"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука

13491 178Материалы по теме: Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: выборы (21365) Путин (20563) Донбасс (11706) Тука (421) Тему создал: Цензор.НЕТ04.01.17 01:27 "Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - ТукаПосле освобождения оккупированных территорий Донбасса должно пройти еще 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы. читать источник x Мне нравится 21
V Estonii srednjaja zarplata okolo 1k EUR/v mesjats, v Finljandi, ja ne budu iskat ofitsialnyh dannyh(no oni ne byli v SSSR tozhe 60 let) no eto kak minimum 2 x bolshe oni imeejut(poka)
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U menja znakomye estontsy tam, i otshen udobno zhivut.
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No my zhe dazhe byli v mire samym bolshim eksporterom metallov... (v natshale 90-h esli ja ne oshibajush)
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Да я его вербовал. Тупо.
При этом не скрывал намерений.
Мне есть за что мстить, но я хочу мира.
Я в открытую сказал, что не договорюсь с ним - договорюсь с другими.
Предложил подумать.
Он подумает.
Это нужно делать со всеми. Всегда. Везде.
Если не завербуем - хотя бы отобьем желание крови.
Если, конечно, мы хотим договориться.
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Я понимаю, тебе страшно. Ты привык к крепостному праву. Тобой управляли князьки, которые годами давали тебе работу. Они убивали твои города, разрезали на лом твои устаревшие и никому не нужные заводы, зарабатывали на тебе миллиарды, а тебе давали подачку - рабочее место, где ты мог заработать (если не погибнешь) на крохи и зрелищ - дешевых пошлых российских зрелищ. Ты был благодарен. Ты даже не задумывался - справедливо ли это, что околицы условного Тореза, в мирное время, как после атомной зимы? Ты был благодарен, что есть крохи и лез в забой, ибо больше ничего не умел... а больше ничего рядом и не было. Донбасс, скажи, тебя нужно услышать 23 регионам, потому что тебе никогда не хватало силы воли возмутиться - почему тебе крохи, а кому-то миллиарды?.. А страшно тебе потому что те, кто с барского стола тебе стряхивали крохи вдруг оказались не у дел? Страна радуется - рабству конец, а ты в панике - как же без рабовладельца, а кто же будет давать хлеба и зрелищ?
И не надо говорить, что во всем виноват Киев. В Киеве 9 лет сидели твои земляки Макеевско-Енакиевские. Донбасс, та задница в которой ты сидишь - их рук работа. Конечно, ты этого никогда не признаешь. Тебе где-то в глубине может даже стыдно, но ты будешь агрессивно потрясать автоматом и требовать , что бы тебя услышали. Но когда тебе скажут - говори, ты замолчишь.Потому что тебе нечего сказать. Ты ничего не можешь предложить 23 регионам кроме своей боли. Сколько трупов ты оставил в штольнях в боевые 90е? Сколько погибших приходится на миллион тонн угля? Сколько наркоманов по официальной статистике? Сколько городков на карте есть, а по факту их уже нет? Донбасс, ты это хотел всем сказать? Нет.. Прости, ты хотел что-то там про русский язык и федерализацию. Донбасс, давай на спор, так вот что бы не заглядывая в книжку, сколько твоих сепаратистов пояснит значение термина "федерализация"? "Что?" (с) То-то же...
Донбасс, ты болен. Необоснованной манией совкового величия. Это когда-то ты был краем промышленных гигантов и раскрытия недр. Сейчас твоя земля в язвах. Она больна и что бы её вылечить всей стране нужно потратить много денег, усилий и времени. Это когда-ты был перспективной территорией, но твои руководители вместо модернизации решили набить личный карман и твой поезд ушел.
Донбасс, тебе обидно - как же так - все так хорошо начиналось? Да, дорогой, так бывает, если десятилетиями не снимать лапшу с ушей и удовлетворяться подачками. Мы все через это прошли. Только 23 области начали выздоравливать, а у тебя, Донбасс, ломка. Знаешь, обидно то, что тебе говорят - давай поможем, сядь, успокойся, отложи автомат, мы вместе придумаем как быть дальше... а ты прячешься за боевиками и талдычишь свое "меня услышьте... меня услышьте".
Вот ты сейчас прочтешь и решишь, что тебя все ненавидят. Хотя должен был бы задуматься - тебе хотят помочь. Но пока ты не решишь помогать себе сам, ничего не получится. Пока ты не поймешь, что нужно выключить московский телевизор, ты не сможешь увидеть мир. Пока ты не решишь - что ты готов положить на алтарь компромисса, ты не имеешь права требовать от остальных, что бы тебя услышали. Кстати, а чем ты готов пожертвовать ради компромисса? А?
Донбасс, поразительно то, что вопреки твоему идиотскому упертому "услышьте меня" намазанному толстым слоем на глупость, тотальную обманутость и коррупцию, тебя уважают... Да, мы понимаем, каково это жить в кромешной безысходке. Апокалипсис наяву, это жестоко. Но несмотря на это к тебе уже делают первый шаг... Не к террористам из ДыРы и не к тем идиотам, которые позволяют себе хвататься за автоматы милиции, а к тебе...
Просто сделай тоже самое.
Донбасс, очень важно что бы от твоего имени говорили не депутаты-сволочи, не бывшие упыри-прокуроры, а мелкие предприниматели, которые страдали от сволочей и упырей... важно что бы голосом Донбасса были писатели и преподаватели... Люди, которые вместо истерики "Россия!", возьмут и отремонтируют детскую площадку. Такие люди у тебя есть. Я знаю, их много. Просто они бандитов с автоматами боятся. Ты должен найти этих людей. Когда найдешь - приходи - только тогда тебе будет что сказать.
И самое главное, вместо "Донбасс хочет что бы его услышали", ты скажешь "Донбасс готов слышать всех... Донбасс готов признать, что он не более чем 1/25 часть страны... Донбасс настаивает, что все мы равны и каждый будет говорить и слушать поровну". Поверь - эти слова услышат все.
Ведь мы знаем, под налетом обиды, страха, наивности, где-то очень глубоко у тебя есть гордость. Не совковая-колорадская и даже не угольно-забойная, а степная... Настоящая гордость людей, которые больше всего ценили свободу. Вот когда ты это ощутишь - приходи, тебе будет что сказать, нам будет что от тебя услышать.
А пока, Донбасс, ты не достоин, что бы тебя слышали остальные 23.
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Protiv vas stavili konkretno 800+ tankov i 1500+ slabogo tehniku, dlja unitshtozhenia lehgo s orudiem NATO(slaboe eto BTR)
No poka vy ne v NATO, hotja mnogie iz nas zdut vas va NATO!
V Estonii zdut vash Ukraina kak tshlen NATO, i eto ne tolko moe mnenie!
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Esli tanki EU mogut vstretitsha s tankami RF? vrjatli. Vrjatli po etomu shto ne odoin tank EU ne postrodal no vse tanki RF byli unitshtozheny?
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No v Estoni ne odnogo poka iz nih ne zdelali
V Estonii takie voiska, (i eto skkromno) attack ? 1sec - otvet Nebyl, vse ok
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И начинать это надо уже сейчас на участках границы находящейся под контролем Украины, как с пидораSSией так и с Беларусью (не забывайте про линию Манжино).
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Я более чем уверен, если боевики захватят твою область, ты будешь сидеть на попе ровно и ни-че-го не сделаешь. Это не плохо, это нормально. Ты очень сильно обрадуешься, что какой-то диванный стратег потом захочет тебя ущемить?
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Но это понимаешь Сталинский метод.Поэтому не прокатит.
.
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Наложил горочку.
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5 ч ·
Слушайте, я вашего петуха из говна уже видеть не могу.
Пожалуйста. Хватит.
Астанавитесь!
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Давненько не было известий о "гордости российского флота". Последние поступавшие новости были совсем грустными.
"Кузя" еле доковылял в Средиземное море, затем утпил 2 самолета ... и почти через месяц, команда, оправившись от шока решила на веслах грести в родную гавань на вечный
приколремонт.
В сети высмеяли информацию об отходе на покой российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
После того, как стало известно, что в январе судно направится с берегам РФ, появились фотожабы, продемонстрировавшие "Адмирала Кузнецова" непотопляемым "г**ном".
Судно уже успело стать "визиткой" флота России, а в народе его окрестили "непотопляемым Кузей".
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Ukraina segodnja svobodnaja strana, i esli Rossia (ili kto nibut ot ihnih terroristov) budut attokovat Ukrainu, tak polutshajut ne menshe obratno!
No, 2017 ja hotel by videt uzhe Ukrainu gde voiska ustroeno po NATO-vskim standartam.
1K ukrainskih voisk budet = 20K-50K rossiskih
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3 января в 22:00 по местному времени в аэропорту Храброво (Калининград) самолёт, на борту которого находилось 167 пассажиров и семь членов экипажа, выехал за пределы взлётной полосы из-за снежного наката. СК на транспорте проводит проверку по данному факту. По последним данным, к медикам с различными жалобами обратились шесть человек.
Короче, паРашникам все не так: вода - плохо, снег - тоже плохо.
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http://tvzvezda.ru/…/vstrane_…/content/201701031040-wid0.htm
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А Князем в этом княжестве будет кто?
Что-бы Украина платила, восстанавливала а налоги с олигархов не брала.
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