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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7203) беспилотник (481) Укроборонпром (383)
Тему создал: Ольга Скороход

"Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет о готовности увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) БПАК-МП-1 до 100 в год.

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Охренеть объемы!
Это что СУ-25?

Ребята 100 беспилотников при Ваших возможностях должно быть в месяц!
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Сосгласен, в месяц это тоже мелко в масштабах воюющей страны.
100 беспилотников в день, с возможностями бомбометания и режимом "Гастелло" это то, что вызвало бы уважение к новости.

Такая модель легко собирается за 1 день 1 человеком при наличии всех деталей, а сколько она способна сохранить человеческих жизней патриотов!
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И "Заезду Смерти" на сдачу.
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Опустись на землю. Нам оружие делать не разрешает ху йло, а шакалАдный его слушает. Хочешь новое оружие - надо убрать петю.
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3 дня на 1 сборку одного беспилотника - там что - 3 человека работает на предприятии?
Должен же быть конвеер, массовое производство - 1 простейший беспилотник за 3 дня - это не уровень для предприятия. Если бы это были современные ударные беспилотные аппараты - тогда - другое дело...
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В смежной. Программирование промышленных систем автоматизации.
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В системах защиты от внешнего воздействия таких аппаратов разбираетесь? В устройствах управления, сбора и записи данных? Какой к чёрту конвейер...
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Шутить изволите? Там именно что конвеер должен быть - все это идентично на всех беспилотниках, кроме кодов доступа - а сие задача аж для одного специалиста аж с одним программатором (что уже не конвеер) - не более 1 часа на 1 комплекс.
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Да, и тут утверждают ниже, что данный комплекс не имеет защиты от средств РЭБ...если это правда, то это жуткий примитив...
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Беспилотный комплекс, это не только сам аппарат.
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не совсем так(дня на 1 сборку одного беспилотника), ведь если-бы Вы прочитали внимательно, то увидели бы что в одном комлексе три б\п летательных аппарата
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"В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БПЛА в год"

БПЛА - это не комплекс, а только беспилотник.
200 БПЛА - это 66 комплексов аж за целый год. При том учтите, что это простейший беспилотник - это не ударный дрон и тут внизу даже пишут, что этот комплекс не имеет средств защиты от РЭБ.
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сборка, отладка/тестирование(исправление ошибок), доставка.
123. я так понял.
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в стойло..!!! порохобот..!! така аргументація підходить...
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Так пусть хоть в год 100 выпускают. А то мотнёй трусят вместо работы.
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И это радует. Главное что бы количество, не влияло на качество изделия.
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В заводских условиях одна такая птичка собирается специалистом за 1 рабочих день при наличии всех деталей.
100 беспилотников в год это ниочем.

США уже переходят на роботизированные стандарты армии там беспилотники уже самостоятельное летальное оружие способное убивать противника, а эти только за год произведут устаревшие модели только для разведки.
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Не 100,а 300.Внимательнее читайте,пожалуйста. Не думаю,что их нужно больше,ведь это не универсальное устройство.Для разных целей нужны разные аппараты.
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"В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БПЛА в год"

БПЛА - это именно 1 беспилотник, а не комплекс из 3-х беспилотников.
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Андрей Филипович a39bc2a9. "В заводских условиях одна такая птичка собирается специалистом за 1 рабочих день при наличии всех деталей.. "
А детали по Вашему сами по себе создаются? вопрос на засыпку...За сколько времени специалист соберете таких "птичек" в заводских условиях не имея не единой детали?
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Это просто мизерное количество. Речь ведь о простейших беспилотниках уровня клуба авиамоделирования, а не об ударных дронах.
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Вот не надо обсирать клубы авиамоделирования. У нас тут в Харькове когда на кардодроме соревнования проводят, так весь Гидропарк гудит. Раньше, правда, и воздушные бои устраивали.
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Я к тому, что при авиамоделировании не нужно особой защиты от средств РЭБ, а для военного беспилотника такая защита жизненно необходима. Ниже пишут, что комплекс подобной защиты не имеет и если это правда, то место ему не в АТО, а на ваших соревнованиях...
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Та я понял, это у меня последнее время юмор такой.
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1 в 4 дня. В гараже умельцы быстрее собирут, если им заплатят 5000$
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Собрать то соберут. Но вот куда то собранное полетит?
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Відомий "американець", імігрант зі Львова, був поруч з Порошенком в Маріуполі. В AEROS він розробляє дирижаблі для армії США.Радар Seaspray британского производства стомостью €2млн, Укробронпром купил через посредника в США за $8млн
Посредник - aeroscraft
Ой!

