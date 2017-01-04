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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Теги: боевик (17674) обстрел (5035) Полторак (691) минские соглашения (1802)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В декабре боевики 500 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, - Полторак

В зоне проведения АТО на Донбассе наблюдается тенденция к применению боевиками тяжелого вооружения.

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если наши генералы будут тормозить,то их можно на шашлык попадать...... главное не забывать им ,шо было под иловайском....за зраду на кол...!!!!!
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В ЯКУТИИ СЛЕПИЛИ ОГРОМНОГО ПЕТУХА ИЗ Г*ВНА! Люблю новости из глубинки в изложении региональной прессы. В эти праздники, главной новостью Якутии стало сооружение гигантской статуи петуха из навоза.

Житель села Уолба под Новый год слепил символ года из весьма необычного материала. Этим скульптор-самоучка занимается уже несколько лет подряд: он уже изготовил двухметровую кобру, упряжку лошадей, огнедышащего дракона и семейство коз.
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ну вот какой смысл там сидеть в минске?. если за месяц они 500 раз нарушабт. а за 36 месяцев. ну вот что та м можно с такими людьми выторговать или пожурить?. ну кучме понятго-климат сардинии н е подходит. не там вложился. ну медведчук с кумом побухают. или новый рецепт ботокса обсудят. но гдето же должны быть умные люди?
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так орки то никуда не денутся, более того, захотят весь донбасс
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послать и наращивать силы. реформировать страну. путин дальше не пойдет. а ковырять рану будет все время.
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И что? Минский мир сговор - священнейшая корова пана шоколадного, которая подохла так и не родившись!
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Статисты, бл-дь! 500 раз вытерли жопу бумажкой написанной в Минске, 500 раз за месяц. Не делать выводы может только тот кому ВСЁ по хер, кроме себя.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ декабре боевики 500 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, - Полторак
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