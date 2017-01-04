Среди бела дня на людной площади Переяслав-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО

11189 50Теги: Киевская область (1308) Новый год (648) елка (136) Тему создал: редактор новостей04.01.17 08:54 Среди бела дня на людной площади Переяслав-Хмельницкого упала главная елка. ФОТОГлавная новогодняя елка Переяслав-Хмельницкого высотой около 12 метров упала 3 января, около 14:00. читать источник x Мне нравится
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януковощапорошковича! Аккурат перед МАЙДАНОМ!
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причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции
Це його почерк))))
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Просто воткнута в какую-то трубу-дыру в земле. Это - не место слома, видно место подрубки на конус, как ставят маленькую елочку дома в крестовину. А тут - порывом ветра, благо парусность огромная, её вытащило из ямки.
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PS Охраняем. И не вешаем стекляных игрушек.
Благо - у них сейчас серьёзные гульки, ночью дома вообще не бывает. Только днем изредка пожрать.
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А на фото елка явно не наборная.
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- Ну, и кто додумался повесить на елку игрушку в виде российского самолета? Вы что, новостей не смотрие?
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Новости Крымнаша. Выпуск #778 за 03.01.2017 «Можем повторить: нищета, голод, репрессии, лагеря и полная изоляция» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-778-%d0%b7%d0%b0-03-01-2017-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bc/ …
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