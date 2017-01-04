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Теги: Пентагон (373) сотрудничество (526) Полторак (691)
Тему создал: редактор новостей

Сотрудничество с Пентагоном будет продолжено, - Полторак

Министр обороны также рассчитывает на улучшения сотрудничества ВСУ с оборонным ведомством США.

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Япония и Китай намерены построить платный автобан Унгены-Кишинёв-Одесса в обход "приднестровья", который соединит Юг Украины и Трансильванию
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..приехав в Украину Макейн спросил....а что скажет Михо?...Михо сказал...
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Skoree vsego budet, posle etogo kak kospodin Trump naidet Ukrainu na karte. USA eto ne tak bolshoi na karte
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В такому разі роблю висновок що у Трампа недостатня освіта в галузі географії.
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Ne bezpokoisja, Trump imeet vse shto on hotshet! I otshen mnogo ostolnogo
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Сотрудничество будет плодотворным.В пентагоне не дураки сидят.И что деньги выделенные на помощь армии туда не доходят тоже в курсе.
Вся плодотворность увеличится на 200%....обещанных джавелинов.
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Я вважаю що співпраця буде через інші причини. Поки буде протистояння між масковією і США, а це буде завжди.
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У партии Марин Ле Пен требуют вернуть взятый в российском банке кредит

Вчера рабинович хвастался, что он с Мураевым имеет хороший контакт(встречи) с Ле Пе и с другим пророссийским фр.кандидатом

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Та чи не кредит - 9 "лямів"............. В наших депутатів це, так-собі - середня взятка......
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Что с расследованием убийства Шеремета, что с расследованием расстрела в Княжичах? Что с расследованием оффшоров президента? Что там по поводу липецкой фабрики?
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хорошие вопросы, но явно не к полтораку..
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Полтарак,а как же фсб ? Признайся,ты же давал им присягу ? ) Генералом ты бы не стал иначе.Колись.И других сдавай.Пока другие не расколят.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСотрудничество с Пентагоном будет продолжено, - Полторак
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