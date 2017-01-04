Убийца российского посла в Турции с октября собирал о нем информацию, - Anadolu

2182 59Материалы по теме: Убийство посла России в ТурцииТеги: посол (1013) Турция (1736) убийство (4530) Тему создал: редактор новостей04.01.17 08:12 Убийца российского посла в Турции с октября собирал о нем информацию, - AnadoluСледователи устанавливают лица тех, с кем контактировал убийца российского посла Карлова. читать источник x Мне нравится 1
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Парня жалко, что погиб. Хороших , честных и отважных людей и так мало ((
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IAAF: Все мировые рекорды русских в лёгкой атлетике, будут отменены.
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Почитала с утреца статью Бабченко ''Небритое мурло с плюшевой обезьянкой''. хорошо про русских сказал и про отношение к ним в мире .
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И важны пятое и шестое. Пятое - расея безнадежна . Шестое - во всем мире их воспринимают как угрозу и страну-террориста. Никого уже не волнуют никакие сказки про "высокодуховность" и тд. Все знают и будут помнить про бомбежки и убийства сотен тысяч людей. А это - суд, рано или поздно . И положение изгоев на многие годы .
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После того как должник расстрелял четырех коллекторов из коллекторского агентства уволилась половина персонала..
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