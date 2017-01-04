В декабре боевики 500 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, - Полторак

560 17Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операцияТеги: боевик (17674) обстрел (5035) Полторак (691) минские соглашения (1802) Тему создал: Цензор.НЕТ04.01.17 00:21 В декабре боевики 500 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, - ПолторакВ зоне проведения АТО на Донбассе наблюдается тенденция к применению боевиками тяжелого вооружения. читать источник x Мне нравится 1
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Житель села Уолба под Новый год слепил символ года из весьма необычного материала. Этим скульптор-самоучка занимается уже несколько лет подряд: он уже изготовил двухметровую кобру, упряжку лошадей, огнедышащего дракона и семейство коз.
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мирсговор - священнейшая корова пана шоколадного, которая подохла так и не родившись!
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