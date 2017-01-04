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Теги: НАБУ (1277) взятка (3187) депутат (2635)
Тему создал: редактор новостей

В НАБУ подтвердили, что открыли дело относительно получения взятки неустановленными лицами из числа нардепов

В ведомстве подчеркнули, что пока о фамилиях и установленных фактах говорить рано.

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Порошенко, остановите своих псов. Ваша задача - сдувать с меня пылинки, - Касьянов

Волонтер Юрий Касьянов
Конспирологическое. Это когда ты посреди ночи узнаёшь, что тебя заказали. Высоко наверху принято решение мочить меня по всем статьям, смешать с дерьмом, дискредитировать всё и всех, так или иначе о мной связанных, уничтожить все мои начинания, завести уголовные дела по любому надуманному поводу, лишить семью средств к существованию, растоптать, растереть в порошок, вычеркнуть из памяти навсегда... Украинский волонтер, занимающийся разработкой БПЛА, Юрий Касьянов сообщил о "беспрецедентной травли" со стороны сторонников действующего президента:

"Беспрецедентная кампания травли со стороны т.н. "порохоботов" санкционирована самим Петром Алексеевичем Порошенко. Этот человек в быту и бизнесе грубый, нетерпимый, подозрительный, болезненно воспринимающий любую критику, такое же отношение транслирует и на своих политических оппонентов, и на простых диссидентов, вроде меня.

Я знаю гораздо больше, чем сейчас могу сказать, не подставляя свои источники информации. Придёт время, и всё тайное станет явным: как работает отечественная фабрика троллей, давно опередившая своих кремлевских коллег в искусстве подавления любого инакомыслия; как налогоплательщик оплачивает "труд" десятков провластных писак и сотен ботов через распил бюджета Минобороны командой Бирюкова; как обогащаются на патриотизме и войне высокопоставленные чиновники, живущие по принципу "после нас хоть потоп".

В нормальной цивилизованной стране принято критиковать власть, говорить про власть неприятные вещи, рисовать на власть карикатуры... В нормальной стране народ не любит власть никогда. Как хронически не переваривает копов, налоговую инспекцию, патрульную дорожную службу. Это нормально, потому что власть - это нанятые менеджеры, которые всегда должны находиться под давлением критики и под полным контролем общества.

В рабской, холопской стране власть необходимо хвалить, бить ей челом, целовать ноги и вылизывать следы, оставленные высокой властью на грешной земле. Власти это нравится. Власть это одобряет и приветствует, поэтому порохоботы работают не покладая рук, зачищая информпространство от неугодных неприятных мыслей. Византийщина в чистом виде.

Критикуешь божественного президента?.. - Получи ответку от бирюковых, доников, моновых, карпенок, трегубовых, и пр. Кампания травли хорошо координируется, и проходит по отработанным лекалам: чуть-чуть правды, обильно разбавленной густой махровой ложью, оскорблениями и навешиванием ярлыков.

Вот пример типового "текста" - см. вложение. Тон задается сходу - набором типовых оскорблений. Здесь указывается и причина травли: задета репутация "объекта на три головы выше"... Потом дается маленькая правда - про то, что я давным-давно написал неплохую книжку "PR-кампания своими силами". И тут же к ней клеится абсолютная ложь, про якобы мои поездки "по мордору с лекциями".

Следом запускается такая же совершенная несуразица про мою, якобы, "БЮТовскую активность"... Я никогда не был связан ни с какой из партий, и ни с кем из политиков.

Потом товарищ с прошлым коллектора начинает разговаривать про беспилотную авиацию. Это точно, как рассуждения Шарикова про переписку Энгельса с Каутским. Что он знает в этом вопросе? - Ровным счётом ничего. Поэтому подкрепляет свои глубокомысленные слова про "авиакружок" непременной ложью, что я "впарил свои самолетики в НГУ"... На эту уже многократно тиражируемую порохоботами ложь генералу Аллерову следует дать официальный ответ, чтобы защитить честь мундира.

И ещё по тексту - никто ничего мне не платит, никто никогда не приглашал меня на работу в МО, и не предлагал никакого государственно финансирования по беспилотной авиации. Это ложь, ложь, ложь. И глупость коллектора Доника, пишущего про "пенопластовые самолетики", от которых они, видите ли, "отказались еще в начале 15 года".

Вы там можете отказываться или не отказываться от чего угодно, но все на фронте знают, кто делал и делает разведку, и какими самолетами. Кстати, в производстве самого массового американского беспилотника RQ-11 Raven тоже используется пенопласт, как и во множестве других "не самопальных" БПЛА. Как и в легкомоторной авиации.

Это только один пример травли. Таких лживых, пропитанных ненавистью текстов, рисунков, и даже видеороликов про меня уже сотни. Давление будет усиливаться. Поэтому я обращаюсь к журналистам, к читающей публике - не дайте себя обмануть. Не тиражируйте ложь. Помните о презумпции невиновности, о базовых человеческих ценностях, включающих свободу слова и свободу мыслить иначе.

Я обращаюсь к президенту Порошенко - остановите своих псов. Ваша задача - сдувать с меня пылинки. Любое плохое, что может случиться со мной, или с моими людьми, будет использовано против вас. Я сдаваться не намерен.
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Скажи еще, что порохоботы на этом форуме ведут себя иначе. А я предупреждала, что при смене власти, вас всех установят и придется ответить за стравливание людей мочилово всех, кто против власти. Будет интересно.
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Гыг с Вами))) Ну что "гыг не с вами" не поедет папрахатый на инаугурацию трампа, а знаешь почему его просто не пригласили!
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http://uainfo.org/blognews/1483529031-poroshenko-ostanovite-svoih-psov-vasha-zadacha-sduvat.html
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Результатами расследования неустановленных лиц установить не удалось.

А был ли мальчик, может мальчика и не было?
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Звучит ни фига себе интересно а у них отдел для борьбы с призраком коррупции есть если нет нужно открыть
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Когда владельцы этих фамилий, заплатят отступные, то говорить будет поздно...
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Неустановленная взятка дана неустановлеными лицами неустановленным лицам. Блин, да у этого дела огромные шансы стать успешным.
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Как? Да проще пареной репы. Берешь неустановленного детектива НАБУ и по неустановленному уведомлению о подозрении ведешь неустуновленного депутата в неустановленный суд, который бросает этого депутатишку в неустановленную тюрьму.
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Покажите пожалуйста кино, как про Мосийчука.
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Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет... (с)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ НАБУ подтвердили, что открыли дело относительно получения взятки неустановленными лицами из числа нардепов
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