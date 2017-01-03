Взрыв в многоквартирном доме в Сумах: погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

7856 19Теги: взрыв (3564) смерть (4304) Сумы (586) ГСЧС (569) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 23:43 Взрыв в многоквартирном доме в Сумах: погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов, - ГСЧС. ФОТОрепортажВо вторник вечером в результате взрыва в многоквартирном доме в Сумах погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Взрыв прогремел в 20:45 на улице Металлургов, 30, в подъезде №4 на 7 этаже. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. Сообщается, что взрыв был настолько мощный, что его услышали за 5 км. Соседи рассказали, что почувствовали запах газа за несколько минут до взрыва, однако вызвать спасательную службу не успели. Когда корреспондент прибыл на место происшествия, улица, вблизи дома была перекрыта, а свет отключен. На дороге лежало стекло от окон, оконные рамы валялись на расстоянии 50 метров от дома, на другой стороне дороги.
По словам соседей, в квартире, откуда раздался взрыв, живет мужчина, который уже несколько раз лечился от психических расстройств. Говорят, что у него были постоянные конфликты с родственниками.
Покореженные лифты и разрушенные перекрытия. Стали известны подробности мощного взрыва в доме в Сумах - Новости Украины на 1+1 - ТСН.ua
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить