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Теги: Конгресс США (211) США (11560) Чалый (331)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На поддержку Украины в Конгрессе США лоббисты повлиять не смогут, - Чалый

Лоббисты от компании ExxonMobil, или любой другой не смогут заставить американских законодателей ограничить двухпартийную поддержку Украины.

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Та сидите уже молчите, пока не будет вопрос окончательно решенным. А то мы уже в Европу без виз наездились, теперь осталось только с Конгрессом все порешать преждевременно.
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Чалый год вещал из АП про завтра- БЕЗВИЗ на всех тв. ЗАСЛУЖИЛ ПОСЛА В США. БЕЗВИЗ у него есть. Теперь он решает свои вопросы в конгрессе. Если пошлют из послов- всунется преподавать в американский университет .
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Киевлян предупреждают о мошеннике-гипнотизере на станции метро «Позняки»
Стало известно о том, что в районе станции метро «Позняки» орудует мошенник, который владеет гипнозом.
Некий мужчина выслеживает спешащих людей, в основном курьеров, и представляется бывшим сотрудником компании, в которой работает его жертва или же другом друзей. Далее, он предлагает немного подзаработать, подкинув его, мошенника, на машине до нужного ему места. Сев в машину к своей жертве, он устанавливает контакт с ней. По словам очевидцев, после фразы «Не оскудеет рука дающего», потерпевший впадает в некий транс и у него пропадают деньги. Однако, что с ним происходит, впоследствии он вспомнить не может. Отмечают, что берет мошенник только крупные купюры, в основном номиналом в 500 гривен.
Последние случаи были зафиксированы на улице Урловской 11а. Мошенник подошел к своей жертве, похлопал по плечу, произнес свою коронную фразу. После этого у мужчины пропали 7 000 гривен из внутреннего кармана куртки, все купюры были номиналом в 50 гривен.
http://socportal.info/2017/01/04/kievlyan-preduprezhdayut-o-moshennike-gipnotizere-na-stantsii-metro-poznyaki.html#

ПОДОБНЫМ ГИПНОТИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ КИЕВСКАЯ ХУНТА ПОСТУПИЛА С РОССИЕЙ: ПОХЛОПАЛА ПО ПЛЕЧУ, СКАЗАЛА ЧТО НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО И ОТКАЗАЛАСЬ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГ В 3 МЛР. ДОЛЛАРОВ. ПОДЕЙСТВОВАЛО...... :D

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Че каркать раньше времени?
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Цензор, там стоянов на новогоднем огоньке высмеял Трампа как шестерку Хуйла...Трамп в бешенстве и требует извинений от ботоксного...на ютубе есть видос этого позорища козлорылых...
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ссылку можно? реально интересно взглянуть
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На запит стоянов на новогоднем огоньке высмеял Трампа как шестерку Хуйла не знайдено жодного документа.
Поради:Переконайтеся, що всі слова написані правильно.Спробуйте інші ключові слова.Спробуйте використати загальніші слова.Спробуйте ввести менше ключових слів.
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перерыл гугл с ютьбом, не нашёл чтобы Стоянов выставим Трампа шестёркой чьей-то...
просто пихнули на Цензор левятину, или что?
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И как всегда наши звездюли там на отсосе. Шота брежневу никто не трогает. На лорачку основное внимание. И стоянов - позор Одессы.
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Как говорят у нас в Харькове: "Миша, ну, это просто постная х...ня какая-то".
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как противно єти все рожи видеть.. Никогда не думала, что у меня будут вызывать такое отвращение "актеры" и "певцы"..
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Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут.
Ручечник
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Кокс, уважаемый, я так и делаю..думаете - интернетом пользоваться не могу?
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Тебя на Бривибас ночью тормознули с 31 на 1-е, и ты теперь нетрезвый без прав, или снова в травматологии сидишь, козломордое?
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Хороший текст...браво ....!!! козломордое?- это путинообразное ! не ! это не ко мне ...
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ты ягеля объелся, или на маскачке балалайкой по звезде настучали, иди похмелись, или стекломой уже не подают?
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Пароль правильный . Ты НЕ ПУТЕНООБРАЗНЫЙ ПРИМАТ ?
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Быстро тут приматы начинают спрашивать на Цензоре о "путинообразности".
Молодец, "саня", быстро умеешь перекрашиваться.
Пьяный ягень недалеко от пересечения с Tallinas и Brivibas есть, там круглосуточно наливают, сгоняй за порцией, наверняка знаешь, где это.. Может новое о себе расскажешь ))
Применяешь боевые балалайки? или только на сайте здесь маскируешься?
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Раша може навіть лити золоті кулі,

