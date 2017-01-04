Трамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter

1264 21Теги: Президент (4374) США (11560) социальные сети (85) Трамп (390) Тему создал: редактор новостей04.01.17 08:39 Трамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в TwitterТрамп получит аккаунт президента США после инаугурации 20 января. читать источник x Мне нравится
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По версії Мінстеця Новий інформаційний агент кремля :D
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Президент США. Трамп стайл. Написал с утра три обвиняющих прежнюю администрацию твита и поехал играть в гольф.
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