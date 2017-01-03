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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оборона
Теги: Крым (17883) Минобороны (4522) ракеты (432) Россия (64507) стрельба (2075) учения (1531) Полторак (690)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина была готова к удару со стороны России во время ракетных стрельб, - Полторак

Украина была готова к удару со стороны РФ, и отрабатывала такой вариант во время ракетных стрельб вблизи Крыма, которые состоялись 1-2 декабря.

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Это видимо правда, раз плешивый не сдержал обещание сбивать ракеты.
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""Украина была готова к удару со стороны России во время ракетных стрельб, - Полторак"А ЧЁ "УКРАИНА" ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛА? ЧТО "БЫЛА ГОТОВА"?
ИЛИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПЕРЕД СТРЕЛЬБАМИ ПОЛТОРАК И КО БЫЛИ В НАДЁЖНОМ БОМБОУБЕЖИЩЕ И ПО ЭТОМУ ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО "УКРАИНА" "УЖЕ ГОТОВА"???............."
СЕКУНДОЧКУ! КАКОЙ ТАКОЙ "СПАМ"?
ТАМ 2 ЛАЙКА!!! НАРОД ОДОБРЯЕТ.
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"Украина была готова к удару со стороны России во время ракетных стрельб, - Полторак"
А ЧЁ "УКРАИНА" ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛА? ЧТО "БЫЛА ГОТОВА"?
ИЛИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПЕРЕД СТРЕЛЬБАМИ ПОЛТОРАК И КО БЫЛИ В НАДЁЖНОМ БОМБОУБЕЖИЩЕ И ПО ЭТОМУ ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО "УКРАИНА" "УЖЕ ГОТОВА"???.............
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ИЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
ЧТО НАВЕРНЯКА. "ГОТОВА",,..?
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С такими вояками ничё не страшно!

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да ладно...он то каким боком к ракетной угрозе хуйла?
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А че забанили? Нормальный тролинг) Мы ж не в стране путинии)
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А хорошо бы, чтобы на самом деле был такой и концлагерь и крематорий!
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Украина не разсея, мы стали на европейский путь развития, который не предусматривает подобного.
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Ага, а сепаратню чем лечить? добрым словом? Нужны и фильтрационные лагеря и лишение гражданства за сепаратизм и многое подобное. Сепаратизм, фашизм и т.п. по другому не лечится.
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Я тоже понимаю, что не будет. К сожалению, не будет. И эта мразь еще долго будет свои ядом травить украинский народ.
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Вату излечит только время, она вымрет, а новое поколение нужно правильно воспитать без рузгего мира.
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У этого ( по приходу), я думаю, можно даже температуру в печи крематория узнать.

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Сенсация! За ВСУ против бедных и угнетенных сепаров воюют 300 спартанцев!
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ЭТО ТЕ, КОТОРЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ НЕГРЫ И В БЛЕК ВОТЕР РАБОТАЮТ ?
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Вот именно поэтому и сдвинули стрельбы на запад. Браво предусмотрительности наших военачальников.
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Вроде помню говорили на 60. Да какая разница? Хоть на 5. Главное от удара спасли всю Украину!
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Кто спас ? Мы уже видели мощные ответки на сбитые самолеты , убийство посла в прямом эфире сотрудником госслужбы . Реально великая страна эта россия , ее бьют а она терпит .
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Да ладно , это же круто , тубе дали по морде а ты утерся , мы так не научимся .
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100%. Разве что приторговывать немного с обидчиком, но мужественно.
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Ну, может они мазохисты и им это нравится? Каждый имеет право иметь свою ориентацию. Демократия же, вроде.
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Это глубоко христианская позиция непротивления злу насилием. Всем известно, что кацапы - само смирение и блаженная созерцательность.
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 7 ч.7 часов назад
Япония и Китай намерены построить платный автобан Унгены-Кишинёв-Одесса в обход "приднестровья", который соединит Юг Украины и Трансильванию


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Зачем там две параллельные дороги , а как с Одесса -Рени ?
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это не пераллельная,а очень даже перпендикулярная .эта с запада на восток,и одесса рени-с юга на север.
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Да ? Ну тогда ладно , я все равно быстрее до того Тыргу-Муреша доеду чем ты с Одессы .
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Туда где кончается голубая дорожка , мне сверху намного ближе .
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хотя на щот тыргу-муреша согласен...хотя мне туда и не надо
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да чем бы они ответили ? калибрами ? ... не смешите, это ещё бы больше, разозлило ВСУ... пусть сидят в крыму и ждут освобождения, уродцы
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Готовы это как? Получили приказ переодеться во всё чистое?
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конечно!
не гоже на похоронах таких как вы выглядеть грязным.
праздник ведь - вату хороним
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Отстрелялись согласно плана учений, наплевав на все вскукареки запоребриковых.

А для тебя кисельТВ придумал сказку о сдвинутом на 25 миллиметров на запад секторе обстрела.
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Не хотел никаких провокаций. Хотел ответа на поставленный вопрос.
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Так не было никаких провокаций. Сидели запоребриковые тихо и мирно. Только кораблей нагнали к сектору стрельб, чтоб поглазеть, как, всё проскакавшие хохлы, будут ракеты запускать.
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Вопрос был об одежде. А тема о ракетных стрельбах.Что ты хотел на свой дурацкий вопрос услышать в ответ?
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Вопрос был - "Готовы <к удару со стороны Рашки> это как?"
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правильно излагает. А шпана прячется, когда понимает, что может получить по рогам. И )(уйло - шпана.
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Вот "доказательство" зверств киевской хунты на Даунбасе!
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ну если у нас =ОГОГО. а у них все так плохо. и факел. и авианосец. и пьянт и горит и сыпится. ну что ж мы им не покажем в минске зубы?
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Чимало кацапського проносу унесли хвилі Чорного моря. І винесли на крисські пляжі.
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Дураша боїться відповіді, бо не воює ж з Китаєм і США.
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Ось де водяться фантасти.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина была готова к удару со стороны России во время ракетных стрельб, - Полторак
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