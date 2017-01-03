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Теги: Порошенко (10319) сотрудничество (525) США (11556) Чалый (330) Трамп (389)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый

Запланированная на февраль встреча Президента Украины Петра Порошенко с новоизбранным Президентом США Дональдом Трампом дает возможность решить много вопросов и может дать новый толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

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Да,может так дать ,что мало не покажется ...............
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Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для ......
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Трамп еще не знает загадочность русской души и русского мира:

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Встреча Порошенко с Трампом может дать только один толчок..под зад шоколаднику! Не на ту конячку офшорник ставку сделал!
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Партия, шахматы, правила.. Рождение украинской версии Переигровщика™
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то твое кацапье переигрывает...причем неудачно,бо тупые
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Придворная болонка не смогла не отозваться.
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+100% Этот кондитер вовсе не так прост, как его рисуют некоторые "комментаторы"...
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Поц не рисует,поц не художник.....поц может только орать - липецк,шоколад ,вальцман ,соя,офшор.......
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Трамп и Порошенко - оба бизнесмены ; а может быть и так - "бизнесмены" (чемпионы по объябаловкам),
Порошенко отлично знает английский язык , в отличие от хуйла , так что ему гораздо проще поговорить как кто кого объегоривал ...
Вывод: подружатся.

А чё нет...
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Толчок ему Трамп и без встречи даст,как у нас сейчас модно говорить "заочно"
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А может это будет в дупу толчок , а может и нет. В смысле не толчок. .... А напоминание о Facebook Story
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трамп в ярости требует извинений у Путина Січень 3, 2017 амн Дональд Трамп, Путін Новоизбранный президент США Дональд Трамп пришел в ярость от своего «дружка» Путина. Теперь он даже требует извинений о Путина, России и конкретно от кремлевского канала Россия 24, который на новогоднем огоньке, который смотрело большое количество россиян. Конкретно была очень обидная пародия на Трампа, где его изобразили просто как шута и раба Путина, который его боится как верный и запуганный пес своего хозяина. Источник:newsonline24.com.ua 5

Источник: http://www.amn.com.ua/svit/tramp-v-yarosty-trebuet-yzvynenyj-u-putyna/
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хуйлишко возбудилось...на него в кое то веки обратили внимание
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Намагався дістатися до першоджерела , на жаль ..
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А может и не дать. Встреча с Обамой ничего не дала для поставок летального оружия.
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Зная нашего Петю,можно предполагать,что встреча закончится строительством фабрик Рошен в США.Вот и весь толчок
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а чем плохой толчок даже это?много ли меркель открыла производств в америке?
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Olga Mansika - А вы что против продвижения нашей кондитерки на американский рынок?
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Я за продвижение всего нашего,конфеток тоже,так и быть.
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Ахтунг, в психушке снова интернет забыли выключить!
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Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок под сраку порошенко.Буду рад.
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У порохоотсосів є завдання(методичка) постійно очорнювати Юлю по мірі приближення виборів.
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Петр Алексеевич купил не на ворованные как Жюльета-зозуля деньги а на свои честно заработанные ...есть разница ?
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Так что же ты за клавой строчишь? Бегом в прокуратуру.
Пёдр Ляксеич тебя только по головке погладит, если на зозулю компромата принесешь.
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а тут хтось сказав що порошенко злодій?
начебто ніхто.....
дядя фрейд однако тобою зацікавився б....
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У Лени узкая специализация. Его клинит на Йууууууууууууууууууууллллле. Или второй вариант. Он-маньяк.
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Слово "толчок" обыграно в комментах. Вот новость прокомментировать-некому.
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Я думаю,что комментировать нечего в принципе, встречи даже не запланировано! Есть фантазии на вольную тему от посла Чалого,который очень неровно высказывался по Трампу во время предвыборной гонки в США,что даёт повод думать, что с ним общение администрации президента Трампа будет сведено к минимуму.
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«Посольство получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы, - сказал Чалый. - То есть на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не направляется».
Хе хе...
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Демотиватор классный. Но таких памятников в Киеве точно не надо.
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Если Украину превратить в огромную кондитерскую фабрику Рошен то все украинцы будут иметь работу и хорошую зарплату а весь мир будет кушать отличные вкусные шоколадные конфеты и что здесь плохого ?
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Хвате шо у Пэти диабет. Леня и нас со своим Пэтей до комы довести хочет.
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Знаю много людей , что принципиально не покупают гнусные рошеновские конХВЭтки.Что-бы не обогащать лично вражину.
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Лично я и моя мама очень обожаем рошеновские изделия -отличные ,вкусные,эко-чистые ...супер...
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Леонід , ви більше шкоди завдаєте ніж користі для Пороха , хай вас переведуть менеджером у якийсь магазін .
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Не надо!!!! Он нас завалит этим шоколадом. Пусть с мамой трескают.)))
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Изделия они с мамой любят. Изделия, Леня, не есть конфеты, а белый шоколад не шоколад.
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Лично я не покупаю рошена от нашего офшорника ни АВК от Боги Колесникова и тем более Конти...только Свиточ!
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Будемо мати перше місце по діабету і найбільше споживання інсуліну .
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Сколько за время войны дополнительно открылось магазинов Рошен? И что это за больные фантазии сделать из Украины Рошен? Ты здоров? А что мешает вам в Виннице в каждом подъезде жилого дома открыть по магазину Рошен? Вот там и экспериментируйте.
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Поживем - увидим.......
Пока эта "новость" ни о чем.........
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-....А также речь шла о постройке в округе Колумбия и в Лос-Анджелесе филиалов корпорации "Рошен" ,для того, шоб конхветы Пэти, из шелухи соняха,жрали не тока в Украине, но и во всем мыре".... А войны у нас нету-тока А Т О.........
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А ты что желаешь войны-то калаш в руки да звиздуй в окопы а не на диване жопу елозить...вояка хренов...
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Очень неприятно было смотреть сегодня в новостях что канал 1+1 , Рада шантажирует лицензией. Один из не многих каналов которые смотрю.
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ну что может быть общего у бизнес мена и казнокрада? только дорогие костюмы. -поедем покатаемся по штатам в дорогих костюмах. потрындим про космос. я не про трампа и порошенко. я вообще.
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Уважаемый Петр Алексеевич создал Рошен а что создала Жюльета-зозуля за свою жизнь воровайки да авантюристки ?
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Трамп сразу , після інагурації, припреться!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВстреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый
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