"Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год

roman trypalyuk
, Тенгиз
, Игорь Карпушин
, BOGDAN SERDUKE
, Борей
, буков
, rdjirov
, Агент кремля cd59e193
, IGORA
, Андрій Смицький
, Олександр Калінкін
, Ram Kol
, Gordon Freeman 72862ded
, stanislav vaisman
, ТерраКот
, Амер Местный
, Люцифер
, Алекс Фибер
, Rita Olhovskaya 2208c582
, НБ
, Tierre
, Євген Дусик
, Шарик Корровский
, ITLaB
, Прохожый
, 1970-kva
, РоботБАндер2
, Fobos
, Baden
, Kasdreop
, octr9k
, Vladimir Putny
, Ali Hasan
, Serjio 1611
, Luci Demon
, Kum_UA
, Sergey Bozhenko
, Ласковый зверь
, Павел 44 521f088a
, Greese
, Данко Сердечный
, Vasyl Moroz 779d57e5
, Makhonina Valentina
, З нами Бог та Україна
, Александр Терентьев 035eef5a
, Robert Bruce
, Роман Кораблев
, Vlad
, Крнкистадор
, Александр Юр
, Николай Масло
, мирyou
, malachivo
, ruda
, lezyo
, 2093306
, Икс Неизвестный
, Maxim Isajew
, Clandestino
, CА
, Udis
, Murlo Murloff
, софи
, mrSmith
, Kaba Mota
, Анатолий Калюжный
, Valery Valery 1c107eb9
, war128
, Владимир Ив
, Игорь Д
, Джамал
, Дімонич
, Index_Dias
, Кыргыз Бишкек
, Александр Зиборов
, Влад Ол
, кацахол
, Алексей Черняк dc59afc1
, Amber
, Tatyana Pomolova
, Fidel Desperado
, Rjr
, Alexandr Slavich
, гайджин
, Hobo
, Михаил Карпенко
, Алексей Носов d8330900
, Антон Чигур
, laros
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Василий Vasil
, Oljik
, Taras Franco
, Кирпичев
, Марьяна
, Myko
, Руслан Бондаренко 1958dc95
, Andrew Vilchynsky
, Саша Саша Саша
, Алена Горыня
, Испанец Киевский
, Харьков Сумской
, Алла Новосад 5b57f84f
, vivv555777
, сам прихожу
, Батя Махно
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Damon Smith
, Larisa Bondarenko
, kolxoz
, Volodya Pupkin 148745f6
, Vaysil Zadrotovich
, Sam Brook
, Диванный Оналитег
, Виктор Коцяруба
, Dron
, Senator S 01a656ec
, Оксана Коба
, Val L f50213cd
, Африкан_Свиридович
, про
, fedjka - fedjka
, Livij
, Донецьк український
, Vovcheg Zak
, гонта коваль
, Garsia UA
, Антоша Чеханте
, Jimmy Hill
, Berko Berko
, Влад Листвич
, Денис Коновалов 4caafe82
, Sergei Kovalenko
, Tema9
, Чубака
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Иван Левченко 8b43bb4a
, Bogdan Cherniavsky
, Русскоязычный
, Дэн Кошман
, kilgor traut
, Олег Тихонов 055f40a1
, Teareks
, utjhubq rbhbkjd
, Сергей Марикуца
, Siera-Zulu
, Вова Воваенович
, Gerri Philantrop
, myxanik
, violator
, Cтарий Кінь
, Лео Кот
, Paul Petrovach
, Темный рыцарь
, Сергей 46a07dfb
, Юрий Примак
, ТигРа
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Tom Antiputle
, Vasyl Suk
, uegfybyf
, Вовочка - много ходов очка
, Боец диванных войск
, георг брок
, Tanya Remygailo
, Ватник Дзедываевалов
, Власов Сергей b3083465
, Vladimir Makarenko
, East Clintwood
, Ирина Борисенко 184067f9
, Anna Daniels
, Фейс Буук b6410764
, Dev Adhikaru
, zaParisian
, Иван Попутный
, rock-n-roll
, STEN_D
, Юрій Тихий cabf581d
буков, Агент кремля cd59e193, Прохожый, Tierre, BOGDAN SERDUKE, Vladimir Putny, Олександр Калінкін, РоботБАндер2, Ali Hasan, Kasdreop, Алекс Фибер, stanislav vaisman, ruda, Baden, Тенгиз, Данко Сердечный, mrSmith, Павел 44 521f088a, Крнкистадор, Clandestino, Икс Неизвестный, malachivo, IGORA, Амер Местный, Ласковый зверь, octr9k, Serjio 1611, Udis, lezyo, Alexandr Slavich, Джамал, Ram Kol, Алексей Носов d8330900, Кыргыз Бишкек, Makhonina Valentina, Senator S 01a656ec, Kaba Mota, Михаил Карпенко, Tatyana Pomolova, CА, Виктор Коцяруба, laros, З нами Бог та Україна, Damon Smith, Murlo Murloff, Игорь Д, Шарик Корровский, Антоша Чеханте, Vlad, Berko Berko, Марьяна, Андрій Смицький, Hobo, Александр Зиборов, про, ITLaB, Tema9, Чубака, Донецьк український, Kum_UA, Саша Саша Саша, Vaysil Zadrotovich, kolxoz, сам прихожу, софи, Myko, Cтарий Кінь, гонта коваль, Siera-Zulu, Батя Махно, Алла Новосад 5b57f84f, utjhubq rbhbkjd, Африкан_Свиридович, Paul Petrovach, Gerri Philantrop, Русскоязычный, Лео Кот, fedjka - fedjka, Vasyl Moroz 779d57e5, Fobos, Юрий Примак, ТигРа
Всего на сайте: 260 писателей
Это что СУ-25?
