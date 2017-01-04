Жителю Чернигова дали три года за "минирование" ж/д вокзала

1414 29Теги: минирование (519) приговор (393) СБУ (12931) Чернигов (382) Тему создал: Цензор.НЕТ04.01.17 01:57 Жителю Чернигова дали три года за "минирование" ж/д вокзалаДеснянский районный суд Чернигова приговорил к трем годам тюрьмы 29-летнего мужчину, который на День Независимости позвонил на "102" и сообщил о минировании железнодорожного вокзала. читать источник x Мне нравится 4
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никого не сдал
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І гранати волочать, і ножі, і стріляють, і вокзали "мінують" ...
Отак живеш з ним і не знаєш, який коник викине на п*яну голову.
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2014 год
В городе Прилуки Черниговской области суд приговорил «минера» железнодорожного вокзала к двум годам условно и денежному штрафу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По информации пресс-службы, в октябре этого года, осужденный, зная о ложности своего сообщения и умышленно действуя противоправно, сообщил на телефонный номер «102» о минировании железнодорожного вокзала. Частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. «В данном случае суд учел искреннее раскаяние подсудимого и то, что он содержит двух малолетних детей и преступление совершил впервые», - говорится в сообщении. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком один год. Кроме того, преступника обязали выплатить в пользу государства расходы, понесенные при проведении фоноскопической и дактилоскопической экспертиз - 1278 гривен.
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