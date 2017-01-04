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Теги: Кернес (1209) Харьков (3958) Геращенко_Антон (776)
Тему создал: Ольга Скороход

Кернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Антон Геращенко

Мэр Харькова Геннадий Кернес создал в городе "систему тотального разграбления".

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ну і ДЕ ХОЧ ОДНЕ КАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ?
Ні на ФІГА не здатні , лише ТГИНДІТЬ ..... На хер з хати МЕНЕДЖЕРИ НЕ ЗДАРИ.... На фіга цю НЕПОТРІБ наймати НАРОДУ УКРАЇНИ ?
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Гнать надо эту вороватую ублюдочную власть,которая молча ворует и чхает на народ и его возмущения.
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Гепа не сидит, потому что по закону он ничего не нарушил. В постройке парка за счет инвесторов нет криминала. В мире нет коммунальных и муниципальных парков - это дорогие игрушки и местные бюджеты их не тянут. И в том, что доходы получает инвестор, а не местный бюджет, тоже нет криминала.

Другое дело, что кроме парков большая часть городского хозяйства тоже может так финансироваться. Причем в качестве инвесторов выступают компании самого Гепы. Во это уже полный песец. Мало того, что бюджет идет в его карманы, так и в случае потери власти город еще долго будет платить по его счетам.
А по закону он - ангел.
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Законами в этом случае не поможешь. Выход - только в публичных слушаниях всех проектов местных бюджетов. И если на этих слушаниях не будет экспертов от местных общественных организаций, то в пролете окажемся мы. Причем при любой власти.
Порядок в стране идет не от правителя, а от народа. Если народ не хочет или не может контролировать власть, то власть всегда будет работать на себя.
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Управа занята дерибаном.
А Кернес отстегивает управе процент, и нет проблем.
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Если депутаты и полиция знают про тотальное разграбление,где меры? Почему этот ублюдок с Добкиным до сих пор не сидят? Если Порошенко и Луценко их крышует,скажите обществу.
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не думаю, что скоро, но ход вашей мысли мне нравится.
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мабудь це буде пысля того як ПОРОХ порохонется ....
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Собачье сердце Булгаков М.. "Что я управы,что ли не найду на Вас"!? Видно УПРАВА в управе на БАНКОВОЙ!!!
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"Людям нравится развлекательный мультикомплекс... При этом харьковчане даже не задумываются..."

Этим все сказано. Нравится людям развлекаться и не думать.
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К сожалению это правда. Наш город населён обывателями и ватой, в большинстве своём. Они не такие арессивные как донецкие, но всё же.
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О, не он один. Сколько еще таких по Украине больших и малых - жуть...
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Э нет, нашем городе живут и правят племя раклов. Им ндравится Гепа за его гопничество, что есть продолжением их характера. " Толпа - это собрание людей живущих по предрассудку и рассуждающих по авторитету"(с) - это и есть суть большинства харьковчан.
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Не все так просто...................... У Кернеса велика справжня підтрика людей. Яка, до речі - ні одному із наших нинішніх політиків і не снилась................... Чому, думаєте йому так і не "спели лапті" до сих пір???
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А тут аби гаряча вода була у кранах, батареї теплі, територію прибудинкову прибирали вчасно і сміття вивозили. Проголосують хоч за чорта лисого...
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Не трандите болтуны! Харьков самый чистых и комфортный для проживания город Украины. Львов ему и в подметки не годится! Хорош уже сводить политические счеты. Особенно жирный педик Геращенко "много для Харькова сделал"...
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Не только Кернес и не только в Харькове тотальное разграбление.
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и чё? всё равно никто его не трогает - хотя уже и на пожизняк заработал
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Да ты шо !!?? ,а до Нового Года всо было зашебись !!!???
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рассказал советник министра внутренних дел

А МВД пресекать некогда, сидят в инстаграмме и "вещают" по ТВ.
.
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И это приграничная область,потенциальный ДНР, с Кернесом и всем пох
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Не пох, не люблю Кернеса, но сомневаюсь, что созданная Сабаковым и Плешивским мафия меньше вредит Украине чем ОПГ Кернеса,которое скорее всего входит в ту же мафию...
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власть комментаторов, в вашей власти доказать и посадить, а не информировать, для этого существуют журналисты. А в общем что взять с брехунов они друг с другом повязаны
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И это говорит советник министра МДВ...
Так почему до сих пор вор не сидит в тюрьме????????
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Антоха, так отправьте туда Пашинского, а потом в руку трупа Кернеса вложите пустую бутылку)
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Что-то меня смущает.... постойте, а в том развлекательном комплексе колесо обозрения есть?
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он с бурбакой наперегонки и розенко вокруг бегает.
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Скажите кондитеру спасибо, Кернес с ним делится, так что все в ажуре.
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и все этот толстожопый знает...и в рот берет хорошо...
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Ну то давай будемо сидіти й дивитися як Гєша-Колесавсраці грабує Харків.
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Что же делать??? Ай-ой.Кернес-Бог Харькова? МВД-в жопе? Думаю таки в жопе.Я об МВД.
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и это говорит "антоша - потеющий холодец", который у гепы три года помощником был?
на обоих клейма негде ставить...
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А почему он до сих пор не сидит за это? Законы такие плохие или законники?
Вопрос риторический.
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Геращенко, как гражданин Украины, пишите заявление в порядке ст.214 УПК. Слабо?
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Антоша начал валить бывшего шефа.

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Антон Геращенко Говорить каждый может Докажите через суд! думаю 2017 г Не хватит
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Who is Who - Каждый харьковчанин знает что это брехня. Только для таких даунов как ты годятся такие помойки.
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И что? В 2004 году кернес поддержал оранжевую революцию. И когда начали давить на сми, он единственный в харькове транслировал 5 канал и правду о событиях на своем телеканале.
Доречі ... володів він тоді цим каналом 50/50 разом з Аваковим.
Потом гепа задружил с допой и начал травить авакова. Тому пришлось продать все: банк, структуру компаний, свою долю в телеканале.
И что странного, что геращенко остался с аваковым? Это скорее говорит о нем хорошо, чем плохо.
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Аваков всё своё отбил, так что Тоше опять выгодно корешевать с Борисовичем.
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Коваленко Егор - Я не харьковчанин , но я верю своим глазам и ушам. У тебя есть опровержения - предоставь. Не секрет, что на Цензоре присутствует множество шестёрок главных персонажей. Очевидно, ты один из них, а возможно и главный герой. А что там харьковчане думают про Кернеса? Весьма любопытно узнать из первых уст.
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Я тебе по полочкам разложил ситуацию.
В 2004 кернес был одной из главных сил Оранжевой революции в Харькове.
Геращенко был у него советником.
В 2004 за оранжевую ленточку в Харькове могли избить и убить.
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))) В Харкові про це кожен третій знає. Я от те саме можу тут написати, а Геращенко повинен не тролінгом займатися, а присікати протиправні дії. Якщо він не присікає це то він, або співучасник злочину, або брехун, або не відповідає займаній посаді по своїх проф. здібностях.
Підзаєбали уже варнякать в пустоту.
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Ну зачем быть таким толстым и народным? Кто этого не знает,кто его дрлжен посадить,кому этот боров все это рассказывает? - блядьи мысли в слух.три годаикак вызвались наводить порядок а теперь хоть мемуары пиши Как наспособны мы руководить. Ну не можете сделатьтженщине приятно боине стоит отпустите ее пусть ктото другой уже сделает.
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Аксиому эту в каком классе проходят? Любая победа заканчивается изменой. Против природы не попрешь
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Я не пойму, это что - зависть? В Харькове тотальное разграбление, а Киеве пока только выборочное!
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"об этом не задумываются харьковчане" , об этом не задумывается и МВД и СБУ и вся власть.
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Антуан! Что, этот подранок перестал тебе отстёгивать? Ну, какой же ты мелочный!
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Как уже надоело это бла-бла-бла. Ну создал. И что дальще?
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Не ври!Наш Президент с тобой не согласен.И Генпрокурор.И Аваков.Никто.
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Айайай. Ну, сами выбирали. Хозяйственник же. Но сидит тихо, молча, учитесь.
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Антоха похмелись скорее а то совсем берега попутал...на лучшего дружбана авакяна и шоколадного хвост поднимаешь...
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Удивил пухнастик новостью,а чего он тогда на воле прохлаждается((. Вас чертей всех бы пересадить да некому,начиная с Кравчука и заканчивая секретарями сельсоветов,статей хватит на всех с избытком.
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А что для разоблачения Кернеса сделала вторая по численности фракция в Раде?
Ах, да - им же целое МВД по квоте полагается...
Этого мало?
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Проснулись... и три года не прошло. А где же уголовки на Леню космоса и его молодую команду. И не говорите мне , что не могут найти доказательств. Воровать такими суммами, не оставляя явных следов практически невозможно. Или "цунами случайно снесло городской архив Киева".
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Как же надоели все эти хмыри с наглыми рожами.
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Епонуться... Антошенька, ты кому жалуешься то? В какой структуре ты работаешь то: в ЖЭКе или в МВД?

Как же вы подза..пли, балаболы.
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shoked! #киануривзудивление
как так?!
антоша такое открытие достойно Нобеля !
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Антон Геращенко, а что делал в таких случаях Богдан Хмельницкий с зажравшимися жидами, не путать с ЕВРЕЯМИ?
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Цiкаве минуле депутата Рабiновича. Оприлюднено вiдомостi про те, що розрекламований депутат має декiлька ходок у в'язницю.
Розповiв Дмитро Дробот, активiст iз Харкова, де народився i стартував у справах скандальний народний депутат.
Отже, що достеменно вiдомо про те минуле Вадима Рабiновича, яке вiн ретельно приховує? Адже в його життi була не одна судимiсть i не одна нечиста темна iсторiя. Почнiмо з того, що через аморальну поведiнку його виключили з Харкiвського автодорожнього iнституту, i вiн так i не здобув вищої освiти. У 1980 роцi Рабiновича заарештували за велике розкрадання держмайна -- за рулони шпалер. Та все закiнчилося досить дивно, бо пiсля дев'яти мiсяцiв перебування в СIЗО його вiдпустили "за вiдсутнiстю складу злочину". За нього нiбито заступився особисто тодiшнiй генпрокурор СРСР Роман Руденко. Пiсля цього Рабiнович почав займатися бiзнесом -- керував пiдпiльними цехами, де виготовляли дверi, якi на той час були великим дефiцитом. У 1982-му Вадима Рабiновича знову обвинуватили в розкраданнi держвласностi в особливо великих розмiрах. У СIЗО вiн бiльш нiж рiк... симулював божевiлля, але його все одно засудили на 14 рокiв позбавлення волi у виправно-трудовому таборi суворого режиму з конфiскацiєю майна. Щоправда, своє майно вiн встиг на когось переписати. У колонiї, за його ж словами, прилаштувався ледь не "наглядачем". Завдяки нiбито його зв'язкам зона отримувала замовлення вiд пiдприємств Харкова. А керiвництво колонiї майже самоусунулося вiд виробництва, адже всiм керував Рабiнович. Там же вiн зiйшовся з групою злодiїв i пiсля дострокового звiльнення у 1991 роцi створив з ними бiзнес.
Чим вiн займався вже в незалежнiй Українi? -- Скажу лише про факти. У червнi 1999-го СБУ заборонила Рабiновичу в'їзд до країни строком на п'ять рокiв (вiн уже мав iзраїльський паспорт). Оголосили, що це через його причетнiсть "до дiяльностi, що завдає значних збиткiв українськiй економiцi, i в iнтересах забезпечення безпеки країни". Також вiн став фiгурантом скандалу, пов'язаного з тiньовим ринком зброї, яку постачали з українських складiв у гарячi точки. У сiчнi 2002 року нiмецьке видання "Der Spiegel" повiдомило, що Рабiнович постачав "Талiбану" велику кiлькiсть танкiв Т-55 i Т-62. Сам Рабiнович цього не визнає.
А що взагалi вiдомо про його бiзнес? -- Великим бiзнесом почав займатися пiсля виходу з тюрми. Разом iз колишнiм начальником свого табiрного загону Андрiєм Альошиним створив фiрму "Пiнта". Перший мiльйон доларiв заробив на початку 1990-х на експортi металу iзраїльським компанiям. Восени 1993 року очолив українське представництво скандальної австрiйської фiрми "Нордекс". Вона за сприяння Леонiда Кравчука стала ексклюзивним оператором з постачання в Україну росiйської нафти. Але й тут не обiйшлося... Довкола "Нордекс" розгорiвся корупцiйний скандал i в США. Пiсля чого Рабiновичу як представнику фiрми на кiлька рокiв закрили в'їзд до Штатiв.
Як вiн потрапив у полiтику? -- За часiв Кучми вiн мав тiснi зв'язки з правою рукою Кучми -- Олександром Волковим. Свого часу пiдтримував рiзнi партi, зокрема, "зелених", прогресивних соцiалiстiв. Говорять i про пiдтримку блоку "Єднiсть", "Народного руху" Бойка. Ймовiрно, пiдтримував i Блок Вiтренко. Дорожив стосунками з колишнiм мером Києва Олександром Омельченком. Iз 1998 року є головою Всеукраїнського єврейського конгресу. Тут додам, що, звичайно, вiн i нинi має iзраїльське громадянство. В Єрусалимi бiля Стiни плачу є золота менора, яку начебто виготовили за його грошi. Цiкаво, що його вважають головним спонсором скандального руху "Femen". Батько головної учасницi цього руху Ганни Гуцол -- Михайло Гуцол -- свою кар'єру починав у Рабiновича в PR-службi. Ось такий цiкавий персонаж сьогоднi має мандат депутата. Звiсно, усього сказаного вище в його офiцiйнiй бiографiї ви не знайдете. - Iрина ЛОПУХ http://expres.ua/main/2017/01/03/221232-cikave-mynule-deputata-rabinovycha
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Геращенко прямо аж тайну века открыл.
То что в Харькове геповская вертикаль и без его денежного интереса вообще ничего не происходит вплоть до мелочей - это факт.
И то, что гепа давно договорился и получил гарантии неприкосновенности от гаранта -тоже факт. Иначе бы давно нашли способ его посадить.
Проблема в том, что нет политической воли.И еще проблема в том что народ без мозгов. Полоумным пенсионеркам поставили лавочки перед выборами и залатали пару ям вот они и сходили проголосовать,молодежи на выборах не было.
А по хар.тв на гепаканалах круглочуточно идет промывка мозгов как при коммунизме о количестве высаженных цветов, о том какой у нас шикарный парк, о всеобщем одобрении мера и о скором светлом будущем города во главе с этим наперсточником.
Мало кто говорит что все городское благоустройство заставляют делать за свой счет предпринимателей и заказывать это все в КП которые курирует сам же гепа.
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Кернес ничего нового не сделал, как воровал, так и ворует.
А кто его допустил его к мэрству, не знал что вор будет воровать ?
А в Запорожье бурячок уже миллионер...
А кто допустил ?
Шо ? Не к чему прицепиться ?
А к Корбану, патриоту и спасителю страны быстро нашли меры и 500 сбушников в придачу...
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Антону Геращенку надо бы сбросить килограм 30-40 и тогда говорить праведные вещи. А то как-то неубедительно, видно что-человек не голодает
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Не трандите болтуны! Харьков самый чистых и комфортный для проживания город Украины. Львов ему и в подметки не годится! Хорош уже сводить политические счеты. Особенно жирный педик Геращенко "много для Харькова сделал"...
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Не трандите болтуны! Харьков самый чистых и комфортный для проживания город Украины. Львов ему и в подметки не годится! Хорош уже сводить политические счеты. Особенно жирный педик Геращенко "много для Харькова сделал"...
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Нам чихать че там за схемы у Кернеса. Главное что он сделал наш город самым чистым и красивым в Украине. Хорош уже шипеть, пристебались...Майдан обустраивайте
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смысл таких публичных заявлений, дать о себе знать что ли? есть доказательства тогда заводите дело... зачем языком ля-ля?
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Только благодаря усилиям представителей Народного Фронта удалось весной 2014 года удержать Харьков а именно Арсен Аваков бросил против сепаратистов бойцов "Ягуара" из Винницы которые просто уложили этих тварей мордой в асфальт. Если бы тогда разрешили навести порядок на Донбассе методами Авакова то у нас бы не было этого вооруженного конфликта.
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Пока у нас министр МВД Арсен Аваков народ может быть спокойным -он не допустит сепаратизма больше в других регионах страны . СБУ доказала свою несостоятельность и слабость в отношении борьбы с сепаратизмом а вот силы Нацгвардии да Нацполици могут контролировать ситуацию в любом уголке Украины.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Антон Геращенко
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