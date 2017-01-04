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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: выборы (21365) Путин (20563) Донбасс (11706) Тука (421)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука

После освобождения оккупированных территорий Донбасса должно пройти еще 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы.

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Govorjat to pravilno
V Estonii srednjaja zarplata okolo 1k EUR/v mesjats, v Finljandi, ja ne budu iskat ofitsialnyh dannyh(no oni ne byli v SSSR tozhe 60 let) no eto kak minimum 2 x bolshe oni imeejut(poka)
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I shtob na rabotu ehat v Finljandiu iz Tallinna, na koroble okolo 2,5-3 tshasa
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Kogda ja na pensiu poidu, ja naverno zhit budu v Zimbave (v Somalie svoi problemy) poka tam tak bole mene i moja pensia 300+ EUR v mesjats v Zimbabve kazhetsa pravilnym
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Ty v Norvegy ili v Monako byl? Ili Sweitsaria?
U menja znakomye estontsy tam, i otshen udobno zhivut.
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Tak ty zhe i kormilets v Rossie ! Net, v Tallinne net ne nefti, gaza, metallov itd... , vobsheto nitshego u nas net!
No my zhe dazhe byli v mire samym bolshim eksporterom metallov... (v natshale 90-h esli ja ne oshibajush)
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Вот у кацов все плохие,когда уже в зеркало глянете,нация z блин
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Если бы этот мутный "тука" не разъяснил, так и не догадались бы...
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Нутак сколько еще времени мы будем стонать про тот донбасс,вы что из истории не знаете что сталин хотел втюхать гдр на своих условиях? И запад потерял ту гдру.потом те лезли через заборы.что еще невозможно вбить в лысые и седые головы? Ну нет ни денег,ни сил ни идеиисодержать и отвоевывать тот донбас- пусть себе загнивает,как корея абхазия,тирасполь.
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Так и нам есть что вспомнить. Но ты же видишь, я лично предпочитаю заплатить, а не мстить. Хотя поверь, есть за что.
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Ты в самом начале петицию путину помнишь? Не лезь, вова, сами разберемся. Под ней больше 200 тысяч подписей стояло. Русскоязычных. И моя в том числе. Но как-то насрал на русскоязычных вова. И на меня в том числе. Поэтому пришлось держать вас буйных там. А автономия, прости. Чем ты лучше меня? Чем Донецк лучше Харькова? Сейчас полягло официально 10000. Так что вопрос простой, как останавливать это будем?
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На правах Харькова. Киева. Одессы. Херсона. Львова. Живите мирно. Спорить не хочу, каждый сам перед Богом ответит - за свое. За то, что сделал. За то, что сделает.
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Какой Ельцин? Какие чеченцы? Ты понимаешь, уже море крови. И у нас с тобой только два варианта. И я тебе говорю, если не договорюсь с тобой - я договорюсь с твоим начальником. Не договорюсь с начальником - договорюсь с твоим соседом. Но те, кто хотят еще крови, напьются по полной. Подумай об этом.
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Убедили сепара? Похоже, что не смогли. Но учтите, что таких там намного больше половины, поэтому не тратьте силы.
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Убеждал?
Да я его вербовал. Тупо.
При этом не скрывал намерений.
Мне есть за что мстить, но я хочу мира.
Я в открытую сказал, что не договорюсь с ним - договорюсь с другими.
Предложил подумать.
Он подумает.
Это нужно делать со всеми. Всегда. Везде.
Если не завербуем - хотя бы отобьем желание крови.
Если, конечно, мы хотим договориться.
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Здесь вербовать не выйдет, да и честности у таких нет. Завербовать такого можно лишь на один раз и то пройти по минному полю.
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З.Ы.: Не знаю, кто там у нас планирует информационные процессы. Но пора забрасывать невод. Настолько широко, насколько возможно.
