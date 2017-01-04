Высший совет правосудия может ускорить рассмотрение дел "судей Майдана", - адвокат Маселко. ВИДЕО

861 11Материалы по теме: Расследование преступлений на МайданеТеги: адвокат (770) майдан (4315) Высший совет правосудия (3) Тему создал: Цензор.НЕТ04.01.17 01:11 Высший совет правосудия может ускорить рассмотрение дел "судей Майдана", - адвокат Маселко. ВИДЕОВысший совет правосудия, созданный на замену Высшего совета юстиции, может и обязан ускорить рассмотрение дел судей, которые судили участников Майдана. читать источник x Мне нравится
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