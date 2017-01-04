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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: адвокат (770) майдан (4315) Высший совет правосудия (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Высший совет правосудия может ускорить рассмотрение дел "судей Майдана", - адвокат Маселко. ВИДЕО

Высший совет правосудия, созданный на замену Высшего совета юстиции, может и обязан ускорить рассмотрение дел судей, которые судили участников Майдана.

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Затягивали дела єтих судей специально, ведь ворон ворону глаз не вьіклюет.
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Ну повесьте уже их, или сожгите в сарае, развели тут демократию. Судьи кто? Служители закона. То есть - разьясняю - они солдаты конституции и законов страны. Если законы меняются, то по определению, они должны или быть умерщвлёнными, или согласно женевской конвенции быть пленными, то есть осужденными по тем законам, что были провозглашены
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Чувствуется в вас єстонец российского происхождения, которьій имеет мнение тоталитарного верховенства права.
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Я просто не понимаю смысла их судить. Просто они действовали как положено по конституции. Кого надо линчевать скажи мне, солдата, что действовал по приказу, или того кто этот приказ отдал? По мне так странно всё это. Если уж власть поменялась и законы другие, то лично я бы просто отстранил этих судей от гражданской службы и пускай гуляют. Вы что, действительно сроки хотите им дать за то что они действовали согласно конституции?
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а где в конституции записано что ты имеешь право убивать людей которые вышли на демонстрацию и где покажи записано что можно давать приказы на убийства людей.А вспомни зачистку.Где написано что журналисту можно спокойно пробивать голову
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Все эти садисты вместе с начальством полностью подсудны.Но не делают это лишь по той причине,что вонючая шоколадная мразь хочет также их использовать
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70% голосов у старых коррупционных ублюдков, еще 20% хер пойми кого, они ничего не смогут, так было задумано изначально.
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Устроили ромашку,сможет,не сможет,три года прошло и это о многом говорит.
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Как его не называй это " правосудие" - оно как было убогим,некчемным и защало права и интересы подонков у власти так и осталось.
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Кто там будет ускорять? Бенедисюк, который до 1994 года был судьей в Южно-Сахалинске?
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Пока в стране рошен ускоряется обнищание и обыдлячивание народа !
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВысший совет правосудия может ускорить рассмотрение дел "судей Майдана", - адвокат Маселко. ВИДЕО
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