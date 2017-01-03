Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый

Путенбох
, шевельман
, Василий Москаленко
, Игорь Карпушин
, Valery Greff
, стальной гигант
, Олег Хардин
, Ярослав Пр
, Kirim Ukrainali
, Tatyana Pomolova
, Геннадій Бикодір adb80589
, Яукр
, Чубака
, Slava Stahov
, George Dok
, Baks13
, Ivan Pidbujpata
, Антон Сперанский
, Гыг с Вами
, Lvbnhj
, Kamasatra
, против рыг и ваты
, Ming Uing b56f719d
, Лео Кот
, Rjr
, Леня Фишер
, буков
, Vedana
, Панько Недобрий
, Зоя Романюк
, Beton Armaturov
, The Mannis
, счастливый даунбасенок
, Женя-Женя
, Юрий П
, soren
, Igor Krivonos
, Сергей Полторацкий
, Garsia UA
, Damon Smith
, piranja
, Евгений Баштан
, Данило Галицький 1c1ee858
, Владимир Шатохин e8180b8c
, Ram Kol
, Вдадис Зворыкин
, Ring Ups
, цыцкин
, По-барабану
, Tierre
, Yuriy Yurieff
, пластик
, Альоша Шац
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Сергей Сергеев 47015c6b
, radeon
, 1BetarD
, Юрий Примак
, Vladislav R 85fbc9a9
, shamony
, Иванков
, Данко Сердечный
, Джамал
, перець
, viktor schröder
, Саня Рига Латвия
, Berko Berko
, patriotukrainy
, Wevelsburg
, Fobos
, alekcg1 .
, Саша Никитин
, dulfan. dulfan
, Крымваш и лугандония впридачу
, Sergii Ustim
, Trikimees
, Николай М
, Африкан Свиридович
, заглянул случайно
, Cтарий Кінь
, ingrid
, Комент Коментович
, Александр Пахомов 395cba96
, Taniya End Sasha Kostenko
, чтец
, Khmelnitskiy
, Икс Неизвестный
, Микола Шевчук 031bc57b
, Olga Mansika
, Мария Иванова d926330d
, Стен
, Alexandr Slavich
, Andriy Kalynchenko
, Флор Абидальский
, Alexander Getstein
, To Response
, Вова Индюков
, Petr Demchuk
, Nikolay Ivanov ac80892e
, Matr Ua
, салтовский партизан
, Ліщук Андрій
, Leonid pavlov
, Громодянин
, Alina Sadovska
, Александр Третьяков b707700d
, Zorg
, ДШ
, Alexander Kutscherow
, Горянский Александр
, Бывалый222
, CА
, Алекс Фибер
, Гаюлий Серега
, SergeLi
, Великая Исландия
, Egor Elk
, Fell
, Leo Uxmal
, Алексей Носов d8330900
, AndyMariman
, Олекса Світловодський
, Вася Гром 6a29779e
, Dombass
, Gosha343
, SER BERBA
, Гуцул Рой
, Tyravskyy Ruslan
, Sophia-Maria Duglass
, Константин Коц
, Neutral13
, злой пидагох
, JulyusCaesar
, Cеванет
, hausordnung
, добрый бандерорусын
, kelman muksat
, про
, Одесса best
, иван богун fa448c97
, хирург
, Светлана Черкассы
, Who is Who
, Саша Саша Саша
Valery Greff, Олег Хардин, Путенбох, Tatyana Pomolova, Ярослав Пр, Чубака, буков, Kamasatra, Rjr, Lvbnhj, Игорь Карпушин, Женя-Женя, Леня Фишер, Данило Галицький 1c1ee858, Ming Uing b56f719d, Kirim Ukrainali, shamony, Зоя Романюк, Vedana, Антон Сперанский, soren, Tierre, The Mannis, перець, Джамал, Wevelsburg, Garsia UA, Гыг с Вами, Ivan Pidbujpata, Vladislav R 85fbc9a9, Африкан Свиридович, viktor schröder, Александр Пахомов 395cba96, Cтарий Кінь, Taniya End Sasha Kostenko, Beton Armaturov, Damon Smith, Иванков, Икс Неизвестный, Стен, счастливый даунбасенок, Флор Абидальский, Сергей Сергеев 47015c6b, Лео Кот, Вдадис Зворыкин, 1BetarD, Геннадій Бикодір adb80589, По-барабану, Khmelnitskiy, Громодянин, Владимир Шатохин e8180b8c, ДШ, Matr Ua, alekcg1 ., Olga Mansika, Ram Kol, Данко Сердечный, Ring Ups, AndyMariman, Саша Никитин, Саня Рига Латвия, Панько Недобрий, Алексей Носов d8330900, SergeLi, George Dok, Крымваш и лугандония впридачу, Алекс Фибер, Sergii Ustim, Вова Индюков, CА, Fell, Евгений Баштан, Berko Berko, Nikolay Ivanov ac80892e, Alexander Kutscherow, Alexandr Slavich
Всего на сайте: 220 писателей
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w5zMJKP7SAg
https://www.youtube.com/watch?v=MG_hfe2qRYQ
https://www.youtube.com/watch?v=GkWKeiR1Thw
https://www.youtube.com/watch?v=aFS16tV64Fo
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко отлично знает английский язык , в отличие от хуйла , так что ему гораздо проще поговорить как кто кого объегоривал ...
Вывод: подружатся.
А чё нет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Источник: http://www.amn.com.ua/svit/tramp-v-yarosty-trebuet-yzvynenyj-u-putyna/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пёдр Ляксеич тебя только по головке погладит, если на зозулю компромата принесешь.
Ответить
Ответить
начебто ніхто.....
дядя фрейд однако тобою зацікавився б....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хе хе...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пока эта "новость" ни о чем.........
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ээх что Вы знаете про тяжелую работу!!! #ВсеСвои #КумСватБрат
Ответить
Ответить