тільки хто їх збирати буде по гарячих крапках..
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"по гарячих крапках" Ну ти і "підлога країни"
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http://www.bbcccnn.com.ua/ukrayina/tramp-v-yarosti-trebuet-izvinenij-u-putina-na-rossijskom-novogodnem-ogonke-vysmeyali-trampa-kak-raba-putina-video/
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Хотелось бы от Чалого услышать отчет , поскольку мы ему зарплату платим. Сколько фотовыставок про наших киборгов он организовал в холлах конгресса? Сколько книг про Аэропорт он лично вручил американским сенаторам? А может ему не комильфо это делать? А в какой вилле живет Чалый за наши налоги? Бассейн и теннисный корт имеет? Вот наш новый посол Украины в Словакии себе искал дом с бассейном и теннисным кортом. И нашел . Мы, украинцы, уже платим за этот дом аренду , хотя после еще в Украине.
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За "STAND for Ukraine Act" Палата Представителей проголосовала еще в сентябре 2016, и что изменилось?

"Поэтому для нас роль Конгресса возрастает в следующий период"

Чалый так и не понял как функционирует внешняя политика США. Конгресс голосует, а Президент решает. Oфициальное утверждение что роль Президент уменьшается не останется без внимания.
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Лучше выпить чашечку пономарио и почитать сказки пономаря,чем этого напыщенного,самовлюбленного павлина чалого,на которого в США внимания не обращают и презирают за его гоноровитое поведения .а под этой бундючностью скрывается тупая ,никчемная личность,от которой пользы как с козла молока
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Тогда какого хрена мы кормим такого бездарного идиота, как приблуда Чалый? Этот дебил только и делает, что проедает наши бабки, благодаря покровительству Вальцмана.
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Скажите спасибо вальцману за Чалого - абсолютно пустое никчемное тупое существо на ключевом посту посла в США. Это не просто ошибка рошена липецкого - это целенаправленная провокация и издевательство над ключевым партнером Украины в мире. Эпик фейл вальцмана с игнором трампа - это саботаж со стороны чалого.
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демократы и республиканцы США размотают в Конгрессе РАБссию что нитки.Чалому пора на пенсию..
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Щось погано віриться, що США докладатимуть всіх зусиль для допомоги Україні........
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Я бы вообще, всех дармоедов и бездельников (чинуш-дипломатов) разогнал бы, создал бы одно единое ИНТЕРНЕТ-ПОСОЛЬСТВО (электронные визы без проблем можно хоть завтра выдавать, переговоры с иностранными партнёрами вести через закрытые и шифрованные каналы видеоконференции), в случае необходимости присутствия консула, передать полномочия дружественным странами (таким как Польша, Литва или Канада), в крайнем случае организовать кратковременную командировку сотрудника (гораздо дешевле, чем постоянно держать там раздутый штат). Сократить расходы можно было бы на 95%!
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Eto vse ne tak prosto, Ukraina i Gruzia hoteli bez vis, i my videm kak minimum paru miljonov rosian kotorye budut ukraincami ....
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На поддержку Украины в Конгрессе США лоббисты повлиять не смогут, - Чалый- ,,,ровно также ,не повлиялм лоббисты куйла в гейропе ( макрель германская.жабоеды французские .могоречини газпромовские ,итальянские ,а также любители легкой наркоты -голандцы на политику ЕС( предоставление ассоциации и безвизовый режим) для Украины и в отделении части Украины ,под создание по указанию куйла ,днр и лнр,,,
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лоббисты повлиять не смогут

Мaккeйн спи***здел ?
.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа поддержку Украины в Конгрессе США лоббисты повлиять не смогут, - Чалый
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