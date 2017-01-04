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Теги: авто (3868) Госпогранслужба (2312) Закарпатье (1213) Интерпол (308) розыск (521) угон (187)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Угнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО

2 января пограничники Закарпатья обнаружили авто, которое было похищено в Германии в 2014 году.

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И как так, интересно, получилось?
Он не знал, что водит угнанное авто?
Или что?
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Ну тут ситуація не зовсім зрозуміла, а саме при яких обставинах купувалося авто.
Зате дуже багато відомо випадків, коли так звані німці (в основному мігранти з колишнього сересеру) продають тобі авто, яке на момент покупки не значиться в угоні, а як тільки ти виїжджаєш на ньому за межі Дойчланда на польсько-українському кордоні "здраствуй Ж...ОПА Новий ГОД" , авто вже в угоні, а особа, згідно документів, яка тобі продала це авто вже 5-ть років як померла. От тут попадалово так попадалово. Знайомі рекомендують купувати авто через автосалони б\в автомобілів, кажуть шанс влетіти менший. Ну або через ПЕРЕВІРЕНИХ знайомих.
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Смысл воровать этот автомобиль ? Ведро - не дорогое ...
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Цензор! Ну что за дебильная новость? вЫ ОТОБРАЛИ У МЕНЯ 60 СЕК ВРЕМЕНИ!
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А тепер про крадені лісапети давайте! Не зупиняйтеся на досягнутому, розкривайте людям очі про сміливі і непідкупні будні наших супермитників. Адже нас так цікавлять цигарки і самокати, а не якісь там дріб'язкові мільярдні схеми у вищих ешелонах влади.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУгнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО
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