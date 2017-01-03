"Украина была готова к удару со стороны России во время ракетных стрельб, - Полторак"

7159 66Материалы по теме: Агрессия России против Украины ОборонаТеги: Крым (17883) Минобороны (4522) ракеты (432) Россия (64507) стрельба (2075) учения (1531) Полторак (690) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 22:47 Украина была готова к удару со стороны России во время ракетных стрельб, - ПолторакУкраина была готова к удару со стороны РФ, и отрабатывала такой вариант во время ракетных стрельб вблизи Крыма, которые состоялись 1-2 декабря. читать источник x Мне нравится 22
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ИЛИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПЕРЕД СТРЕЛЬБАМИ ПОЛТОРАК И КО БЫЛИ В НАДЁЖНОМ БОМБОУБЕЖИЩЕ И ПО ЭТОМУ ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО "УКРАИНА" "УЖЕ ГОТОВА"???............."
СЕКУНДОЧКУ! КАКОЙ ТАКОЙ "СПАМ"?
ТАМ 2 ЛАЙКА!!! НАРОД ОДОБРЯЕТ.
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А ЧЁ "УКРАИНА" ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛА? ЧТО "БЫЛА ГОТОВА"?
ИЛИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПЕРЕД СТРЕЛЬБАМИ ПОЛТОРАК И КО БЫЛИ В НАДЁЖНОМ БОМБОУБЕЖИЩЕ И ПО ЭТОМУ ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО "УКРАИНА" "УЖЕ ГОТОВА"???.............
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ЧТО НАВЕРНЯКА. "ГОТОВА",,..?
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Немного страшилок вам в ленту...))
В Украине работает американский концлагерь с крематорием для сжигания сепаратистов /Донецк
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Япония и Китай намерены построить платный автобан Унгены-Кишинёв-Одесса в обход "приднестровья", который соединит Юг Украины и Трансильванию
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не гоже на похоронах таких как вы выглядеть грязным.
праздник ведь - вату хороним
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А для тебя кисельТВ придумал сказку о сдвинутом на 25 миллиметров на запад секторе обстрела.
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