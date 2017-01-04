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Теги: минирование (519) приговор (393) СБУ (12931) Чернигов (382)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Жителю Чернигова дали три года за "минирование" ж/д вокзала

Деснянский районный суд Чернигова приговорил к трем годам тюрьмы 29-летнего мужчину, который на День Независимости позвонил на "102" и сообщил о минировании железнодорожного вокзала.

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Причём тут вокзал и жена? Мужика после запоя врачи из психбольницы не проверяли? У меня вот мозг сломался от недостатка информации, как фигурирует вокзал в семейных отношениях )
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Вокзал в Чернигове очень красивьій, а єтого дебила надо бьіло лет на 10 закрьіть, учитьівая АТО. Или предложить ему смьіть позор в АТО, молодой ведь.
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Блин вы всё про войну. Ali, помню как был школьником ещё, каждое лето был у вас, самолётами или поездами, мне всегда эта поездка была в радость. И пусть мы ссорились с соседскими мальчишками, да и бывало меня коробило их высокомерное - " а Эстония это где?" Но мы были дружны, и столько дуростей вместе делали что до сих пор у меня вызывает улыбку. А сейчас у меня пусто в душе, и ваше АТО просто одно название причиняет боль. Когда же наконец я увижу Украину моего детства, когда мы вместе ночью лакомились соседской черешней и никто поутру

никого не сдал
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Никогда вьі не увидите такой Украину, ведь оккупация вашими кацапами закончилась и таких тут не ждут.
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Ты реально в Эстонии живешь? Уж кто ,а эстонцы должны прекрасно нас понимать. Сами жили под кацосвиньями и терпели их оккупацию. А что тебе сейчас мешает приехать? Мы продолжаем дружить с Эстонией.
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ты не по адресу эстонец.Сюда влезла почемуто русская мразь и изза этого появилось ато.Обратись к козломордым зачем они влезли в чужую страну
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Я бачу, наші чоловіки дуже винахідливо з*ясовують стосунки чи то з колишніми, чи то з теперішніми дружинами.
І гранати волочать, і ножі, і стріляють, і вокзали "мінують" ...
Отак живеш з ним і не знаєш, який коник викине на п*яну голову.
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Всі люди різні. Хто насправді винен був нам не відомо, а скоріше він і вона. Не будемо їх судити, бо ві і вона - одна сатана.
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3 года это перебор. Хватило бы месяца исправительных работ.
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А льготный проезд туды-сюды раз в году не предусмотрен?
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Ну и "минировал" бы кровать своей жены или в крайнем случае плиту. Причем здесь вокзал и люди?
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при чем здесь кровать жены? Если сказать по теме нечего, лучше помолчи..
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Многовато канеш, но может другим кацаподибилам неповадно будет....
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Наказание очень суровое, минер был бухой и не соображал, что делает..
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Ты видать тоже закладываешь и жаль коллегу. Так же отмазываются пьяницы за рулем ,сбившие человека. А я шо ??? Я бухой был. Типа не виноват я ,это всё водка.
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А вообще "минирование" вокзалов происходит не первый раз.
2014 год
В городе Прилуки Черниговской области суд приговорил «минера» железнодорожного вокзала к двум годам условно и денежному штрафу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По информации пресс-службы, в октябре этого года, осужденный, зная о ложности своего сообщения и умышленно действуя противоправно, сообщил на телефонный номер «102» о минировании железнодорожного вокзала. Частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. «В данном случае суд учел искреннее раскаяние подсудимого и то, что он содержит двух малолетних детей и преступление совершил впервые», - говорится в сообщении. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком один год. Кроме того, преступника обязали выплатить в пользу государства расходы, понесенные при проведении фоноскопической и дактилоскопической экспертиз - 1278 гривен.
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Ну почему так жестоко наказали?! На месяц на разминирование в АТО, вполне достаточно.
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Нужно наказывать деньгами, повесить на него все расходы "по разминированию" и за задержку поездов - это куда серьёзнее, пусть выплачивает до конца жизни по 50% от своих доходов!
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Теперь у него будет время подумать, стоит ли заниматься терроризмом.
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Икс неивестному видимо лишняя х хромосома покоя не дает.. пообщайся с лишнехромосомными коллегами с расеюшки
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Как таких шутников вообще находят? Они ментам с домашнего звонят что ли? Купи в ломбарде тело за 100 грн, симку новую, позвони и выброси...
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Ну спробуй , будеш здивований , але про тебе напишуть на ЦН .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖителю Чернигова дали три года за "минирование" ж/д вокзала
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