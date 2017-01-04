"Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто!", - Рабинович "забыл", что поэт Олесь умер 73 года назад. ВИДЕО

Антон Чигур
, Марьяна
, Serjio 1611
, Игорь Васильевич
, Икс Неизвестный
, Валерий Проценко
, Карпо Воропай
, Валерий Соколов 17f179a1
, Ali Hasan
, Андрей Антипов d3e2dc35
, Valery Valery 1c107eb9
, octr9k
, mrSmith
, Vladimir Putny
, Тимоха Пастушок
, Василий Тёркин fd45182d
, roman trypalyuk
, Тенгиз
, Игорь Карпушин
, BOGDAN SERDUKE
, Борей
, буков
, rdjirov
, Агент кремля cd59e193
, IGORA
, Андрій Смицький
, Олександр Калінкін
, Ram Kol
, Gordon Freeman 72862ded
, stanislav vaisman
, ТерраКот
, Амер Местный
, Люцифер
, Алекс Фибер
, Rita Olhovskaya 2208c582
, НБ
, Tierre
, Євген Дусик
, Шарик Корровский
, ITLaB
, Прохожый
, 1970-kva
, РоботБАндер2
, Fobos
, Baden
, Kasdreop
, Luci Demon
, Kum_UA
, Sergey Bozhenko
, Ласковый зверь
, Павел 44 521f088a
, Greese
, Данко Сердечный
, Vasyl Moroz 779d57e5
, Makhonina Valentina
, З нами Бог та Україна
, Александр Терентьев 035eef5a
, Robert Bruce
, Роман Кораблев
, Vlad
, Крнкистадор
, Александр Юр
, Николай Масло
, мирyou
, malachivo
, ruda
, lezyo
, 2093306
, Maxim Isajew
, Clandestino
, CА
, Udis
, Murlo Murloff
, софи
, Kaba Mota
, Анатолий Калюжный
, war128
, Владимир Ив
, Игорь Д
, Джамал
, Дімонич
, Index_Dias
, Кыргыз Бишкек
, Александр Зиборов
, Влад Ол
, кацахол
, Алексей Черняк dc59afc1
, Amber
, Tatyana Pomolova
, Fidel Desperado
, Rjr
, Alexandr Slavich
, гайджин
, Hobo
, Михаил Карпенко
, Алексей Носов d8330900
, laros
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Василий Vasil
, Oljik
, Taras Franco
, Кирпичев
, Myko
, Руслан Бондаренко 1958dc95
, Andrew Vilchynsky
, Саша Саша Саша
, Алена Горыня
, Испанец Киевский
, Харьков Сумской
, Алла Новосад 5b57f84f
, vivv555777
, сам прихожу
, Батя Махно
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Damon Smith
, Larisa Bondarenko
, kolxoz
, Volodya Pupkin 148745f6
, Vaysil Zadrotovich
, Sam Brook
, Диванный Оналитег
, Виктор Коцяруба
, Dron
, Senator S 01a656ec
, Оксана Коба
, Val L f50213cd
, Африкан_Свиридович
, про
, fedjka - fedjka
, Livij
, Донецьк український
, Vovcheg Zak
, гонта коваль
, Garsia UA
, Антоша Чеханте
, Jimmy Hill
, Berko Berko
, Влад Листвич
, Денис Коновалов 4caafe82
, Sergei Kovalenko
, Tema9
, Чубака
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Иван Левченко 8b43bb4a
, Bogdan Cherniavsky
, Русскоязычный
, Дэн Кошман
, kilgor traut
, Олег Тихонов 055f40a1
, Teareks
, utjhubq rbhbkjd
, Сергей Марикуца
, Siera-Zulu
, Вова Воваенович
, Gerri Philantrop
, myxanik
, violator
, Cтарий Кінь
, Лео Кот
, Paul Petrovach
, Темный рыцарь
, Сергей 46a07dfb
, Юрий Примак
, ТигРа
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Tom Antiputle
, Vasyl Suk
, uegfybyf
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, Vladimir Makarenko
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, Dev Adhikaru
, zaParisian
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Вот несколько отрывков из книги Ходоса "Моя борьба" про него и подельников, сентябрь, 1999 год:
В 1997 году по образу и подобию российского был создан Всеукраинский Еврейский Конгресс (ВЕК), о чем громогласно трубила хабадская пресса. Возглавил его бывший харьковчанин, а ныне гражданин Израиля Вадим Рабинович. Он же советник Президента Украины, он же глава Торгово-Промышленной Палаты "Украина - Израиль", он же владелец целого ряда украинских средств массовой информации... (список можно продолжать).
