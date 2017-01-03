Палата представителей Конгресса США переизбрала спикером сторонника санкций против России Райана

4830 161Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: кадры (402) Конгресс США (211) санкции (5760) США (11558) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 23:13 Палата представителей Конгресса США переизбрала спикером сторонника санкций против России РайанаСпикер Палаты представителей США Пол Райан продолжит председательствовать в нижней палате американского Конгресса в период, когда в Соединенных Штатах вступит в официальные полномочия администрация Дональда Трампа. читать источник x Мне нравится 32
А йуле инвалидовне некогда по передовой шляться - она всё о нас печётся, всё о простом народе думает!
ПыСы. Подскажите, кстати, на каких именно пляжах она сейчас о нас думает?
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как никак 9-ть дней кацап...
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у меня к нему иммунитет, и твоя лохичность мне видна...
чем вас больше кацапов сдохнет - тем лучше праздник...
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Президент США Барак Обама нанес мощный удар по президенту РФ Владимиру Путину, закрыв два российских центра, оборудованных под разведдеятельность, считает российский оппозиционер Владимир Милов.
В России шутят по поводу решения президента США Барака Обамы по высылке российских дипломатов, не понимая, какой удар тот нанес по разведывательной системе, которую развернул президент РФ Владимир Путин на территории США. Об этом заявил российский оппозиционный политик Владимир Милов в Facebook.
"Который день читаю каких-то убогих: "Ахаха, слабак Обама, да все, что он смог, - это выслать каких-то дипломатов, и это весь его "ответ", вот слабак, ахаха". Идиоты, да он весь штат разведки им накрыл и закрыл полностью два компаунда, полностью оборудованных под разведдеятельность", - подчеркнул он.
Политик отметил, что удар был нанесен в такой момент, когда Путин ждет нового президента США Дональда Трампа и не может ответить на удар.
"На восстановление утраченных разведывательных мощностей в США у Путина теперь уйдет несколько лет. Вот вам и "слабак", - добавил Милов.
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1324632690941736
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Турция Россия - Турция закрыла Босфор для военных кораблей ...zn.ua/
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