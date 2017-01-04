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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Теги: боевик (17674) обстрел (5035) Антитеррористическая операция (15470) Матюхин Леонид (64)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Во второй половине дня боевики активизировались: количество обстрелов за день выросло до 34, - Матюхин

Российско-оккупационные войска во второй половине дня начали интенсивнее обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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ну нiхто не сумнiваеться,шо кацапо-мокшанське бидло не змiнилось.....Матюхiн,давайте хлопцям вже наказ та пiдтримку артой на вiдповiдь !!!! смерть расiянським окупантам!!!! путiн-хуйло здохни падло кацапская!!!!
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а самому в АТО не хочется, ромашка? отсюда комфортнее "воевать", с пивком?
Не жалко мужиков на передовой?
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Так хто бреше? Орки постреливают или "Бои идут по всей линии фронта. Толмачева"?
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толмачиха-канешна! барыжит медикаментами....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВо второй половине дня боевики активизировались: количество обстрелов за день выросло до 34, - Матюхин
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