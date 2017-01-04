EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570902)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такую мамашу в Желтые Воды на урановые рудники , лет на 10.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тссс! Не видавай кацапам, де в нас секретні концтабори з урановими рудниками знаходяться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А некоторые готовы все отдать,чтобы детей завести.Глупая мамаша попалась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я мать ребенка. Отказываюсь от нее, потому что не имею постоянного места жительства"Источник: http://censor.net.ua/n422111

Та можна зрозуміти. Тільки залишала б десь в теплішому місці, чи шо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сумно....

А ШЛЯШКА знайшли в:

[Экономика от Пророка: Радикально продажный Ляшко ныне гуляет на курорте в Таиланде]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_25.html#more
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Только девочка немного недоношенный"
кто новости редактирует, Цензор?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В тексте полно ошибок. Видно не отошли ещё от нового года и Рождество уже начали праздновать
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Мать оставила новорожденную девочку на улице в канун Нового года"
Слово мать- не уместно!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще й назвала себе мамою в записці-тварина не залишає своє потомство
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что творится ??? Одна заморила голодом сына ,вторая оставила детей на три дня в холодной хате ,третья выбросила новорожденного в мусорное ведро.... ППЦ!!! Животные не бросают своих детей. Эти даже имени животных не достойны !!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныМать оставила новорожденную девочку на улице в канун Нового года
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Гыг с Вами, Маркиз, Антип61, Икс Неизвестный, Ksenia VB, (unknown) bec83d0f, Narem, sergik, Ivan Ivanov b5b87eac, Джамал, Змиевобандеровец, brasep29, Гаррі Гаррісон, vadim_69, я-это я, Офигевший Чебурашка, Pavlo Dudra, Slavko Balanchivadze, Алла Новосад 5b57f84f, буков, Слава Украине 706c8f12, Неспасайменяпутин, фОшЫзд Галичанский, Clavdia Star, Саша Саша Саша, To Response, Комиссар Миклован, John1234, Radoslav Sikorsky, Ali Hasan, Игорь Хирскл
 Всего на сайте: 111 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти