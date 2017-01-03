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Теги: взрыв (3564) смерть (4304) Сумы (586) ГСЧС (569)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Взрыв в многоквартирном доме в Сумах: погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Во вторник вечером в результате взрыва в многоквартирном доме в Сумах погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов.

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Перш ніж почати правильно жити, потрібно навчитися правильно думати. Мартін Кін, "Погана собака"
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была мысля перейти с маслянного на газовое отопление-но чтото ну его на хер..
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Вы посмотрите на состояние квартиры, я уверяю там до взрыва было не лучше.... Просто в условиях тотальной нищеты люди не в состоянии менять газовое оборудование, (100 пудов колонка с 70-х годов, плита газово-дровяная), газовое хозяйство только квтитанции приносит, нет никаких профилактических обходов, ЖЭКИ на чистку вентиляции ложат хер... А государство только стрижет население, придавив каленом к земле, война ж.....
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вы не правы, так как в этих домах нет колонок, а дом относительно свеий и думаю что там точно не стояла супер старая газовая плита!
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20.41 вроде бы время еще раннее для сна. Неужели не слышали запаха газа?
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Еще немного информации....

Взрыв прогремел в 20:45 на улице Металлургов, 30, в подъезде №4 на 7 этаже. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. Сообщается, что взрыв был настолько мощный, что его услышали за 5 км. Соседи рассказали, что почувствовали запах газа за несколько минут до взрыва, однако вызвать спасательную службу не успели. Когда корреспондент прибыл на место происшествия, улица, вблизи дома была перекрыта, а свет отключен. На дороге лежало стекло от окон, оконные рамы валялись на расстоянии 50 метров от дома, на другой стороне дороги.
По словам соседей, в квартире, откуда раздался взрыв, живет мужчина, который уже несколько раз лечился от психических расстройств. Говорят, что у него были постоянные конфликты с родственниками.
Покореженные лифты и разрушенные перекрытия. Стали известны подробности мощного взрыва в доме в Сумах - Новости Украины на 1+1 - ТСН.ua
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Ну, такая уж социальная политика в странах совка. Выбраться бы отсюда куда-то. Не ценит здесь человеческие жизни никто. Не то, что политики, но даже сами граждане.
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Поэтому я противник проживать в квартире, уж лучше часный дом пусть там и роботы много зато будишь цел, если сам не впоймаешь гаву. Гуртове то чортове. Как бы ты круто не жил какой ремонт не сделал то есть большая вероятность того, что если тебя какойто бомж с верху не затопит, то с низу спалит. Или как в даном случае взорвет!
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Ну, давайте всех горожан переселим в дома, а пшеницу будем выращивать в освобожденных квартирах.
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нулевой одевает корону тупизны и отправляется в спам !! =)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВзрыв в многоквартирном доме в Сумах: погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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