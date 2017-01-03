МИД Украины возмущен заявлением кандидата в президенты Франции Ле Пен о Крыме

6621 139Теги: Крым (17883) МИД (3750) оккупация (6390) Франция (1711) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 22:49 МИД Украины возмущен заявлением кандидата в президенты Франции Ле Пен о КрымеМинистерство иностранных дел Украины возмущено высказыванием кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен относительно оккупации украинского Крыма Российской Федерацией. читать источник x Мне нравится 8
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Кровавый Пастор @bloodypastor777 3 ч.3 часа назад
интересно посмотреть на эти 12% радует, что у нас этих умалишенных всего 12%, а не как в блинолопатии целых 86%
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Вот тут треба плакати...
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Тому навряд чи викликають послів у таких випадках.
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Комсомолка, активистка. спортсменкапатриотка
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El online@elonline40
В Алжире "майдан" в каждом городе. Начало сирийского сценария. Либо подавят, либо что то будет страшное. Ждем
El online @elonline40 2 часа назад
@Artem_Arkov @Irina16135931 полиции на улице масса. Перекрыли дороги. Летают вертолеты. Сейчас попрошу инфу с арабских сайтов.
Выживший в уме @Hlopak_ 1 час назад
@elonline40 @Se3537 Там вторая Сирия, как под копрку. Россия-друг, которая активно поставляет туда оружие: истребители, танки, вертолеты...
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