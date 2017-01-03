Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко

1695 33Теги: Министерство культуры и туризма (255) Порошенко (10320) перезахоронение (23) Цеголко (95) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 23:03 Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - ЦеголкоПрезидент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине. читать источник x Мне нравится 4
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Ублюдки.
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3 ч ·
З приводу сьогоднішнього "ґіньоля" на Ольшанському цвинтарі Праги: в тому, що практичний синоцьо вирішив поховати тата на тій самій цвинтарній ділянці, яку тато 20 рр. оплачував, і викинув звідти останки татового улюбленого поета, можна добачити не тільки "ужас-ужас-ужас" - а й несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра Олеся (якби це був хтось інший із Празької еміґрації, такий шум би не зчинився!). А так - вийшов на яв (і давно пора було!) ще один наш - і нівроку, замашненький! - "покинутий секрет", ба навіть два одразу, - купа людей зненацька відкрили для себе, що, виявляється:
1) до обов'язків кожної незалежної держави належить - ДБАТИ ПРО СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (привіт при цій нагоді всім нашим веселим хунвейбінам, які 3 роки гучними криками вимагають "упраздніть Мінкульт"!));
2) В УКРАЇНИ Є СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (атож, уявіть собі!) - невпорядкований, несистематизований, недоглянутий, розкиданий по різних країнах і континентах (а це, м.ін., значить, що така "бомба", яка вибухнула сьогодні в Празі, може вибухнути леда-день десь-інде, - і знов стида не оберешся, і ще багато чого значить, всього на воловій шкурі не спишеш...).
Так що спасибі Олесеві - за вчасний дзвін алярму, поданий з того світу. (А ви думали, європейську державу будувати - це тільки про армію і тарифи на ЖКП, так?..))
А "ужас-ужас", як на мене, - в тому, що з тих журналістів, які мені сьогодні дзвонили "на гарячу новину", половина (!) не знали, ані хто такий О.Олесь, ані що таке український цвинтар у Празі. І це, на жаль, не тільки журналістів стосується...
(Нижче вклеюю своє давнє есе про Олеся з "Мапи книг і людей" - а про решту буду говорити завтра на Еспресо о 21.00 у програмі Мирослави Барчук).
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А так - вийшов на яв (і давно пора було!) ще один наш - і нівроку, замашненький! - "покинутий секрет", ба навіть два одразу, - купа людей зненацька відкрили для себе, що, виявляється:
1) до обов´язків кожної незалежної держави належить - ДБАТИ ПРО СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (привіт при цій нагоді всім нашим веселим хунвейбінам, які 3 роки гучними криками вимагають "упраздніть Мінкульт"!));
2) В УКРАЇНИ Є СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (атож, уявіть собі!) - невпорядкований, несистематизований, недоглянутий, розкиданий по різних країнах і континентах (а це, м.ін., значить, що така "бомба", яка вибухнула сьогодні в Празі, може вибухнути леда-день десь-інде, - і знов стида не оберешся, і ще багато чого значить, всього на воловій шкурі не спишеш...).
Так що спасибі Олесеві - за вчасний дзвін алярму, поданий з того світу. (А ви думали, європейську державу будувати - це тільки про армію і тарифи на ЖКП, так?..))
http://bukvoid.com.ua/digest/2017/01/03/233108.html
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Сьогодні дух наш зійшов над нами,Ввійшов, влетів нам в серця пташками.У душах б'ється,У слові ллється.О день преславний, блаженні миті,Сьогодні з духом святим ми злиті!
О, поведи ж нас, лицарський духу,По вільній стежці життя і руху.На тихі води,На ясні зорі.І в цю велику, [страшну] годинуЗ'єднай в єдину всю Україну!
О. Олесь
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Які б річки з очей незрячих,
Які б річки із сліз гарячих
По Україні потекли!
Коли б ми плакати могли...
Коли б ми вірити могли,
Які б ми витерпіли муки,
Яку б вагу взяли на руки,
Які б хрести ми понесли!
Коли б ми вірити могли...
Коли б ми гніватись могли,
Які б пожежі засвітили,
Які б кайдани ми розбили,
Якого б ката розп'яли!
Коли б ми гніватись могли..
Олександр Олесь1878 - 1944
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Скажено гризлись, як хорти.
Один есером здавна звавсь,
Есдеком другий величавсь,
А третій брат
Був хлібороб і демократ.
«Мені гасити! - всяк кричав.-
На це я маю більше прав,
За мною весь народ, земля,
Так чом стояти мушу я?»
«Куди?! Не лізь, бо задушу!
Я сам пожежу потушу!»
Горіла хата! Вже давно
Палало в ній усе майно.
Згоріли крокви, дах згорів,
Огонь вже стіни звіром їв.
А три брати
Кричали й гризлись, як хорти.
«Гасіть гуртом!» - вівця кричить.
Але в цю мить
Упали стіни. Дим сховав
Усіх, хто довго так кричав...
Вівця ж упала й помолилась,
Що не людиною вродилась.
Олександр Олесь 1919
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Хоч кухоль з рідною водою!..Я тільки очі напою,До уст спрагнілих притулю,Торкнусь душею вогняною.
О. Олесь
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