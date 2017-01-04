Автомобиль насмерть сбил девушку, перебегавшую Броварской проспект в Киеве. ФОТОрепортаж

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Результат которых один!
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Не сигареты погубили так собственная дурость и пофигизм!
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Тоже самое в Японии. В Сингапуре еще жестче.
А теперь посмотрите статистику смертей там и здесь.
Интересно,правда?
Украина особая страна. Здесь живут по понятиям. Легко пьянным за руль.
Легко превышение скорости. Легко уйти от ответственности. Номера в сеточку видели?
Даже в России за такой номер штраф и арест авто. Уж про другие страны и говорить не буду.
А затемнение стекол?
Вы господа вообще,о чем тут пишите? Соболезнования нужно выражать всем нам.
Вот полисмены остановили авто.Четко представились,указали причину остановки,а вот дальше,начинается комедия.
Водитель начинает качать права.Тупить. Наглеть! Угрожать!
В тех же Штатах,он бы уже урок электрошокером получилбы. Вытащили из авто и в грязь мордой. И это правильно!!!!
Есть закон.
А здесь,как уже писал,понятия.
Про пешеходов нарушителей,только ленивый не пишет. Прутся матери с детьми. Старухи.
молодежь в наушниках. И все они прутся на красный свет. Вот уж действительно,естественный отбор. Кстати,вернусь к теме мусора и псин. Вы хоть когда-нибудь в Украине,видели хозяина псина с намордником и кульком для дерьма? Хотя бы ОДНОГО на всю Украину?
Я видел один раз девочку которая убрала за своим маленьким другом. Я специально приготовил ей подарок (сумка холщовая с пластиком внутри,перчатки,совок и пакет с кульками в боковой кармашек сумки),потом ходил в парк,ждал когда она появится.
Дождался и поблагодарил ее за то,что она.......УКРАИНКА!!!!!
А вот вы господа кто? Вот напишу хохлы,обидетесь. А как тогда?
И я,уверяю вас,НИКОГДА не хожу на красный свет. Стою и жду. И строго на переходах.
Не потому что жить хочу,а потому,чтоб не быть БЫДЛОМ""
Да господа,своих детей воспитывал точно так же. И внукам на эту тему,уделил большое внимание. Без окриков и нравоучений. Хочешь кошку (внучкам)? Убираешь и покупаешь корм,насыпка для кошачьего туалета,сам! Внук хочет собаку? На севере Японии,зимой много снега и свою хаску,будешь выгуливать сам. Строго по расписанию с уборкой дерьма на протоптанных дорожках в парке. Увидеть человека с собакой в Японии,без напоясной сумки,перчаток и кульков...........наверное проще встретить начальника полиции Киева,на боевом единороге,лично стреляющего по ковбойски,по своим ментам при получении ими взятки.
Я не ною и нравоучениями здесь не разбрасываюсь. Я просто высказал свой взгляд.
Виноваты ВСЕ!!! Учителя,родители,менты,местные власти.
Вот Днепр,практически,большинство трамвайных остановок,опасны для житетелй.Особенно по маршруту номер один перед ЖД вокзалом. Люди выходят из трамвая,прямо на......ПРОЕЗЖУЮ часть! Задавили? А кто виноват? Отсутствие лежачих полицейских,перед такими остановками,та еще проблема.
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своих обязанностей занимаются поборами и безделием, приводящим к трагедии.
по прежнему главная проблеме - закон не соблюдаются, о Верховентве Права
можно и не вспоминать.
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У Германії, наприклад, на автобанах взагалі немає обмеження швидкості згори (на технічне обмеження 400км/год можна не зважати) і чомусь статистика теж не така сумна, як у нас.
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И нехрен водителя ублюдком называть - его вина тут минимальна - 99,99% вины на погибшей - она нарушила все, что только можно было нарушить.
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И у него там в пригороде,через жилрайон,дорога. Постоянно кого-то сбивали. То ребенка,которого за хлебом послали,то мать чью-то. Собрались мы старые пердуны у одного из друзей (покойник),а у него у сына мастерская приличная. Увидел несколько старых металлических труб. Идея возникла мгновенно. Диаметр около35 см,длина по четыре метра.
Разрезали пополам вдоль . Получилось шесть обрезков. Просверлили в них дырки,приготовили костыли длиной по 50 см. Взяли белой краски и ночь,установив мой мощный светодиодный фонарь с красными проблесками,сделали черное дело. Намалевали три перехода через рейковый квадрат. Перед каждым из них,в две полосы,прямо в асфальт,прибили эти половинки. На вьезде в район,выезде,и на двух переходах в сторону школы и напротив магазина.
Ох меня и материли. Потом заметки в местной прессе,возмущение водил о том,что это не законно! Но,при вьезде в населенный пункт,стоят знаки....40 км час. Кто-то соблюдал?
НИКТО!!!!! Стоят мои лежачие полисмены уже шесть лет. Впились в асфальт намертов,после фур,но бугорки остались. Мы их еще под зебру прополосовали краской.
За шесть лет......НИ ОДНОГО ТРУПА!!! НИ ОДНОГО господа! Днепряне сейчас догадаются про,что и где. На местном форуме,что мне только не писали.
НО!!!! Раньше,каждый год,два-три трупа,не считая покалеченных.
Пустяк? А как по другому? Спасение утопающих,ну и далее по тексту.
Шесть лет!!! НИ ОДНОГО!!!! Шесть на три,восемнадцать живых украинцев.
Я не правильный человек. Мне людей жалко,да и тот друг (сейчас дружу с его детьми),на старости лет глуховат и подслеповат был. Потому то мы с друзьями так и сделали.
Водилам же не обьяснишь,что соблюдая правила ПДД,они чью-то жизнь сберегают. А если еще и по пьяне? А тут гарантия! Сколько ж там меринов подвеску потеряли.
За то сегодня все знают это место и ВЫНУЖДЕНЫ,сбавлять скорость до.....30-40 км в час.
Разгоняться смысла нет,потому как потом,перед магазином и школой снова сбавлять надо.
Но каков результат то!!! Делайте господа. Пусть это не правильно,но разве отместных властей дождешься? Я сторонник того,чтоб все ПП,особенно возле школ,трамвайных остановок,магазинов,других общественных мест,были оборудованы лежащими полисменами.
Но стоят то они....дорого! Где деньги Зин?! Вот то-то и оно.
Всем удачи.
А вот девочку жалко. Если бы водила,соблюдал скоростной режим положенный по закону,да еще бы учитывал состояние дороги,она бы была жива. Стала бы матерью,нарожала бы детишек,будущих защитников страны,воспитывала бы потом внуков.
Кто виноват? А вы сами как думаете. Если бы по закону жили.
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