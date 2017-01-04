В НАБУ подтвердили, что открыли дело относительно получения взятки неустановленными лицами из числа нардепов

Антон Чигур
, Марьяна
, Serjio 1611
, Игорь Васильевич
, Икс Неизвестный
, Валерий Проценко
, Карпо Воропай
, Валерий Соколов 17f179a1
, Ali Hasan
, Андрей Антипов d3e2dc35
, Valery Valery 1c107eb9
, octr9k
, mrSmith
, Vladimir Putny
, Тимоха Пастушок
, Василий Тёркин fd45182d
, roman trypalyuk
, Тенгиз
, Игорь Карпушин
, BOGDAN SERDUKE
, Борей
, буков
, rdjirov
, Агент кремля cd59e193
, IGORA
, Андрій Смицький
, Олександр Калінкін
, Ram Kol
, Gordon Freeman 72862ded
, stanislav vaisman
, ТерраКот
, Амер Местный
, Люцифер
, Алекс Фибер
, Rita Olhovskaya 2208c582
, НБ
, Tierre
, Євген Дусик
, Шарик Корровский
, ITLaB
, Прохожый
, 1970-kva
, РоботБАндер2
, Fobos
, Baden
, Kasdreop
, Luci Demon
, Kum_UA
, Sergey Bozhenko
, Ласковый зверь
, Павел 44 521f088a
, Greese
, Данко Сердечный
, Vasyl Moroz 779d57e5
, Makhonina Valentina
, З нами Бог та Україна
, Александр Терентьев 035eef5a
, Robert Bruce
, Роман Кораблев
, Vlad
, Крнкистадор
, Александр Юр
, Николай Масло
, мирyou
, malachivo
, ruda
, lezyo
, 2093306
, Maxim Isajew
, Clandestino
, CА
, Udis
, Murlo Murloff
, софи
, Kaba Mota
, Анатолий Калюжный
, war128
, Владимир Ив
, Игорь Д
, Джамал
, Дімонич
, Index_Dias
, Кыргыз Бишкек
, Александр Зиборов
, Влад Ол
, кацахол
, Алексей Черняк dc59afc1
, Amber
, Tatyana Pomolova
, Fidel Desperado
, Rjr
, Alexandr Slavich
, гайджин
, Hobo
, Михаил Карпенко
, Алексей Носов d8330900
, laros
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Василий Vasil
, Oljik
, Taras Franco
, Кирпичев
, Myko
, Руслан Бондаренко 1958dc95
, Andrew Vilchynsky
, Саша Саша Саша
, Алена Горыня
, Испанец Киевский
, Харьков Сумской
, Алла Новосад 5b57f84f
, vivv555777
, сам прихожу
, Батя Махно
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Damon Smith
, Larisa Bondarenko
, kolxoz
, Volodya Pupkin 148745f6
, Vaysil Zadrotovich
, Sam Brook
, Диванный Оналитег
, Виктор Коцяруба
, Dron
, Senator S 01a656ec
, Оксана Коба
, Val L f50213cd
, Африкан_Свиридович
, про
, fedjka - fedjka
, Livij
, Донецьк український
, Vovcheg Zak
, гонта коваль
, Garsia UA
, Антоша Чеханте
, Jimmy Hill
, Berko Berko
, Влад Листвич
, Денис Коновалов 4caafe82
, Sergei Kovalenko
, Tema9
, Чубака
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Иван Левченко 8b43bb4a
, Bogdan Cherniavsky
, Русскоязычный
, Дэн Кошман
, kilgor traut
, Олег Тихонов 055f40a1
, Teareks
, utjhubq rbhbkjd
, Сергей Марикуца
, Siera-Zulu
, Вова Воваенович
, Gerri Philantrop
, myxanik
, violator
, Cтарий Кінь
, Лео Кот
, Paul Petrovach
, Темный рыцарь
, Сергей 46a07dfb
, Юрий Примак
, ТигРа
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Tom Antiputle
, Vasyl Suk
, uegfybyf
, Вовочка - много ходов очка
, Боец диванных войск
, георг брок
, Tanya Remygailo
, Ватник Дзедываевалов
, Власов Сергей b3083465
, Vladimir Makarenko
, East Clintwood
, Ирина Борисенко 184067f9
, Anna Daniels
, Фейс Буук b6410764
, Dev Adhikaru
, zaParisian
, Иван Попутный
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Волонтер Юрий Касьянов
Конспирологическое. Это когда ты посреди ночи узнаёшь, что тебя заказали. Высоко наверху принято решение мочить меня по всем статьям, смешать с дерьмом, дискредитировать всё и всех, так или иначе о мной связанных, уничтожить все мои начинания, завести уголовные дела по любому надуманному поводу, лишить семью средств к существованию, растоптать, растереть в порошок, вычеркнуть из памяти навсегда... Украинский волонтер, занимающийся разработкой БПЛА, Юрий Касьянов сообщил о "беспрецедентной травли" со стороны сторонников действующего президента:
"Беспрецедентная кампания травли со стороны т.н. "порохоботов" санкционирована самим Петром Алексеевичем Порошенко. Этот человек в быту и бизнесе грубый, нетерпимый, подозрительный, болезненно воспринимающий любую критику, такое же отношение транслирует и на своих политических оппонентов, и на простых диссидентов, вроде меня.
Я знаю гораздо больше, чем сейчас могу сказать, не подставляя свои источники информации. Придёт время, и всё тайное станет явным: как работает отечественная фабрика троллей, давно опередившая своих кремлевских коллег в искусстве подавления любого инакомыслия; как налогоплательщик оплачивает "труд" десятков провластных писак и сотен ботов через распил бюджета Минобороны командой Бирюкова; как обогащаются на патриотизме и войне высокопоставленные чиновники, живущие по принципу "после нас хоть потоп".
В нормальной цивилизованной стране принято критиковать власть, говорить про власть неприятные вещи, рисовать на власть карикатуры... В нормальной стране народ не любит власть никогда. Как хронически не переваривает копов, налоговую инспекцию, патрульную дорожную службу. Это нормально, потому что власть - это нанятые менеджеры, которые всегда должны находиться под давлением критики и под полным контролем общества.
В рабской, холопской стране власть необходимо хвалить, бить ей челом, целовать ноги и вылизывать следы, оставленные высокой властью на грешной земле. Власти это нравится. Власть это одобряет и приветствует, поэтому порохоботы работают не покладая рук, зачищая информпространство от неугодных неприятных мыслей. Византийщина в чистом виде.
Критикуешь божественного президента?.. - Получи ответку от бирюковых, доников, моновых, карпенок, трегубовых, и пр. Кампания травли хорошо координируется, и проходит по отработанным лекалам: чуть-чуть правды, обильно разбавленной густой махровой ложью, оскорблениями и навешиванием ярлыков.
Вот пример типового "текста" - см. вложение. Тон задается сходу - набором типовых оскорблений. Здесь указывается и причина травли: задета репутация "объекта на три головы выше"... Потом дается маленькая правда - про то, что я давным-давно написал неплохую книжку "PR-кампания своими силами". И тут же к ней клеится абсолютная ложь, про якобы мои поездки "по мордору с лекциями".
Следом запускается такая же совершенная несуразица про мою, якобы, "БЮТовскую активность"... Я никогда не был связан ни с какой из партий, и ни с кем из политиков.
Потом товарищ с прошлым коллектора начинает разговаривать про беспилотную авиацию. Это точно, как рассуждения Шарикова про переписку Энгельса с Каутским. Что он знает в этом вопросе? - Ровным счётом ничего. Поэтому подкрепляет свои глубокомысленные слова про "авиакружок" непременной ложью, что я "впарил свои самолетики в НГУ"... На эту уже многократно тиражируемую порохоботами ложь генералу Аллерову следует дать официальный ответ, чтобы защитить честь мундира.
И ещё по тексту - никто ничего мне не платит, никто никогда не приглашал меня на работу в МО, и не предлагал никакого государственно финансирования по беспилотной авиации. Это ложь, ложь, ложь. И глупость коллектора Доника, пишущего про "пенопластовые самолетики", от которых они, видите ли, "отказались еще в начале 15 года".
Вы там можете отказываться или не отказываться от чего угодно, но все на фронте знают, кто делал и делает разведку, и какими самолетами. Кстати, в производстве самого массового американского беспилотника RQ-11 Raven тоже используется пенопласт, как и во множестве других "не самопальных" БПЛА. Как и в легкомоторной авиации.
Это только один пример травли. Таких лживых, пропитанных ненавистью текстов, рисунков, и даже видеороликов про меня уже сотни. Давление будет усиливаться. Поэтому я обращаюсь к журналистам, к читающей публике - не дайте себя обмануть. Не тиражируйте ложь. Помните о презумпции невиновности, о базовых человеческих ценностях, включающих свободу слова и свободу мыслить иначе.
Я обращаюсь к президенту Порошенко - остановите своих псов. Ваша задача - сдувать с меня пылинки. Любое плохое, что может случиться со мной, или с моими людьми, будет использовано против вас. Я сдаваться не намерен.
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А был ли мальчик, может мальчика и не было?
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Честно жить не хочет... (с)
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