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Я не хочу слышать Донбасс. Это не правильно. Простите, чем Донбасс такой особенный, что вся страна... остальные 23 региона должны прислушиваться к Луганску и Донецку? Кто-то может вразумительно ответить, чем Дебальцево важнее Шепетовки? Почему Славянск криком кричит, что его должны все слушать, а Кременец или Коростышев молчат? На каком основании, Донбасс, ты решил, что ты важнее чем Буковина? Нет таких оснований. Потому что нифига ты не важнее. Ты такой же как все. В любой области тот же экономический кризис, те же пенсии, те же дураки и дороги. Трудно всем. Но все думают как из этого "трудно" выбраться, а ты, Донбасс хватаешься за автомат и заявляешь, что ты особенный. Увы, ты особенный только в глубине своего падения...
Я понимаю, тебе страшно. Ты привык к крепостному праву. Тобой управляли князьки, которые годами давали тебе работу. Они убивали твои города, разрезали на лом твои устаревшие и никому не нужные заводы, зарабатывали на тебе миллиарды, а тебе давали подачку - рабочее место, где ты мог заработать (если не погибнешь) на крохи и зрелищ - дешевых пошлых российских зрелищ. Ты был благодарен. Ты даже не задумывался - справедливо ли это, что околицы условного Тореза, в мирное время, как после атомной зимы? Ты был благодарен, что есть крохи и лез в забой, ибо больше ничего не умел... а больше ничего рядом и не было. Донбасс, скажи, тебя нужно услышать 23 регионам, потому что тебе никогда не хватало силы воли возмутиться - почему тебе крохи, а кому-то миллиарды?.. А страшно тебе потому что те, кто с барского стола тебе стряхивали крохи вдруг оказались не у дел? Страна радуется - рабству конец, а ты в панике - как же без рабовладельца, а кто же будет давать хлеба и зрелищ?
И не надо говорить, что во всем виноват Киев. В Киеве 9 лет сидели твои земляки Макеевско-Енакиевские. Донбасс, та задница в которой ты сидишь - их рук работа. Конечно, ты этого никогда не признаешь. Тебе где-то в глубине может даже стыдно, но ты будешь агрессивно потрясать автоматом и требовать , что бы тебя услышали. Но когда тебе скажут - говори, ты замолчишь.Потому что тебе нечего сказать. Ты ничего не можешь предложить 23 регионам кроме своей боли. Сколько трупов ты оставил в штольнях в боевые 90е? Сколько погибших приходится на миллион тонн угля? Сколько наркоманов по официальной статистике? Сколько городков на карте есть, а по факту их уже нет? Донбасс, ты это хотел всем сказать? Нет.. Прости, ты хотел что-то там про русский язык и федерализацию. Донбасс, давай на спор, так вот что бы не заглядывая в книжку, сколько твоих сепаратистов пояснит значение термина "федерализация"? "Что?" (с) То-то же...
Донбасс, ты болен. Необоснованной манией совкового величия. Это когда-то ты был краем промышленных гигантов и раскрытия недр. Сейчас твоя земля в язвах. Она больна и что бы её вылечить всей стране нужно потратить много денег, усилий и времени. Это когда-ты был перспективной территорией, но твои руководители вместо модернизации решили набить личный карман и твой поезд ушел.
Донбасс, тебе обидно - как же так - все так хорошо начиналось? Да, дорогой, так бывает, если десятилетиями не снимать лапшу с ушей и удовлетворяться подачками. Мы все через это прошли. Только 23 области начали выздоравливать, а у тебя, Донбасс, ломка. Знаешь, обидно то, что тебе говорят - давай поможем, сядь, успокойся, отложи автомат, мы вместе придумаем как быть дальше... а ты прячешься за боевиками и талдычишь свое "меня услышьте... меня услышьте".
Вот ты сейчас прочтешь и решишь, что тебя все ненавидят. Хотя должен был бы задуматься - тебе хотят помочь. Но пока ты не решишь помогать себе сам, ничего не получится. Пока ты не поймешь, что нужно выключить московский телевизор, ты не сможешь увидеть мир. Пока ты не решишь - что ты готов положить на алтарь компромисса, ты не имеешь права требовать от остальных, что бы тебя услышали. Кстати, а чем ты готов пожертвовать ради компромисса? А?
