Диверсант "ЛНР" задержан СБУ на Луганщине. ФОТО

3702 47Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: боевик (17674) задержание (4745) Луганщина (3540) СБУ (12930) терроризм (19614) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 23:36 Диверсант "ЛНР" задержан СБУ на Луганщине. ФОТОУчастник диверсионной группы "ЛНР" задержан на Луганщине Службой безопасности Украины. читать источник x Мне нравится 13
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Ему тока осталось как Суворову ( в данном случае ) провести орков через Карпаты - и стать генералиссимусом эЛэнерии ....не получилось у пацана ...
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