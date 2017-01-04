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Теги: Президент (4374) США (11560) социальные сети (85) Трамп (390)
Тему создал: редактор новостей

Трамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter

Трамп получит аккаунт президента США после инаугурации 20 января.

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По версії Мінстеця Новий інформаційний агент кремля :D
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Мысли Перзидента ‏@VVP2_018 часов назад
Президент США. Трамп стайл. Написал с утра три обвиняющих прежнюю администрацию твита и поехал играть в гольф.
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Це він зараз робить всілякі заяви, поки не несе відповідальності за країну, а коли на ньому буде "шапка Мономаха", тоді і послухаємо якої заспіває.
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Вкантактє і аднакласніках мабуть вже зареєструвався, шоб хуйло, коняку і Захарову лайкати))
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=) І дійсно, ключі від Білого Дому і кнопки до атомних ракет якось впадло давати в руки цьому мутному. Вистачить з нього і доступу в Твіттер))
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Аккаунт в твиттере поспособствовал его победе на выборах.
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Вспомнил Яценюка с его "Подхожу к твоей маме..."
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И. О российский посол в Турции объяснил, почему инаугурации Трампа не будет .Ватаны так Трамп будет Президентом Америки или нет?Глава ЦРУ заявил о "четких доказательствах" вмешательства России в выборы США
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Вот это новость! Можно ещё написать,что после инаугурации Трамп въедет в Белый Дом на 4 года.
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Трамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США и коды доступа в российские подъезды.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter
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