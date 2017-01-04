Шестерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине в районе Киевской ГЭС

Чубака
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, Jason Statham
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, rahr
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, Оолександр Білець
, славный парень
, Kedr
, Туземец
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, путин999
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, Fobos
, Данко Сердечный
, Гыг с Вами
, дератизатор
, Алексанр
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, vasya vasun
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, Акинар Дортуар 544ccd43
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, Юра Волков
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, Родион Ивашин
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, Власов Сергей b3083465
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, Стэпан
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Всего на сайте: 148 писателей
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-та же пьянь,только в валенках
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Ловлю я рыбу в дождь, жару и снег.
И не отвадишь от рыбалки даже палкой.
Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. (С)
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Вы не поверите, но я не стану врать.
Заброшу к черту этот рыбий спорт вонючий.
Пойду туда, где учат в шахматы играть.
Эх, чтоб твою мать,
Буду в шахматы играть.
Эх, чтоб твою мать,
Буду в шахматы играть. (С)
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Так и тут. Ведь тепло же. Лед совершенно символический. А всё равно лезут на него рыбачить. (((
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Величайшие достижения российской культуры в 2016-м году:
1. Петух из говна.
2. Пляшущая алкоголичка Машка Захарова.
3. Желтый Чебурашка пидорас.
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Тут кое-кто обязательно подумает: "Бляха-муха, я буду жить вечно!".
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Почти половину Кабмина унесло...
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