На поддержку Украины в Конгрессе США лоббисты повлиять не смогут, - Чалый

8331 47Теги: Конгресс США (211) США (11560) Чалый (331) Тему создал: Цензор.НЕТ04.01.17 00:49 На поддержку Украины в Конгрессе США лоббисты повлиять не смогут, - ЧалыйЛоббисты от компании ExxonMobil, или любой другой не смогут заставить американских законодателей ограничить двухпартийную поддержку Украины. читать источник x Мне нравится 10
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Стало известно о том, что в районе станции метро «Позняки» орудует мошенник, который владеет гипнозом.
Некий мужчина выслеживает спешащих людей, в основном курьеров, и представляется бывшим сотрудником компании, в которой работает его жертва или же другом друзей. Далее, он предлагает немного подзаработать, подкинув его, мошенника, на машине до нужного ему места. Сев в машину к своей жертве, он устанавливает контакт с ней. По словам очевидцев, после фразы «Не оскудеет рука дающего», потерпевший впадает в некий транс и у него пропадают деньги. Однако, что с ним происходит, впоследствии он вспомнить не может. Отмечают, что берет мошенник только крупные купюры, в основном номиналом в 500 гривен.
Последние случаи были зафиксированы на улице Урловской 11а. Мошенник подошел к своей жертве, похлопал по плечу, произнес свою коронную фразу. После этого у мужчины пропали 7 000 гривен из внутреннего кармана куртки, все купюры были номиналом в 50 гривен.
http://socportal.info/2017/01/04/kievlyan-preduprezhdayut-o-moshennike-gipnotizere-na-stantsii-metro-poznyaki.html#
ПОДОБНЫМ ГИПНОТИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ КИЕВСКАЯ ХУНТА ПОСТУПИЛА С РОССИЕЙ: ПОХЛОПАЛА ПО ПЛЕЧУ, СКАЗАЛА ЧТО НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО И ОТКАЗАЛАСЬ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГ В 3 МЛР. ДОЛЛАРОВ. ПОДЕЙСТВОВАЛО...... :D
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Поради:Переконайтеся, що всі слова написані правильно.Спробуйте інші ключові слова.Спробуйте використати загальніші слова.Спробуйте ввести менше ключових слів.
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просто пихнули на Цензор левятину, или что?
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https://www.youtube.com/watch?v=4sE4UtRLBD8
Находится без проблем...
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https://www.youtube.com/watch?v=F4OOVTJUaE8
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Ручечник
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Молодец, "саня", быстро умеешь перекрашиваться.
Пьяный ягень недалеко от пересечения с Tallinas и Brivibas есть, там круглосуточно наливают, сгоняй за порцией, наверняка знаешь, где это.. Может новое о себе расскажешь ))
Применяешь боевые балалайки? или только на сайте здесь маскируешься?
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тільки хто їх збирати буде по гарячих крапках..
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"Поэтому для нас роль Конгресса возрастает в следующий период"
Чалый так и не понял как функционирует внешняя политика США. Конгресс голосует, а Президент решает. Oфициальное утверждение что роль Президент уменьшается не останется без внимания.
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Дай Бог...
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Мaккeйн спи***здел ?
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