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Так, копійка до копійки... , а для офшоропітеків - цент до цента і мільярд буде на Вірджинських о-вах.
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А шо делать, если британцы в угоду Обаме нас только морально поддерживали, а как продавать оружие - так только подержанные "Саксоны"?
Обычное дело, когда оружие через тридесятые руки продается. Например те же американские крупнокалиберные снайперские винтовки "Barrett" и патроны к ним мы закупаем через ... болгар.
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Да ладно на те барреты, вон в Ибисе в том-же калибре -- покупай на здоровье: http://ibis.net.ua/products/details/15120024/
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Так это "гражданская версия". Её много где можно купить.
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А чем *гражданская версия* отличается от *военной*? Это ж болтовик, у него нет автоматического режима огня.
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Не, ну я даже не спорю, что из "гражданского" Бушмейстера при прямых руках и нормальном прицеле дырявить можно ничуть не хуже, чем из "военного" Barrett M107
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думаешь он в доле и готов рискнуть работой и свободой?
На заметку, в США такое уголовно преследуется и не важно в какой стране происходила коррупционная сделка.
А вот про посредника стоит найти более подробную информацию, что-то мне подсказывает что им будет какая-то офшорная компания.
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Вы забыли о формуле "ротердам +", вот 8 и выходит.
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Ох и рожа хитрая и подлая (нижнее фото справа).
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У него беспилотники даже лучше, чем оборонпромовские.
Каждый день в деле в действующих войсках.
Просто он не будет цены приплюсовывать и откатам заниматься.
Поэтому его и оставили на обочине.
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Ну и слава Богу. Я ж не о его беспилотниках написал, а о его постоянном и не всегда обоснованном нытье.
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Тебя, пидараса, не спросил, что ему делать.
Иди, Гнида, пососи у Пети....ШАКАладу - не упусти возможности заработать,
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Во, как ты бысторо откликнулся на "ПДРСа". Выходит не ошибся я...
Видать тебе Порох "за так" вместо вазелина шакалад дает. Вот ты, .....рас, и рвёшь за него жопу.
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Тут пишут, что они не имеют защиты от средств РЭБ...такие в АТО вряд-ли нужны в принципе...это примитивное авиамоделирование.
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они мля имеют эту модель и будут её клепать сто лет по сто штук, бабло идёт!! постоянно появляються новые материалы, оптика, движки, итд каждый год должна быть новая модель!!!! а то цуки уже приготовились пилить бюджет
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а когда такое начнут создавать?: Машина для запуска боевых дронов, рой беспилотников

https://www.youtube.com/watch?v=Vy60oJgoHXs
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А какая у них грузоподъемность. Куда на них можно улететь. Это обычное моделирование. Оно просто должно в магазинах продаваться. Как змеи.
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Вони і продаються............. безкоштовно, правда ніхто - не дає.............
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Війна йде вже три роки, а вони готові випускати тільки тепер?
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"Війна" війною, а безкоштовно ніхто нічого не робитиме............
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Питання не в грошах, а в швидкості реагування оборонпрому.
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Все залежить від тих же самих грошей........... ніхто нічого безкоштовно не робитиме. Зверніть увагу, "війна" йде, а експорт зброї з України - триває.......
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Пилять пичальтаска... парашка о прошлом годе стока самолётов наклепала.
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Помню фильм советский, где на предприятие позвонил Сталин и сказал: мол, если вы расчитываете отделаться выпуском одного боевого самолёта в день, то вы ошибаетесь...
И что вы думаете? Выпуск самолётов ускорился.
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Новости из Дурдома.
Опять долетались.

