"Мать оставила новорожденную девочку на улице в канун Нового года"

4062 13Теги: младенец (9) Запорожская область (470) новорожденные (20) Тему создал: редактор новостей04.01.17 09:12 Мать оставила новорожденную девочку на улице в канун Нового годаНа улице малышка пробыла несколько часов. читать источник x Мне нравится
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Та можна зрозуміти. Тільки залишала б десь в теплішому місці, чи шо...
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А ШЛЯШКА знайшли в:
[Экономика от Пророка: Радикально продажный Ляшко ныне гуляет на курорте в Таиланде]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_25.html#more
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кто новости редактирует, Цензор?
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Слово мать- не уместно!!!
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