В заявлении пресс-центра СБУ сообщалось: "Гражданин Израиля Вадим Рабинович лишен права въезда на Украину в течение ближайших пяти лет. Установлена его причастность к деятельности, наносящей значительный ущерб экономике нашего государства..."
Пришлось срочно вносить коррективы в уже написанный и отредактированный сценарий.
Итак, действующие лица и исполнители:
ХАРЬКОВСКАЯ ГРУППИРОВКА
№ 1. Любимец публики, а также почетный председатель еврейской "коза ностры" - Объединенной Еврейской Общины Украины, гражданин России Иосиф Давидович КОБЗОН.
№ 2. "Серый кардинал" в изгнании, председатель Объединенной Еврейской Общины Украины, гражданин Израиля Вадим Зиновьевич РАБИНОВИЧ.
№ 3. Харьковский "благотворитель", владелец рынков и базаров, прессы и хлебопродуктов, председатель попечительского совета Объединенной Еврейской Общины Украины, гражданин Украины Александр Борисович ФЕЛЬДМАН.
КИЕВСКАЯ ГРУППИРОВКА
Сопрезиденты Еврейской Конфедерации Украины
С. МАКСИМОВ
Е. ЧЕРВОНЕНКО
Е. ЗВЯГИЛЬСКИЙ
ИЗ ДОСЬЕ "ВЕЧЕРНЕГО ХАРЬКОВА"
Рабинович Вадим Зиновьевич, 1953 г.р.,
проживал: г. Харьков, ул. Есенина, 16, кв. 12.
Ранее судим.
1980 г. - ст. 86 УК Украины, находился на лечении в психбольнице.
1982г. - ст. 81 Ч.2 УК Украины, находился на лечении в психбольнице.
1983 г. - ст. 86 ч. З УК Украины, осужден на 14 лет лишения свободы...
Статья главного редактора газеты "Вечерний Харьков" Н. Н. Соловьева
№ 72 (7986) за 3.06.1999 г.
В Киеве бывший харьковчанин В. Рабинович медленно, но верно становился копией московского БАБа. Не исключаю, что появление его в столице было связано с воцарением там Главы Администрации Президента Украины, бывшего мэра Харькова Е. П. Кушнарева.
Горисполком в свое время выделил 50 000 000 000 карбованцев (посчитали нули? - 50 млрд ) беспроцентного кредита совершенно безвестному "концерну" АВЭК, который тут же стал разворачивать на Салтовке "барахолку". Трудно конечно было в то время найти более достойное применение бюджетным деньгам. Барахолку построили и палками стали сгонять туда торгашей с других рынков…
А 20 декабря 96-го Л. Д. Кучма забрал его заведовать Государевой Канцелярией…
Десантировавшийся в Киеве Е. П. Кушнарев взялся не письма-жалобы, поступающие Президенту, читать, а строить новую партию. Народно-демократическую или, как ее назовут сами организаторы, партию власти. А Рабинович, чуть раньше убывший в столицу, кинул клич: "Евреи всей Украины, объединяйтесь!" и построил Всеукраинский Еврейский Конгресс. В Харькове подотчетную ВЕКу областную структуру возглавил некто А. Б. Фельдман. С барахолки…
Бывший уголовник Рабинович "сплотил" евреев Украины и, как поговаривают, стал, чуть ли не ногой открывать дверь не только в кабинет главы государства, но и в его квартиру. В то же время, как утверждают злые языки, не всякий губернатор мог открыть дверь, не испросив позволения заранее... нет, не главы державы, а президента Всеукраинского Еврейского Конгресса. Ну и Президент Барахолки, не теряя времени даром, обзавелся депутатским мандатом городского совета, почетом и уважением среди харьковчан, избранных и назначенных во все властные структуры…
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https://www.youtube.com/watch?v=5PDDX3tR1p0
https://www.youtube.com/watch?v=oGK4nxEw5Cc
https://www.youtube.com/watch?v=Cl8nQsqrYoo
https://www.youtube.com/watch?v=F1oP37ga5pY
https://www.youtube.com/watch?v=eIikm2I4LWc
https://www.youtube.com/watch?v=1YbG4HA17rQ
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Он стал умней? едва ли"
О.Мандельштам
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КАК САХАРОВА НЕ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ АКАДЕМИИ НАУК
Прецедент
Говорят, Эмиль Гилельс, чтобы не подписывать позорных писем, провел несколько ночей в поезде «Красная стрела».
Мобильных телефонов, слава богу, еще не было в природе: звонили профессору домой, а профессора дома нет. Уехал в Ленинград! Начинали искать в Ленинграде, а он уже, тихой сапой, на Московский вокзал... Так и ездил туда-сюда мимо Бологого, пока не стихло.
Но многим увернуться не удавалось.
В те же милые времена Сахарова исключали из Академии наук.
Под страхом кадровых репрессий собрали кворум, прислали куратора из ЦК, и процесс пошел. Позориться никому не хотелось, но и деваться было некуда.
И вот какой-то членкор робко заметил, что, мол, оно конечно и все понятно, но как-то так сложилось, что академик - звание пожизненное и еще не бывало, чтобы академиков исключали. Нет прецедента.
На этих словах вдруг оживился академик Капица.
- Как нет? - звонко возразил он. - Прецедент есть!
Куратор из ЦК КПСС облегченно вздохнул.
- В тридцать третьем году из Прусской академии наук исключили Альберта Эйнштейна! - закончил Капица.
Наступила правильная педагогическая тишина - и Сахаров остался советским академиком.
Еще один неубиенный довод
прозвучал в те дни из уст академика Александрова.
Какой-то партийный начальник в академических кулуарах заметил про Сахарова:
- Как он может быть членом Академии? Он же давно не работает.
Александров ответил:
- Знаете, у меня есть член, он тоже давно не работает, но я держу его при себе за былые заслуги!
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Брежнев: "Дорогие товарищи! Вчера мы торжественно простились с товарищем Пельше.
Кстати, почему я его сегодня не вижу?"
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, что делается властью...он даже особо не выясняет суть действий...просто тупо поливать грязью и добавлять, что он, точно поступил иначе - вот его принцип.
На чём он и попалился.
Дерьмо а не человек.
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Иногда к Шустрику приглашают...
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Росіянин помер від епілептичного нападу після затримання на Чернігівщині
Громадянин Росії, якого українські прикордонники затримали на Чернігівщині, помер після епілептичного нападу.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Згідно з інформацією, вранці громадянин Росії, який постійно проживав на території невизнаного Придністров'я, намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Нові Яриловичі", однак прикордонники його не пропустили через заборону чоловікові в'їжджати на територію України.
Чоловік вирішив схитрувати і перетнути кордон нелегально. Проте і це йому не вдалося. Громадянина РФ затримали прикордонники відділу "Добрянка" на околиці села Нові Яриловичі.
"Згодом, після оформлення відповідних адміністративних документів у затриманої особи раптово погіршився стан здоров'я. За ознаками, у нього стався епілептичний напад. Прикордонники відразу викликали карету швидкої допомоги, але, коли вона прибула, то лише констатувала смерть затриманого", - зазначили у прес-службі.
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-Абгам,ви сиводня опаздали на пгогулку,на вас это не погоже...
-знаете Гоша,моя Сара сиводня не проснулась рано утром..
-так пригласите врача,может у неё что то тошнит..
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Читать было тошно эту заказную пуйню...
http://fakty.ua/227430-vstrechu-vadima-rabinovicha-s-marin-le-pen-eksperty-schitayut-pervoj-popytkoj-so-storony-ukrainskih-politikov-naladit-otnosheniya-s-politicheskimi-silami-v-evrosoyuze
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Цiкаве минуле депутата Рабiновича. Оприлюднено вiдомостi про те, що розрекламований депутат має декiлька ходок у в'язницю.
Розповiв Дмитро Дробот, активiст iз Харкова, де народився i стартував у справах скандальний народний депутат.
Отже, що достеменно вiдомо про те минуле Вадима Рабiновича, яке вiн ретельно приховує? Адже в його життi була не одна судимiсть i не одна нечиста темна iсторiя. Почнiмо з того, що через аморальну поведiнку його виключили з Харкiвського автодорожнього iнституту, i вiн так i не здобув вищої освiти. У 1980 роцi Рабiновича заарештували за велике розкрадання держмайна -- за рулони шпалер. Та все закiнчилося досить дивно, бо пiсля дев'яти мiсяцiв перебування в СIЗО його вiдпустили "за вiдсутнiстю складу злочину". За нього нiбито заступився особисто тодiшнiй генпрокурор СРСР Роман Руденко. Пiсля цього Рабiнович почав займатися бiзнесом -- керував пiдпiльними цехами, де виготовляли дверi, якi на той час були великим дефiцитом. У 1982-му Вадима Рабiновича знову обвинуватили в розкраданнi держвласностi в особливо великих розмiрах. У СIЗО вiн бiльш нiж рiк... симулював божевiлля, але його все одно засудили на 14 рокiв позбавлення волi у виправно-трудовому таборi суворого режиму з конфiскацiєю майна. Щоправда, своє майно вiн встиг на когось переписати. У колонiї, за його ж словами, прилаштувався ледь не "наглядачем". Завдяки нiбито його зв'язкам зона отримувала замовлення вiд пiдприємств Харкова. А керiвництво колонiї майже самоусунулося вiд виробництва, адже всiм керував Рабiнович. Там же вiн зiйшовся з групою злодiїв i пiсля дострокового звiльнення у 1991 роцi створив з ними бiзнес.