Ребята 100 беспилотников при Ваших возможностях должно быть в месяц!
Ответить
Ответить
100 беспилотников в день, с возможностями бомбометания и режимом "Гастелло" это то, что вызвало бы уважение к новости.
Такая модель легко собирается за 1 день 1 человеком при наличии всех деталей, а сколько она способна сохранить человеческих жизней патриотов!
Ответить
Ответить
Ответить
Должен же быть конвеер, массовое производство - 1 простейший беспилотник за 3 дня - это не уровень для предприятия. Если бы это были современные ударные беспилотные аппараты - тогда - другое дело...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
БПЛА - это не комплекс, а только беспилотник.
200 БПЛА - это 66 комплексов аж за целый год. При том учтите, что это простейший беспилотник - это не ударный дрон и тут внизу даже пишут, что этот комплекс не имеет средств защиты от РЭБ.
Ответить
123. я так понял.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
100 беспилотников в год это ниочем.
США уже переходят на роботизированные стандарты армии там беспилотники уже самостоятельное летальное оружие способное убивать противника, а эти только за год произведут устаревшие модели только для разведки.
Ответить
Ответить
БПЛА - это именно 1 беспилотник, а не комплекс из 3-х беспилотников.
Ответить
А детали по Вашему сами по себе создаются? вопрос на засыпку...За сколько времени специалист соберете таких "птичек" в заводских условиях не имея не единой детали?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Посредник - aeroscraft
Ой!
Ответить
Ответить
Обычное дело, когда оружие через тридесятые руки продается. Например те же американские крупнокалиберные снайперские винтовки "Barrett" и патроны к ним мы закупаем через ... болгар.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На заметку, в США такое уголовно преследуется и не важно в какой стране происходила коррупционная сделка.
А вот про посредника стоит найти более подробную информацию, что-то мне подсказывает что им будет какая-то офшорная компания.
Ответить
Ответить
Ответить
Каждый день в деле в действующих войсках.
Просто он не будет цены приплюсовывать и откатам заниматься.
Поэтому его и оставили на обочине.
Ответить
Ответить
Иди, Гнида, пососи у Пети....ШАКАладу - не упусти возможности заработать,
Ответить
Ответить
Видать тебе Порох "за так" вместо вазелина шакалад дает. Вот ты, .....рас, и рвёшь за него жопу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vy60oJgoHXs
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И что вы думаете? Выпуск самолётов ускорился.
Ответить
Опять долетались.
Калининградский аэропорт "Храброво" второй день закрыт, так как нет техники убрать выкатившийся вчера с полосы А-320.
Карочче. Летайте самолетами "Аэрофлота"!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но "Укроборонпром", выдает за большое достижение, возможность производить 100 подобных комплексов в год.
Ответить
Ответить
Человек говорит: более 100 единиц в год.
Журналист пишет: 100 штук в год.
Человек говорит про КОМПЛЕКСЫ (3 беспилотника + наземной станции управления и наблюдения, антенной системой и заряжающих устройств.)
Журналист пишет: 100 беспилотников в год.
Фейспалм, короче.Источник: http://censor.net.ua/n422164
Ответить
БПЛА - это беспилотник, а не комплекс.
Ответить
Ответить
Тут и париться не надо и денюжка капает.
Ответить
Когда-то АНтонов выпускал 600 самолетов в год.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что такое беспилотник? Пластик, мотор, ПО, электроника, рабочие руки.. и что из перечисленного мешает собирать их 100 в день с бюджетом Оборонпрома?!
Да давно уже должны быть в строю коптеры способные нести на соизмеримое расстояние 20 кг (например ПТУР Корсар или легкую авиабомбу) , чтобы по ночам ихтамнетам даже в рамках ограничений Минска устраивать вальпургиеву ночь складам ГСМ и боепрепасов. Был бы доступ к паре блоков управления/наведения ПТУР чтобы знать какую телеметрию отправлять еще 2 года назад волонтеры собрали рабочий вариант, а тут целый Оборонпром, который вместо патронного завода занят занят лепниной мертворожденного M16 с под устаревший 7,62 с какимто лыжным инструктором и покупкой радаров по 8$ млн стоящих 2. Така зрада оч сльоза тече.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить