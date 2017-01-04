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Теги: ДТП (5315) Киев (15755) машина (3)
Тему создал: Ольга Скороход

Автомобиль насмерть сбил девушку, перебегавшую Броварской проспект в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на Броварском проспекте автомобиль KIA сбил 19-летнюю девушку, которая перебегала Броварской проспект.

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Какая-то всеобщая беспечность. В наушниках идут, ещё и капюшон на голове...Вчера вечером ездил встречать с работы жену, темно, снег, по Молодеченской трассе, по проезжей части, идёт бабуля. Хорошо увидел в последнюю секунду...Соболезнования родным, а изгаляющимся в теме, совет -включать мозги
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Оказывается на пачке надпись "куріння вбиває" есть еще второй подтекст)))
Результат которых один!
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Той напис треба й на навушники нанести. Ну вже коли не можеш зовсім без музики, то переходячи дорогу голова повинна вертітися на 360 градусів щоб побачити небезпеку.
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Так не курила бы, может быть умнее бы была...
Не сигареты погубили так собственная дурость и пофигизм!
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Може просто голова була в неї забита якимись думками і інстинкт самозбереження відключився, увага пропала.
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глупенькая малолетняя девчонка.... наверняка под шофе была, и рядом никого не было, чтоб за шкирку схватить... жаль малолетнюю представительницу прекрасного пола, но как-то все эти случаи складываются в нехорошую мозаику - и пешеходы и водители забыли о правилах дорожного движения... Может надо немного уважать всех, кто на дороге, и пешеходов, и водителей - все ж люди, мозги работают у всех. Стоит немного подумать перед тем, как совершить поступок на дороге, к чему он может привести... Мож я прописные истины говорю, но это ж правда жизни... Подумай перед тем, как перебегать или газ до полика давить на красный свет, и минимум в аварию не попадешь, не собьешь никого, не будешь потом всю жизнь мучатся за непреднамеренное убийство на дороге.... Может я не прав?(
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Южная Корея-скоростной режим в черте города (а города населенные пункты там везде),всего лишь 40-5о км. На трассах до 80 км. После 90,уже риск на большущий штраф.
Тоже самое в Японии. В Сингапуре еще жестче.
А теперь посмотрите статистику смертей там и здесь.
Интересно,правда?
Украина особая страна. Здесь живут по понятиям. Легко пьянным за руль.
Легко превышение скорости. Легко уйти от ответственности. Номера в сеточку видели?
Даже в России за такой номер штраф и арест авто. Уж про другие страны и говорить не буду.
А затемнение стекол?
Вы господа вообще,о чем тут пишите? Соболезнования нужно выражать всем нам.
Вот полисмены остановили авто.Четко представились,указали причину остановки,а вот дальше,начинается комедия.
Водитель начинает качать права.Тупить. Наглеть! Угрожать!
В тех же Штатах,он бы уже урок электрошокером получилбы. Вытащили из авто и в грязь мордой. И это правильно!!!!
Есть закон.
А здесь,как уже писал,понятия.
Про пешеходов нарушителей,только ленивый не пишет. Прутся матери с детьми. Старухи.
молодежь в наушниках. И все они прутся на красный свет. Вот уж действительно,естественный отбор. Кстати,вернусь к теме мусора и псин. Вы хоть когда-нибудь в Украине,видели хозяина псина с намордником и кульком для дерьма? Хотя бы ОДНОГО на всю Украину?
Я видел один раз девочку которая убрала за своим маленьким другом. Я специально приготовил ей подарок (сумка холщовая с пластиком внутри,перчатки,совок и пакет с кульками в боковой кармашек сумки),потом ходил в парк,ждал когда она появится.
Дождался и поблагодарил ее за то,что она.......УКРАИНКА!!!!!
А вот вы господа кто? Вот напишу хохлы,обидетесь. А как тогда?
И я,уверяю вас,НИКОГДА не хожу на красный свет. Стою и жду. И строго на переходах.
Не потому что жить хочу,а потому,чтоб не быть БЫДЛОМ""
Да господа,своих детей воспитывал точно так же. И внукам на эту тему,уделил большое внимание. Без окриков и нравоучений. Хочешь кошку (внучкам)? Убираешь и покупаешь корм,насыпка для кошачьего туалета,сам! Внук хочет собаку? На севере Японии,зимой много снега и свою хаску,будешь выгуливать сам. Строго по расписанию с уборкой дерьма на протоптанных дорожках в парке. Увидеть человека с собакой в Японии,без напоясной сумки,перчаток и кульков...........наверное проще встретить начальника полиции Киева,на боевом единороге,лично стреляющего по ковбойски,по своим ментам при получении ими взятки.
Я не ною и нравоучениями здесь не разбрасываюсь. Я просто высказал свой взгляд.
Виноваты ВСЕ!!! Учителя,родители,менты,местные власти.
Вот Днепр,практически,большинство трамвайных остановок,опасны для житетелй.Особенно по маршруту номер один перед ЖД вокзалом. Люди выходят из трамвая,прямо на......ПРОЕЗЖУЮ часть! Задавили? А кто виноват? Отсутствие лежачих полицейских,перед такими остановками,та еще проблема.
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Но даже ,переходя на зеленый надо вертеть головой на все стороны.
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Согласен! Потому как дебилов полно не только среди пешеходов,но и среди водил.
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Потому, что так положено по ПДД. Пешеход при выходе на проезжую часть обязан удостовериться в том, что его заметили и пропускают - даже если идет на зеленый и даже на зеленый пешеход не имеет права неожиданно выпрыгивать на дорогу - если жизнь дорога - ибо автомобиль может проезжать в некоторых случаях по дороге, на которой горит зеленый для пешеходов без нарушения ПДД.
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Виновато множество государственных служб, которые вместо выполнения
своих обязанностей занимаются поборами и безделием, приводящим к трагедии.
по прежнему главная проблеме - закон не соблюдаются, о Верховентве Права
можно и не вспоминать.
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Площа Південної Кореї у 6+ разів менша за площу України. І дороги там кращі (не тільки за якістю покриття): через місто можна проїхати не зупиняючись.
У Германії, наприклад, на автобанах взагалі немає обмеження швидкості згори (на технічне обмеження 400км/год можна не зважати) і чомусь статистика теж не така сумна, як у нас.
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Гай Юлий Цезарь, который мог делать несколько дел одновременно, - лох на фоне водителя маршрутки, который ведёт автобус, курит, слушает радио, пьёт кофе, считает и обилечивает пассажиров, разговаривает по мобильнику и объявляет остановки.
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Да проезжал этот рюкзачок два часа назад. Это 6-и полоска сразу за эстакадой м. Черниговская,если кто не в курсе. Поленилась обойти верхом и оборвалась жизнь в 19 лет... что тут скажешь кроме имени Дарвина.
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Закройте комментарии. Перечитал,получается что девчонка сама виновата что ее какой-то ублюдок сбил.
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Именно так и получается - дура сама виновата, еще и жизнь человеку испортила.
И нехрен водителя ублюдком называть - его вина тут минимальна - 99,99% вины на погибшей - она нарушила все, что только можно было нарушить.
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Ублюдок еще и какой,вы хоть текст читали?Смерть мгновенная,летел падла под сотню наверняка.Она будет сниться ему до конца его поганой жизни,поскольку его не посадят.Насчет вины-пойдите и все это скажите в глаза ее матери.Хотя чувствую что вы сможете,даже не дрогнете.
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Приехал в Днепр к сестре (покойница,остались ее внуки,муж,дети) с женой,понравилось и остались в Украине. Встретил здесь много людей с Дальнего Востока,в т.ч.бывших сослуживце. Один из них живет в пригороде у Днепра,куда ходим старческой гурьбой на рыбалку,а проще на шашлычок и старперскую пьянку.
И у него там в пригороде,через жилрайон,дорога. Постоянно кого-то сбивали. То ребенка,которого за хлебом послали,то мать чью-то. Собрались мы старые пердуны у одного из друзей (покойник),а у него у сына мастерская приличная. Увидел несколько старых металлических труб. Идея возникла мгновенно. Диаметр около35 см,длина по четыре метра.
Разрезали пополам вдоль . Получилось шесть обрезков. Просверлили в них дырки,приготовили костыли длиной по 50 см. Взяли белой краски и ночь,установив мой мощный светодиодный фонарь с красными проблесками,сделали черное дело. Намалевали три перехода через рейковый квадрат. Перед каждым из них,в две полосы,прямо в асфальт,прибили эти половинки. На вьезде в район,выезде,и на двух переходах в сторону школы и напротив магазина.
Ох меня и материли. Потом заметки в местной прессе,возмущение водил о том,что это не законно! Но,при вьезде в населенный пункт,стоят знаки....40 км час. Кто-то соблюдал?
НИКТО!!!!! Стоят мои лежачие полисмены уже шесть лет. Впились в асфальт намертов,после фур,но бугорки остались. Мы их еще под зебру прополосовали краской.
За шесть лет......НИ ОДНОГО ТРУПА!!! НИ ОДНОГО господа! Днепряне сейчас догадаются про,что и где. На местном форуме,что мне только не писали.
НО!!!! Раньше,каждый год,два-три трупа,не считая покалеченных.
Пустяк? А как по другому? Спасение утопающих,ну и далее по тексту.
Шесть лет!!! НИ ОДНОГО!!!! Шесть на три,восемнадцать живых украинцев.
Я не правильный человек. Мне людей жалко,да и тот друг (сейчас дружу с его детьми),на старости лет глуховат и подслеповат был. Потому то мы с друзьями так и сделали.
Водилам же не обьяснишь,что соблюдая правила ПДД,они чью-то жизнь сберегают. А если еще и по пьяне? А тут гарантия! Сколько ж там меринов подвеску потеряли.
За то сегодня все знают это место и ВЫНУЖДЕНЫ,сбавлять скорость до.....30-40 км в час.
Разгоняться смысла нет,потому как потом,перед магазином и школой снова сбавлять надо.
Но каков результат то!!! Делайте господа. Пусть это не правильно,но разве отместных властей дождешься? Я сторонник того,чтоб все ПП,особенно возле школ,трамвайных остановок,магазинов,других общественных мест,были оборудованы лежащими полисменами.
Но стоят то они....дорого! Где деньги Зин?! Вот то-то и оно.
Всем удачи.
А вот девочку жалко. Если бы водила,соблюдал скоростной режим положенный по закону,да еще бы учитывал состояние дороги,она бы была жива. Стала бы матерью,нарожала бы детишек,будущих защитников страны,воспитывала бы потом внуков.
Кто виноват? А вы сами как думаете. Если бы по закону жили.
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ну, вообще-то "лежачих полицейских" и знаки "40" уже даже на внутридворовых дорогах стали ставить, а над нерегулируемыми пешеходными переходами на набережной стали ставить фонари на солнечных фотопанелях, так что процесс сдвинулся с места
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Недавно в Германии один придурок из Венгрии заболтался по телефону на стоянке и вышел на автобан , где был ласково встречен грузовиком.
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На автобан в наушниках, не смотря по сторонам...девочка заслужила премию Дарвина.
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С каких пор у нас автобан на черниговской?
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Поясняю всем кто заламывает руки по тому как жесток этот мир. Это шестиполоска на въезде в город, по которой идет "сполшняк", дорога скользкая, летают мухи, стекло в дорожной жиже видимость не 100%. Сказать что перебегать там это риск, это ничего не сказать, это тупо самоубийство. При этом в 50-и мертах мостовой переход, а в 150-и подземный... но человек всё равно бежит... прибежала. Если ты сам не ценишь собственную жизнь, то о чем тут еще говорить?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАвтомобиль насмерть сбил девушку, перебегавшую Броварской проспект в Киеве. ФОТОрепортаж
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