве и совершенствовании стрелкового оружия и боеприпасов. Только рынок и конкуренция способны расставить все по местам. Нужен закон о самообороне и об оружии.
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Очень правильно, как по мне, высказался Бутусов. Или кому-то в МО или правительстве не терпится прогнуться перед американцами покупкой их совсем не свежего товара? Ну неужели настолько тупые и/или жадные? Может денег государственных некуда больше девать? Постройте патронный завод, который уже позарез нужен, срочно. Постройте совместное производство стволов для стрелкового оружия здесь, чтобы не покупать за тройную цену за границей. Мы теряем деньги, которых и так нет.
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Для Украины наиболее актуально производить отработанную и вылизанную технологически М-16 под нормальный НАТОвский патрон, под который и вместе с которым она РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ и параллельно строить патронный завод производящий чисто НАТОВСКИЕ боеприпасы.
Окупаемость, некуда деть... это смешно, это не аргументы.
Патроны - расходный материал!
Убрать коррупционеров из производства патронов под НАТОвское оружие и у Украины весь мир такие патроны будет покупать эшелонами! Потому как будет адекватная цена.
Иначе, будет сумасшедшая цена и куча жирномордых процветающих начальничков с новыми коттеджами. И опять такая выгодная отрасль во всём мире как производство оружия и боеприпасов будет в Украине "збытковою".
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Вопрос проталкнулся в ожидании запланированной помощи от США.
Желающих выпускать патроны, много, например "патроны Рошен- самые сладкие патроны"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДля Украины более актуальна организация производства патронов, а не М16, - журналист
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