Чим вiн займався вже в незалежнiй Українi? -- Скажу лише про факти. У червнi 1999-го СБУ заборонила Рабiновичу в'їзд до країни строком на п'ять рокiв (вiн уже мав iзраїльський паспорт). Оголосили, що це через його причетнiсть "до дiяльностi, що завдає значних збиткiв українськiй економiцi, i в iнтересах забезпечення безпеки країни". Також вiн став фiгурантом скандалу, пов'язаного з тiньовим ринком зброї, яку постачали з українських складiв у гарячi точки. У сiчнi 2002 року нiмецьке видання "Der Spiegel" повiдомило, що Рабiнович постачав "Талiбану" велику кiлькiсть танкiв Т-55 i Т-62. Сам Рабiнович цього не визнає.
А що взагалi вiдомо про його бiзнес? -- Великим бiзнесом почав займатися пiсля виходу з тюрми. Разом iз колишнiм начальником свого табiрного загону Андрiєм Альошиним створив фiрму "Пiнта". Перший мiльйон доларiв заробив на початку 1990-х на експортi металу iзраїльським компанiям. Восени 1993 року очолив українське представництво скандальної австрiйської фiрми "Нордекс". Вона за сприяння Леонiда Кравчука стала ексклюзивним оператором з постачання в Україну росiйської нафти. Але й тут не обiйшлося... Довкола "Нордекс" розгорiвся корупцiйний скандал i в США. Пiсля чого Рабiновичу як представнику фiрми на кiлька рокiв закрили в'їзд до Штатiв.
Як вiн потрапив у полiтику? -- За часiв Кучми вiн мав тiснi зв'язки з правою рукою Кучми -- Олександром Волковим. Свого часу пiдтримував рiзнi партi, зокрема, "зелених", прогресивних соцiалiстiв. Говорять i про пiдтримку блоку "Єднiсть", "Народного руху" Бойка. Ймовiрно, пiдтримував i Блок Вiтренко. Дорожив стосунками з колишнiм мером Києва Олександром Омельченком. Iз 1998 року є головою Всеукраїнського єврейського конгресу. Тут додам, що, звичайно, вiн i нинi має iзраїльське громадянство. В Єрусалимi бiля Стiни плачу є золота менора, яку начебто виготовили за його грошi. Цiкаво, що його вважають головним спонсором скандального руху "Femen". Батько головної учасницi цього руху Ганни Гуцол -- Михайло Гуцол -- свою кар'єру починав у Рабiновича в PR-службi. Ось такий цiкавий персонаж сьогоднi має мандат депутата. Звiсно, усього сказаного вище в його офiцiйнiй бiографiї ви не знайдете. - Iрина ЛОПУХ http://expres.ua/main/2017/01/03/221232-cikave-mynule-deputata-rabinovycha
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Що цікаво, покидьок цей в ізраїлі є шановною особою.
http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/916489.html
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https://www.youtube.com/watch?v=K6ObBdN2-Co
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Правы ребята и правого сектора, утвеждающие что, мол раз нельзя отстреливать рыготню, то будем ежедневно их п здить.
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Доказано Рабиновичем...
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Коли Україна за право
життя З катами боролась, жила
і вмирала, І ждала, хотіла лише
співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній
борьбі Вся сходила кров'ю і
слізьми стікала І дружної помочі ждала
собі, Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім
ярмі Робила на пана і в
ранах орала, Коли ворушились і скелі
німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві
жнива Зібравши для ката, сама
умирала І з голоду навіть згубила
слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в
демона зла, Європа мовчала.
Олександр Олесь 22. 08. 1931.
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Почему? Он же жид, а они ненавидят жидовскую власть.
Но дело в том что он яро критикует нынешнюю власть.
Вот такой разрыв шаблонов.
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