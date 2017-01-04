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Материалы по теме:  Убийство посла России в Турции
Теги: посол (1013) Турция (1736) убийство (4530)
Тему создал: редактор новостей

Убийца российского посла в Турции с октября собирал о нем информацию, - Anadolu

Следователи устанавливают лица тех, с кем контактировал убийца российского посла Карлова.

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Выполнив задачу по уничтожению двух истребителей (МИГ-29 и СУ-33) у берегов Сирии "Адмирал Кузнецов" возвращается в порт приписки Мурманск


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в порту прописки уже приготовили краску - звёздочки на борту рисовать, а команде выдадут по 200 грамм боярки - за сбитые.
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Теперь начинает проступать скрытый смысл увядшего колечка на открытии Олимпиады в Сочи.
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бандеровская диктатура..не нравится..вали нахер..чмо..
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У нас демократия, такая же как и в Японии. Вакаримащита?
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ага..а чего ж ты твою власовску тряпку в жопу засунул..педриот..
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Героически вынес знамя отчизны с поля боя в собственном анусе.
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То ли знамя не большое, то ли анус тренированный.
)))
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тут хохлів немає. тут УКРАЇНЦІ. ФЕРШТЕЙН ЖЕРТВА БОЯРИШНІКА?
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Мерт - мужественный, Мевлют - молитва, Алтынташ - золотой камень. По закону обязаны разобраться с этим событием, а по сути народ его не осуждает.
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Молодой и СОЗНАТЕЛЬНЫЙ человек, знал кого и за что наказать, не пожалел собственной жизни! Героям Слава!
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Так понятное дело , что парень готовился. И место не просто так выбрал- очень символическое . ''расея глазами турок'' . Вот он и высказал мнение людей.
Парня жалко, что погиб. Хороших , честных и отважных людей и так мало ((
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После 12 воен россии с Турцией, поселения пленных на Волге...турки имеют свой взгляд на россию.
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А допинг в ЛА вообще искажает весь результат.
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Когда-то в тяжелой атлетике всплыл ряд скандалов с допингом. Тогда, чтоб не выносить сор из избы, немного поменяли пределы весовых категорий и отменили все предыдущие рекорды, типа из-за несоответствия категорий. Ну и контроль жесткий ввели.
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Когда-то вообще ничего не проверяли. Но и про допинг никто ничего не знал, а я имел разряд по бегу и лишь питание мне меняли.
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Да, был период, когда пытались тренировками питанием и витаминами выжать максимум из спортсмена. К сожалению, даже неразумным использованием этих факторов можно нанести вред здоровью, тут от принципиальности и профессионализма тренера и врача очень многое зависело. Ну, а когда появился допинг - то спорт превратился черт знает во что.
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Русские, не унывайте! Вы можете регистрировать свои рекорды по пожиранию мельдония, выпиванию Боярышника и метании коровьих кизяков.
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Скоро в Украине наверное начнется предпринимательский майдан, предприниматели уже начинают не выдерживать эти новые рехформы.
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Уже отказываются от регистрации и будут работать нелегально. Помню как меня поразил в Будапеште факт, что там не берут налоги с предпринимателей, которые зарабатывают до 1 млн баксов.
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Они думают во власти, что эти новые реформы им больше денег в бюджет принесет, а хрена там, еще и потеряют то что имели за тот год.
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Народ бедный и много не заработаешь, заработок сейчас у предпринимателей не постоянный. Ничего этого учитывать не хотят, а лишь плати деньги. А предпринимателями могут быть 7%.
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Не "убийца" а Герой ликвидировавший мохнорылую сволочь..
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Не убийца а Герой избавивший мир от кацапской грязи....
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Для Ali Hasan : Теперь у всего мира есть определенный взгляд на расею!
Почитала с утреца статью Бабченко ''Небритое мурло с плюшевой обезьянкой''. хорошо про русских сказал и про отношение к ним в мире .
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Бабченко молодец, ненавидит русских и клятую рашку. Вообще все на Эхе Москвы молодцы.
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Хоть и нет нового в статье, но написана хорошо. Я тоже говорю, что в россии виноват не один путин, а весь народ.
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Важно, что Это русский человек написал о русских . Тут уже на америкосов или бандеровцев не не свалят всю "вину" ))
И важны пятое и шестое. Пятое - расея безнадежна . Шестое - во всем мире их воспринимают как угрозу и страну-террориста. Никого уже не волнуют никакие сказки про "высокодуховность" и тд. Все знают и будут помнить про бомбежки и убийства сотен тысяч людей. А это - суд, рано или поздно . И положение изгоев на многие годы .
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///еребцов ‏@igorzhe 10 ч.10 часов назад
После того как должник расстрелял четырех коллекторов из коллекторского агентства уволилась половина персонала..
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В лапту, в лапту играйте кацапы, там вы точно всех победите без мельдония. Почему? Да потому, что кроме вас в нее играть никто играть не будет.
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Я тоже писал под этим. Хочу добавить, что украинцы должны осознать, что тоже депортированный народ и научиться сочувствовать другим депортированным народам: крымским татарам, туркам-месхетинцам, чеченцам, калмыкам, немцам Поволжья...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУбийца российского посла в Турции с октября собирал о нем информацию, - Anadolu
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