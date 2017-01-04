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Теги: Киевская область (1308) Новый год (648) елка (136)
Тему создал: редактор новостей

Среди бела дня на людной площади Переяслав-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО

Главная новогодняя елка Переяслав-Хмельницкого высотой около 12 метров упала 3 января, около 14:00.

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)пусть это будет самая большая неприятность в этом году
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Впала вилка - будуть гості. Впала йолка - в когось руки з опи ростуть)
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Хорошая примета! Это намёк на Йолку януковоща порошковича! Аккурат перед МАЙДАНОМ!
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Прошел слушок , что како-го то бапепешного депутяру прибило
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А я думаю , что у меня с монитором? А это ты на форум зашла...побёг за освежителем воздуха )))
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От судячи з того шо:

причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции
Це його почерк))))
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Якесь недобре знамення для вінницького базарніка і його соєвого боса
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Доброе утро ! А мы тут молочком кипяченым балуемся
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Какая наборная конструкция, какие болты? По фото видно что дэбылы из комунхоза цельную ненаборную елку просто в землю вкопали на метр. Админы там на цензоре вообще без инженерной мысли или фото левое?
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Конструкций там никаких не видно
Просто воткнута в какую-то трубу-дыру в земле. Это - не место слома, видно место подрубки на конус, как ставят маленькую елочку дома в крестовину. А тут - порывом ветра, благо парусность огромная, её вытащило из ямки.
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У меня котяра этим промышляет. Может и в Переяслове банда хвостатых отметилась?.
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Точно! Я тоже видел как они это делают. Но вину на этом форуме хотят взвалить на бобра. Заговор-с
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Стаи тигров и пантер.

PS Охраняем. И не вешаем стекляных игрушек.
Благо - у них сейчас серьёзные гульки, ночью дома вообще не бывает. Только днем изредка пожрать.
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Как оказалось, причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции, на которую смонтировали наборную елку.

А на фото елка явно не наборная.
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А у нас лебеди массово умирают и никто ничего сделать не может .
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Может там Янык тайно за шапками охотился? Карма у него такая...

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Среди бела дня на людной площади Переяслав-Хмельницкого упала главная елка. На разборе причин злой мэр спрашивает коммунальщиков:

- Ну, и кто додумался повесить на елку игрушку в виде российского самолета? Вы что, новостей не смотрие?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСреди бела дня на людной площади Переяслав-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО
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