Донбасс, поразительно то, что вопреки твоему идиотскому упертому "услышьте меня" намазанному толстым слоем на глупость, тотальную обманутость и коррупцию, тебя уважают... Да, мы понимаем, каково это жить в кромешной безысходке. Апокалипсис наяву, это жестоко. Но несмотря на это к тебе уже делают первый шаг... Не к террористам из ДыРы и не к тем идиотам, которые позволяют себе хвататься за автоматы милиции, а к тебе...
Просто сделай тоже самое.
Донбасс, очень важно что бы от твоего имени говорили не депутаты-сволочи, не бывшие упыри-прокуроры, а мелкие предприниматели, которые страдали от сволочей и упырей... важно что бы голосом Донбасса были писатели и преподаватели... Люди, которые вместо истерики "Россия!", возьмут и отремонтируют детскую площадку. Такие люди у тебя есть. Я знаю, их много. Просто они бандитов с автоматами боятся. Ты должен найти этих людей. Когда найдешь - приходи - только тогда тебе будет что сказать.
И самое главное, вместо "Донбасс хочет что бы его услышали", ты скажешь "Донбасс готов слышать всех... Донбасс готов признать, что он не более чем 1/25 часть страны... Донбасс настаивает, что все мы равны и каждый будет говорить и слушать поровну". Поверь - эти слова услышат все.
Ведь мы знаем, под налетом обиды, страха, наивности, где-то очень глубоко у тебя есть гордость. Не совковая-колорадская и даже не угольно-забойная, а степная... Настоящая гордость людей, которые больше всего ценили свободу. Вот когда ты это ощутишь - приходи, тебе будет что сказать, нам будет что от тебя услышать.
А пока, Донбасс, ты не достоин, что бы тебя слышали остальные 23.
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Я тоже за это. И в отношении крыма тоже. Украина прекрасно и без них проживет, даже лучше и легче.
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НАМ НУЖНО ВСЕХ СЕПОРОВ ПЕРЕМОЧИТЬ, А ЧАСТЬ ПУСТЬ В РОССИЮ БЕЖИТ КАК ИХ ПАПА ЯНУКОВИЧ !) А ПОТОМ КРЫМУ ВОДУ И ЭНЕРГИЮ ПЕРЕКРЫТЬ !!!
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Divannye voiny, strategisty.
Protiv vas stavili konkretno 800+ tankov i 1500+ slabogo tehniku, dlja unitshtozhenia lehgo s orudiem NATO(slaboe eto BTR)
No poka vy ne v NATO, hotja mnogie iz nas zdut vas va NATO!
V Estonii zdut vash Ukraina kak tshlen NATO, i eto ne tolko moe mnenie!
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Beda v tom:
Esli tanki EU mogut vstretitsha s tankami RF? vrjatli. Vrjatli po etomu shto ne odoin tank EU ne postrodal no vse tanki RF byli unitshtozheny?
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Good!
No v Estoni ne odnogo poka iz nih ne zdelali
V Estonii takie voiska, (i eto skkromno) attack ? 1sec - otvet Nebyl, vse ok
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Какие выборы?! Поражение в правах мин. на 10 лет без права передвижения по стране с отметкой два раза в неделю в комендатуре лично. За каждый пропуск штраф, за три пропуска год на строительство стены на баланду. Кстати мало кто думает, что пидоРаSSия оставит вас в покое - она будет продолжать обстрелы со своей территории, а значит надо будет делать 50-ти км безлюдную зону вдоль всей границы. Придется пересилить массу народа - вот и пускай эти полузеки и занимаются обустройством жилья на новом месте. И земля не должна пустовать - там будут госсельхоз угодья - возделывать их тоже должны полузеки под постоянным обстрелом со стороны горячолюбимых.
И начинать это надо уже сейчас на участках границы находящейся под контролем Украины, как с пидораSSией так и с Беларусью (не забывайте про линию Манжино).
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Конечно, для тех кто даже не знает перевода слова - фашизм. Фашизм с итальянского - однопартийность и происходит от слова - фашин - связка, объединение, партия( отсюда и слово - фашина). Это совки привязали его к нацизму(превосходство одной нации над другими), чтобы совок не подумал, что в СССРи самый что ни наесть фашизм, то есть однопартийность и "народ и партия едины".
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Слово "фошызм" я употребил с сарказмом, а вообще выше там ты бред написал, полная хyета. Ты не путай боевиков с обычным населением. Обычное население, может иметь свое мнение, даже пророссийское. Я так понял, что ты их всех хочешь под одну гребенку с гулаги закрыть)) Одно дело боевики, и другое - народ в целом.

Я более чем уверен, если боевики захватят твою область, ты будешь сидеть на попе ровно и ни-че-го не сделаешь. Это не плохо, это нормально. Ты очень сильно обрадуешься, что какой-то диванный стратег потом захочет тебя ущемить?
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Кстати я разве я предлагаю что-то новенькое. Не при сралине-ли миллионы невинно осужденных (отметьте - невинно) в лагерях ГУЛАГа мыли золото и валили лес за баланду чтобы рассчитаться за индустриализацию и лендлиз.
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Неплохо бы на баланду всю банковую и грушевского отправить ,чтобы рассчитаться за разворованные кредиты и растыренное по оффшорам народное добро.И еще пару миллионов их подручных рангом поменьше.На баланду. Вот и экономика поднимется.
Но это понимаешь Сталинский метод.Поэтому не прокатит.
.
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Аркадий Бабченко
5 ч ·

Слушайте, я вашего петуха из говна уже видеть не могу.
Пожалуйста. Хватит.
Астанавитесь!



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А где "Кузя"? Утонул? - хотя Г**но не тонет


Давненько не было известий о "гордости российского флота". Последние поступавшие новости были совсем грустными.

"Кузя" еле доковылял в Средиземное море, затем утпил 2 самолета ... и почти через месяц, команда, оправившись от шока решила на веслах грести в родную гавань на вечный прикол ремонт.

В сети высмеяли информацию об отходе на покой российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

После того, как стало известно, что в январе судно направится с берегам РФ, появились фотожабы, продемонстрировавшие "Адмирала Кузнецова" непотопляемым "г**ном".

Судно уже успело стать "визиткой" флота России, а в народе его окрестили "непотопляемым Кузей".
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ПУТИНА НАДО ВСПОРОТЬ КАК БОЛЬНОЕ ПУЗО РОССИЯН !!!
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Tak Tuka, vam naverno spravedlivo skazhat Putinu(Huilo) :
Ukraina segodnja svobodnaja strana, i esli Rossia (ili kto nibut ot ihnih terroristov) budut attokovat Ukrainu, tak polutshajut ne menshe obratno!
No, 2017 ja hotel by videt uzhe Ukrainu gde voiska ustroeno po NATO-vskim standartam.
1K ukrainskih voisk budet = 20K-50K rossiskih
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шутке сто лет в обед, а филимонов - унылый поц
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Свежак из паРаши:

3 января в 22:00 по местному времени в аэропорту Храброво (Калининград) самолёт, на борту которого находилось 167 пассажиров и семь членов экипажа, выехал за пределы взлётной полосы из-за снежного наката. СК на транспорте проводит проверку по данному факту. По последним данным, к медикам с различными жалобами обратились шесть человек.
Короче, паРашникам все не так: вода - плохо, снег - тоже плохо.

