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Теги: Крым (17883) МИД (3750) оккупация (6390) Франция (1711)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МИД Украины возмущен заявлением кандидата в президенты Франции Ле Пен о Крыме

Министерство иностранных дел Украины возмущено высказыванием кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен относительно оккупации украинского Крыма Российской Федерацией.

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коли вже наші мзс та спецслужби почнуть збирати компромати на можливих кандидатів у ключових країнах європи і вкидати фотографії брудної білизни у світові змі!!!
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Наші граються в благородство в рожевих окулярах.
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Франция , этот та шлюха, которая не знает, какие, свои дырки муслимам подставлять... её мнение очень ценно
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Кровавый Пастор ‏@bloodypastor777 3 ч.3 часа назад
интересно посмотреть на эти 12% радует, что у нас этих умалишенных всего 12%, а не как в блинолопатии целых 86%


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В нас є 28% дибілів яким подобаються шоколадні "реформи"...
Вот тут треба плакати...
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А что она ещё может сказать, если ей "русские друзья" доносят лишь свою версию, а альтернативы она не слышит. Мне кажется, коль уж так складываются обстоятельства, что к власти то тут, то там приходят откровенные прокремлёвские лидеры, то наступив на горло собственной песне, надо наводить мосты и с ними и стараться настойчиво доносить им нашу УКРАИНСКУЮ версию происходящего. ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ.
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ничего так не укрепляет веру в людей как 100% предоплата..вот и весь базис её версии..
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Молодцы МИД, резко и вовремя отреагировали!
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Резче чем мордор на убийство посла сотрудником госслужбы ?
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тре Парасюка туди заслати під виглядом лалалала
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Пора бы подумать о возвращении Эльзаса и Лотарингии законному владельцу - Германии...
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Надо было бы МИДу посла Франции на "ковёр" вызвать........., а то все эти "возмущения" - как до жо......дверца
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Вона - лише кандидат, а не державна особа.
Тому навряд чи викликають послів у таких випадках.
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И почему Фарион с другими обитателями зоопарка вспоминаются ?
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А кто такая фарион. Они максимум 5 % на выборах наберут. Фарион и тягнебык псевдо патриоты с рейтингом 3%. И то, этот рейтинг за счет пацанов. Которые на фронте родину защищают.
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Комсомолка, активистка. спортсменка патриотка
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Старая клюшка за лям быксов еще не то прокукарекает Догавкается дурочка до - "Париж наш! "

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ключова фраза в одному з постів "при Украине было"... было да прошло!!!
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сссс....цуко!!! не встигаю відповідати на явні провокації тролів - оперативно адміни працюють))) дякую, за врятовані нерви!!!
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Только что прочла в обозревателе , , что путе некуда спрятать свои миллярды и комментарий мануйленко. В нем он четко объяснил, что путя повышает кровавые ставки, чтобы мировое общество пошло на договор с ним о неприкасаемости и он спокойно уезал из раши и тратил свои миллярды себе на ананасы. Если он договорится с Трампом и свалит , Кремль будет продолжать воевать с Украиной или нет? И удасться ли путе выторговать себе амнистию?
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Поджигают с другого бока..?

El online‏@elonline40
В Алжире "майдан" в каждом городе. Начало сирийского сценария. Либо подавят, либо что то будет страшное. Ждем
El online ‏@elonline40 2 часа назад
@Artem_Arkov @Irina16135931 полиции на улице масса. Перекрыли дороги. Летают вертолеты. Сейчас попрошу инфу с арабских сайтов.

Выживший в уме ‏@Hlopak_ 1 час назад
@elonline40 @Se3537 Там вторая Сирия, как под копрку. Россия-друг, которая активно поставляет туда оружие: истребители, танки, вертолеты...
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Помнится, Ветрянка тоже была кандидатом в президенты. Эта такая же.


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Цензор.НЕТФорум УкраиныМИД Украины возмущен заявлением кандидата в президенты Франции Ле Пен о Крыме
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