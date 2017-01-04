Кернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Антон Геращенко

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Ні на ФІГА не здатні , лише ТГИНДІТЬ ..... На хер з хати МЕНЕДЖЕРИ НЕ ЗДАРИ.... На фіга цю НЕПОТРІБ наймати НАРОДУ УКРАЇНИ ?
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Другое дело, что кроме парков большая часть городского хозяйства тоже может так финансироваться. Причем в качестве инвесторов выступают компании самого Гепы. Во это уже полный песец. Мало того, что бюджет идет в его карманы, так и в случае потери власти город еще долго будет платить по его счетам.
А по закону он - ангел.
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Порядок в стране идет не от правителя, а от народа. Если народ не хочет или не может контролировать власть, то власть всегда будет работать на себя.
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А Кернес отстегивает управе процент, и нет проблем.
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Этим все сказано. Нравится людям развлекаться и не думать.
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А МВД пресекать некогда, сидят в инстаграмме и "вещают" по ТВ.
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Так почему до сих пор вор не сидит в тюрьме????????
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на обоих клейма негде ставить...
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Вопрос риторический.
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http://www.economics-prorok.com/2015/11/blog-post_41.html
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Доречі ... володів він тоді цим каналом 50/50 разом з Аваковим.
Потом гепа задружил с допой и начал травить авакова. Тому пришлось продать все: банк, структуру компаний, свою долю в телеканале.
И что странного, что геращенко остался с аваковым? Это скорее говорит о нем хорошо, чем плохо.
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В 2004 кернес был одной из главных сил Оранжевой революции в Харькове.
Геращенко был у него советником.
В 2004 за оранжевую ленточку в Харькове могли избить и убить.
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Підзаєбали уже варнякать в пустоту.
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Ах, да - им же целое МВД по квоте полагается...
Этого мало?
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Как же вы подза..пли, балаболы.
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как так?!
антоша такое открытие достойно Нобеля !
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Розповiв Дмитро Дробот, активiст iз Харкова, де народився i стартував у справах скандальний народний депутат.
Отже, що достеменно вiдомо про те минуле Вадима Рабiновича, яке вiн ретельно приховує? Адже в його життi була не одна судимiсть i не одна нечиста темна iсторiя. Почнiмо з того, що через аморальну поведiнку його виключили з Харкiвського автодорожнього iнституту, i вiн так i не здобув вищої освiти. У 1980 роцi Рабiновича заарештували за велике розкрадання держмайна -- за рулони шпалер. Та все закiнчилося досить дивно, бо пiсля дев'яти мiсяцiв перебування в СIЗО його вiдпустили "за вiдсутнiстю складу злочину". За нього нiбито заступився особисто тодiшнiй генпрокурор СРСР Роман Руденко. Пiсля цього Рабiнович почав займатися бiзнесом -- керував пiдпiльними цехами, де виготовляли дверi, якi на той час були великим дефiцитом. У 1982-му Вадима Рабiновича знову обвинуватили в розкраданнi держвласностi в особливо великих розмiрах. У СIЗО вiн бiльш нiж рiк... симулював божевiлля, але його все одно засудили на 14 рокiв позбавлення волi у виправно-трудовому таборi суворого режиму з конфiскацiєю майна. Щоправда, своє майно вiн встиг на когось переписати. У колонiї, за його ж словами, прилаштувався ледь не "наглядачем". Завдяки нiбито його зв'язкам зона отримувала замовлення вiд пiдприємств Харкова. А керiвництво колонiї майже самоусунулося вiд виробництва, адже всiм керував Рабiнович. Там же вiн зiйшовся з групою злодiїв i пiсля дострокового звiльнення у 1991 роцi створив з ними бiзнес.
Чим вiн займався вже в незалежнiй Українi? -- Скажу лише про факти. У червнi 1999-го СБУ заборонила Рабiновичу в'їзд до країни строком на п'ять рокiв (вiн уже мав iзраїльський паспорт). Оголосили, що це через його причетнiсть "до дiяльностi, що завдає значних збиткiв українськiй економiцi, i в iнтересах забезпечення безпеки країни". Також вiн став фiгурантом скандалу, пов'язаного з тiньовим ринком зброї, яку постачали з українських складiв у гарячi точки. У сiчнi 2002 року нiмецьке видання "Der Spiegel" повiдомило, що Рабiнович постачав "Талiбану" велику кiлькiсть танкiв Т-55 i Т-62. Сам Рабiнович цього не визнає.
А що взагалi вiдомо про його бiзнес? -- Великим бiзнесом почав займатися пiсля виходу з тюрми. Разом iз колишнiм начальником свого табiрного загону Андрiєм Альошиним створив фiрму "Пiнта". Перший мiльйон доларiв заробив на початку 1990-х на експортi металу iзраїльським компанiям. Восени 1993 року очолив українське представництво скандальної австрiйської фiрми "Нордекс". Вона за сприяння Леонiда Кравчука стала ексклюзивним оператором з постачання в Україну росiйської нафти. Але й тут не обiйшлося... Довкола "Нордекс" розгорiвся корупцiйний скандал i в США. Пiсля чого Рабiновичу як представнику фiрми на кiлька рокiв закрили в'їзд до Штатiв.
Як вiн потрапив у полiтику? -- За часiв Кучми вiн мав тiснi зв'язки з правою рукою Кучми -- Олександром Волковим. Свого часу пiдтримував рiзнi партi, зокрема, "зелених", прогресивних соцiалiстiв. Говорять i про пiдтримку блоку "Єднiсть", "Народного руху" Бойка. Ймовiрно, пiдтримував i Блок Вiтренко. Дорожив стосунками з колишнiм мером Києва Олександром Омельченком. Iз 1998 року є головою Всеукраїнського єврейського конгресу. Тут додам, що, звичайно, вiн i нинi має iзраїльське громадянство. В Єрусалимi бiля Стiни плачу є золота менора, яку начебто виготовили за його грошi. Цiкаво, що його вважають головним спонсором скандального руху "Femen". Батько головної учасницi цього руху Ганни Гуцол -- Михайло Гуцол -- свою кар'єру починав у Рабiновича в PR-службi. Ось такий цiкавий персонаж сьогоднi має мандат депутата. Звiсно, усього сказаного вище в його офiцiйнiй бiографiї ви не знайдете. - Iрина ЛОПУХ http://expres.ua/main/2017/01/03/221232-cikave-mynule-deputata-rabinovycha
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То что в Харькове геповская вертикаль и без его денежного интереса вообще ничего не происходит вплоть до мелочей - это факт.
И то, что гепа давно договорился и получил гарантии неприкосновенности от гаранта -тоже факт. Иначе бы давно нашли способ его посадить.
Проблема в том, что нет политической воли.И еще проблема в том что народ без мозгов. Полоумным пенсионеркам поставили лавочки перед выборами и залатали пару ям вот они и сходили проголосовать,молодежи на выборах не было.
А по хар.тв на гепаканалах круглочуточно идет промывка мозгов как при коммунизме о количестве высаженных цветов, о том какой у нас шикарный парк, о всеобщем одобрении мера и о скором светлом будущем города во главе с этим наперсточником.
Мало кто говорит что все городское благоустройство заставляют делать за свой счет предпринимателей и заказывать это все в КП которые курирует сам же гепа.
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А кто его допустил его к мэрству, не знал что вор будет воровать ?
А в Запорожье бурячок уже миллионер...
А кто допустил ?
Шо ? Не к чему прицепиться ?
А к Корбану, патриоту и спасителю страны быстро нашли меры и 500 сбушников в придачу...
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Антоха прозрел!...
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