Сотрудничество с Пентагоном будет продолжено, - Полторак

1151 30Теги: Пентагон (373) сотрудничество (526) Полторак (691) Тему создал: редактор новостей04.01.17 07:54 Сотрудничество с Пентагоном будет продолжено, - ПолторакМинистр обороны также рассчитывает на улучшения сотрудничества ВСУ с оборонным ведомством США. читать источник x Мне нравится 2
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Вся плодотворность увеличится на 200%....обещанных джавелинов.
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Вчера рабинович хвастался, что он с Мураевым имеет хороший контакт(встречи) с Ле Пе и с другим пророссийским фр.кандидатом
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