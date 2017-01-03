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Теги: Министерство культуры и туризма (255) Порошенко (10320) перезахоронение (23) Цеголко (95)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

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А подленький этот чешский народишко. Его видно история ничему так и не научила
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А причём тут чехи..просто бизнес..земля на кладбищах стоит денег.
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чехи могли бы этот вопрос поднять на уровне МИДа и родственников, и не получив никакого ответа - только тогда выкапывать человека. А так повели себя как последние нехристи. А если мы сейчас всех чехов с могил у нас в Украине повыкапываем, и поставим их перед фактом??
Ублюдки.
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А при чем здесь чехи? Ты будешь навязывать им свои законы? Ты ещё возмутись, что поляки сносят совковые памятники.
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да нет, не по-людски как-то.... так что теперь за эту могилку 2х2х2 до конца Света потомки должны оплачивать? а как оплата закончится, твои кости выкопают и на помойку выбросят... жесть короче. В стиле настоящих скрепных кацапов
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Я вообще за кремирование. Так своим и завещал. Не надо тратить на мои мощи время и деньги ,ходить на кладбище и ставить мне уже не нужный памятник.
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Офшорник даже на костях пиар решил себе устроить..
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Какой пиар? Упомянутые вами "кости " достойны внимания и подобающего отношения.
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Ему всё равно в какой теме и что гавкать. Лишь бы в заголовке была фамилия Порошенко. У Павлова это называется условный рефлекс- собака Павлова.
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Гавкает собака на цепи..! Да у меня есть не любовь к Порошенку как президенту-лгуну..что нельзя?
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Как-то стандартно и примитивно выражается твоя НЕлюбовь. Пишешь штампами ,как основная масса.....стадо. Шоколад ,липецк ,офшор и прочая стандартная лабуда по методичке. Серый ты какой-то , невзрачный.
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Можешь мне кое-что пояснить? Вот я не понимаю ,чего ты добьешься ЗДЕСЬ своими воплями с дивана ? Ты думаешь Порох тебя читает и забоится? Не проще ли и эффективней будет ,если ты оторвешь зад с дивана и пойдешь в АП , скажешь ему всё лично. Вот тогда да,это дойдет до цели. А вот это пустое балабольство просто сотрясание воздуха.
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Ты мне назови хоть один случай что бы в АП простого смертного вот так просто взяли и приняли? А я не стесняюсь всё что думаю пишу на личной страничке Порошенка в фейсбуке...(только вот подозреваю что он её сам лично и не ведёт)..да ещё..я никогда не употребляю ненормативною лексику в постах..
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Внимания должно было быть до того как их из могилы достали! Вы себе представляете ситуацию что бы кого то из русских писателей в эмиграции вырыли из могилы? Как бы отреагировал Путин?
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путин недостаточно адекватен,чтобы на него ориентироваться.Нужно просто забрать останки домой и с почестями перезахоронить,что и происходит.
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Ну давай будем все Путину уподобляться. Блядство будет какое- то. Или начнем с выродком сыночком друга Олеся судиться. Пошли они нахер. О.Олесь достоин того, чтобы родина его к себе забрала-он очень любил Украину.
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в следующий раз надо выбирать кандидата. который честно пообещает. что кроме как проводить безотлагательные телефонные разговоры и давать поручения ничего делать не будет. не больно будет обманутым себя чувствовать. -"вы не представляете какая жизнь вас ожидает". так что вроде и не обманулся никто.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч ·

З приводу сьогоднішнього "ґіньоля" на Ольшанському цвинтарі Праги: в тому, що практичний синоцьо вирішив поховати тата на тій самій цвинтарній ділянці, яку тато 20 рр. оплачував, і викинув звідти останки татового улюбленого поета, можна добачити не тільки "ужас-ужас-ужас" - а й несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра Олеся (якби це був хтось інший із Празької еміґрації, такий шум би не зчинився!). А так - вийшов на яв (і давно пора було!) ще один наш - і нівроку, замашненький! - "покинутий секрет", ба навіть два одразу, - купа людей зненацька відкрили для себе, що, виявляється:
1) до обов'язків кожної незалежної держави належить - ДБАТИ ПРО СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (привіт при цій нагоді всім нашим веселим хунвейбінам, які 3 роки гучними криками вимагають "упраздніть Мінкульт"!));
2) В УКРАЇНИ Є СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (атож, уявіть собі!) - невпорядкований, несистематизований, недоглянутий, розкиданий по різних країнах і континентах (а це, м.ін., значить, що така "бомба", яка вибухнула сьогодні в Празі, може вибухнути леда-день десь-інде, - і знов стида не оберешся, і ще багато чого значить, всього на воловій шкурі не спишеш...).
Так що спасибі Олесеві - за вчасний дзвін алярму, поданий з того світу. (А ви думали, європейську державу будувати - це тільки про армію і тарифи на ЖКП, так?..))
А "ужас-ужас", як на мене, - в тому, що з тих журналістів, які мені сьогодні дзвонили "на гарячу новину", половина (!) не знали, ані хто такий О.Олесь, ані що таке український цвинтар у Празі. І це, на жаль, не тільки журналістів стосується...
(Нижче вклеюю своє давнє есе про Олеся з "Мапи книг і людей" - а про решту буду говорити завтра на Еспресо о 21.00 у програмі Мирослави Барчук).
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Живи, Україно, живи для краси,Для сили, для правди, для волі!..Шуми, Україно, як рідні ліси,Як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги,І руки не скрутять ворожі:Стоять твої вірні сини навкругиЗ шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шабляхІ жити і вмерти з тобою,І прапори рідні в кривавих бояхНіколи не вкрити ганьбою! О. Олесь
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Не парьтесь. Все одно некромантів і некрофілів ніхто крім них самих не зрозуміє.
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З приводу сьогоднішнього "ґіньоля" на Ольшанському цвинтарі Праги: в тому, що практичний синоцьо вирішив поховати тата на тій самій цвинтарній ділянці, яку тато20 рр. оплачував, і викинув звідти останки татового улюбленого поета, можна добачити не тільки "ужас-ужас-ужас" - а й несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра Олеся (якби це був хтось інший із Празької еміґрації, такий шум би не зчинився!).
А так - вийшов на яв (і давно пора було!) ще один наш - і нівроку, замашненький! - "покинутий секрет", ба навіть два одразу, - купа людей зненацька відкрили для себе, що, виявляється:

1) до обов´язків кожної незалежної держави належить - ДБАТИ ПРО СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (привіт при цій нагоді всім нашим веселим хунвейбінам, які 3 роки гучними криками вимагають "упраздніть Мінкульт"!));

2) В УКРАЇНИ Є СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (атож, уявіть собі!) - невпорядкований, несистематизований, недоглянутий, розкиданий по різних країнах і континентах (а це, м.ін., значить, що така "бомба", яка вибухнула сьогодні в Празі, може вибухнути леда-день десь-інде, - і знов стида не оберешся, і ще багато чого значить, всього на воловій шкурі не спишеш...).

Так що спасибі Олесеві - за вчасний дзвін алярму, поданий з того світу. (А ви думали, європейську державу будувати - це тільки про армію і тарифи на ЖКП, так?..))
http://bukvoid.com.ua/digest/2017/01/03/233108.html
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Дух наш пречистий Дух наш пречистий, дух наш народний,Над нами сходить в сю мить сьогодні.На крилах в'ється,В сльозах сміється.І сльози щастя, обмивши рани,Пливуть потоком, несуть кайдани.
Сьогодні дух наш зійшов над нами,Ввійшов, влетів нам в серця пташками.У душах б'ється,У слові ллється.О день преславний, блаженні миті,Сьогодні з духом святим ми злиті!
О, поведи ж нас, лицарський духу,По вільній стежці життя і руху.На тихі води,На ясні зорі.І в цю велику, [страшну] годинуЗ'єднай в єдину всю Україну!
О. Олесь
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Щас!Камитетов, подкамитетов, комиссий наорганизовывают! Фонды,тендеры подтянут..Петька с оливковой олией на морде заместо слез для изображения скорби цветочки возложит... Достали! Просто похороните прах Олеся тихо- мирно, без суеты и речей в Украине. Кто и чего стоит и его душа и Бог знают.. Угомонитесь.
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Коли б ми плакати могли,
Які б річки з очей незрячих,
Які б річки із сліз гарячих
По Україні потекли!
Коли б ми плакати могли...
Коли б ми вірити могли,
Які б ми витерпіли муки,
Яку б вагу взяли на руки,
Які б хрести ми понесли!
Коли б ми вірити могли...
Коли б ми гніватись могли,
Які б пожежі засвітили,
Які б кайдани ми розбили,
Якого б ката розп'яли!
Коли б ми гніватись могли..

Олександр Олесь1878 - 1944
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Горіла хата. Три брати
Скажено гризлись, як хорти.
Один есером здавна звавсь,
Есдеком другий величавсь,
А третій брат
Був хлібороб і демократ.

«Мені гасити! - всяк кричав.-
На це я маю більше прав,
За мною весь народ, земля,
Так чом стояти мушу я?»
«Куди?! Не лізь, бо задушу!
Я сам пожежу потушу!»

Горіла хата! Вже давно
Палало в ній усе майно.
Згоріли крокви, дах згорів,
Огонь вже стіни звіром їв.
А три брати
Кричали й гризлись, як хорти.

«Гасіть гуртом!» - вівця кричить.
Але в цю мить
Упали стіни. Дим сховав
Усіх, хто довго так кричав...
Вівця ж упала й помолилась,
Що не людиною вродилась.

Олександр Олесь 1919
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О принесіть як не надію,То крихту рідної землі:Я притулю до уст їїІ так застигну, так зомлію…
Хоч кухоль з рідною водою!..Я тільки очі напою,До уст спрагнілих притулю,Торкнусь душею вогняною.
О. Олесь
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко
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