Во второй половине дня боевики активизировались: количество обстрелов за день выросло до 34, - Матюхин

693 10Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операцияТеги: боевик (17674) обстрел (5035) Антитеррористическая операция (15470) Матюхин Леонид (64) Тему создал: Цензор.НЕТ04.01.17 00:01 Во второй половине дня боевики активизировались: количество обстрелов за день выросло до 34, - МатюхинРоссийско-оккупационные войска во второй половине дня начали интенсивнее обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. читать источник x Мне нравится
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Не жалко мужиков на передовой?
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