Калининградский аэропорт "Храброво" второй день закрыт, так как нет техники убрать выкатившийся вчера с полосы А-320.
Карочче. Летайте самолетами "Аэрофлота"!

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БПАК-МП-1, от ОАО "Меридиан" не имеет защиты от систем РЭБ, это просто беспилотник, дальнего радиуса действия, изначально предназначенный для наблюдения за ЛЭП, нефте/газопроводами, лесными массивами и т.п.
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Даже так?...тогда они и вовсе ниачем в условиях работы российских станций РЭБ.
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Суть в том, что аппарат этот - для гражданского рынка и ничего выдающегося и мега сложного для производства, в нем нет.
Но "Укроборонпром", выдает за большое достижение, возможность производить 100 подобных комплексов в год.
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Журналисты бараны....
Человек говорит: более 100 единиц в год.
Журналист пишет: 100 штук в год.
Человек говорит про КОМПЛЕКСЫ (3 беспилотника + наземной станции управления и наблюдения, антенной системой и заряжающих устройств.)
Журналист пишет: 100 беспилотников в год.
Фейспалм, короче.Источник: http://censor.net.ua/n422164
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"В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БПЛА в год"

БПЛА - это беспилотник, а не комплекс.
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На сбор беспилотника весом в 5кг уйдет всего лишь 3 дня.
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ОАО "Меридиан", в основном занимается сдачей в арену своих помещений (а их у них, очень много).
Тут и париться не надо и денюжка капает.
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выпускать 100 беспилотников в год

Когда-то АНтонов выпускал 600 самолетов в год.
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По 2 самолёта в день? Какая-то сумасшедшая цифра. Вряд ли столько выпускал весь Совок.
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Антонов (КМЗ) производил только опытные образцы, КИАПО - возможно.
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-ладно . что бразильцы клепают один самолет в день. то таке =то на совести КИВЫ который сбежал в Баку. через год 100 беспилотников будут передавать онлай. про пьяные перестрелки боевиков. что тогда ГРУ будет делать?
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Пишут же шо могут больше, если будет заказ, 100 комплексов это 300 беспилотников, если я правильно понял, так что все дело в заказе и стоимости, или кухне укроборонпрома и ее поварятах…
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Только вот зачем столько таких беспилотников, которые против ветра не пролетят , высоко не поднимутся и зимой вообще могут до фронта не долететь. И очень хиленькие. Авиамоделизм. В кружках такие сделают и больше и, главное, раз в 100 дешевле.
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Какая-то коррупционная яма, кому война, кому мать родна.
Что такое беспилотник? Пластик, мотор, ПО, электроника, рабочие руки.. и что из перечисленного мешает собирать их 100 в день с бюджетом Оборонпрома?!
Да давно уже должны быть в строю коптеры способные нести на соизмеримое расстояние 20 кг (например ПТУР Корсар или легкую авиабомбу) , чтобы по ночам ихтамнетам даже в рамках ограничений Минска устраивать вальпургиеву ночь складам ГСМ и боепрепасов. Был бы доступ к паре блоков управления/наведения ПТУР чтобы знать какую телеметрию отправлять еще 2 года назад волонтеры собрали рабочий вариант, а тут целый Оборонпром, который вместо патронного завода занят занят лепниной мертворожденного M16 с под устаревший 7,62 с какимто лыжным инструктором и покупкой радаров по 8$ млн стоящих 2. Така зрада оч сльоза тече.
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Може і так..А може, якщо тому плішивому крисьонишу пашинському ще раз добре настукати пляшкою по рогах то може буде і більше...😕😕😕
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100 беспилотников в год? Ето что за такие сумасшедшие объемы? Лучше закройте нах. етих лентяев и закупите беспилотники за бугром, так как завод даже не отобьет вложенные в него средства.
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Это вы еще не знаете сколько эти модельки с аилиэкспресс стоят..
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Цензор.НЕТФорум Украины"Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год
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