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Якого "дідька" тоді було підписувати ті "мінські домовленості"?!............... Тепер ними всі "викручують руки" Україні!
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кацапстан за их невыполнение теперь полезные санкции отгребает
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Тука абсолютно прав, но как их освободить эти земли не начав наступление, сами бандиты -убийцы не уйдут, будут ждать легализации и власти что бы можно было уже легально колоть Украину.
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Потихоньку наступать, оттесняя козлов, с однои стороны с другои давить рашу санкциями, что бы она была согласна не только Донецк и Крым вернуть , а все оккупированные когда то территории. Довести до уровня 90х. Тогда Боре Крым не нужен был, думал как парашу удержать что бы остатки не развалились
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Нельзя отказываться не от одного сантиметра Украинской земли, Необходимо: 1. Выкинуть на помойку минские договорняки ( тем более юридически все сроки истекли) 2, Принять законы об оккупированных территориях со всеми прелестями, настоящей линией фронта и полной блокадой (даже памперс доставленный туда красным крестом, стреляет по нам автоматным патроном), исками во все международные инстанции, как от государства, так и от пострадавших граждан, граждан принимать только в одну сторону, через фильтры на предмет лояльности и материальным и жилищным обеспечением (лучше деньги на патриотов потратить, чем на зарплаты захарам , абхазам и прочим упырям), можно да же в конституцию прописать, ( так ФРГ в свое время по ГДР поступили) хотела ДЫРА с Лугандоном особый статус в Конституции , получат, статус временно недоступных, а за одно и Крым получит. Ну а дальше обстоятельно готовиться к войне, и давить русню через международные дипломатические, юридические, экономические и др. институты. Да еще хорошо бы дип. отношения разорвать, а посредниками, для передачи ультиматумов хуйлу, попросить например Швейцарию, у них нормально получается, вон персы так с саудитами общаются и ни че (так там даже ни кто ни на кого не нападал, но посольства выслали, гордость имеют, а Климкин до сих пор ручку лошади жмет, просто позор какой то). И самое главное пора Пете (как гаранту) определиться, он воюет с агрессором (я не в коем случае не призываю к сиюминутным штурмам, русня должна дозреть), или барыжничает, Я верю у нас все получится. СЛАВА УКРАИНЕ!
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Тука бред мелет, только военным способом, другого варианта нет.
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Только с полной зачисткой и компенсацией . Придется вернуть и компенсировать все что хуйло с бандой кремлевской натворил. Людеи не вернуть, но их семьям пожизненную компенсацию, параша взялаа Донецк в очень дорогую " аренду" , как и Крым .
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"ВЫБОРЫ" среди РАБОВ и ХОЛОПОВ проводить нельзя! И не только на ныне оккупированной территории, а вообще везде, не только в Украине! Это не ВЫБОРЫ, а фикция и обман, манипуляция невежественным и безответственным большинством, правильно называется такое явление - БОЛЬШЕВИЗМ!
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При таком низком экономическом уровне , низкий уровень образования. Конечно это не голосования когда голосуют за килограмм гречки
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дело здесь даже не в экономике (хотя нищета влияет на сознание), а в ментальности и мировоззрении людей, свободный человек даже в нужде всё равно останется свободным, а раб в золоте и роскоши всё равно рабом!
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Вот, к примеру, я смотрю на Парубия и никак не могу отделаться от впечатления, что вижу переодетого в костюм БОМЖа и ЛЮМПИНА, лично мне он в лучшем случае видится за станком на заводе, но никак как политический деятель. Я читал его "красивую и причёсанную" биографию, но даже там предательство, холуйство и карьеризм прослеживается красной ниткой через всю его жизнь.
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,,,пока в Донецке не будет стоять памятник Сепану, и в 6 утра .как утренний намаз, не будет звучать ",,,ще не вмерла ".а в 00 часов "ла ла ла"- никакой интеграции....куйло должен содержатьна свои"кормильцев"Украины
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В Якутії - краї найбільших на планеті родовищ алмазів, а також - золота, срібла, урану, нафти й газу -- місцеві мешканці зліпили півня... із гівна. Кращої ілюстрації збоченої Матушкі-Рассєюшкі уявити важко.
http://tvzvezda.ru/…/vstrane_…/content/201701031040-wid0.htm


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Минимум 2-3 года ...

А Князем в этом княжестве будет кто?
Что-бы Украина платила, восстанавливала а налоги с олигархов не брала.
.
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Маловато будет 2-3 года - минимум 10 лет. Да и то после поголовного экзамена на гражданство, как в Прибалтике. И по всей Украине провести такой экзамен не помешает.
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Як сліпі, глухі та безмозглі сепари можуть думати, чути і бачити?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука
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