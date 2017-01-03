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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция Бои под Светлодарском
Теги: Минобороны (4522) Донбасс (11705) Антитеррористическая операция (15468) Полторак (689)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Занятые ВСУ позиции на Светлодарской дуге позволяют уменьшить риски обхода наших подразделений, - Полторак

Силы АТО во время контратаки в районе Светлодарской дуги заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить количество обстрелов на этом направлении, риски обхода подразделений и захвата противником объектов в "серой зоне".

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како ето гавно притащил, недоумок и радуеться
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Медвудчук сганяет в Минск и привезет оттуда разведения войск с отходом назад на три км ...
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расуждения на уровне муравьёв, тебя, твои дети в угол не ставят, насекомое Олег ?
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Да у любого муравья ума больше чем у тебя в миллион раз ...
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После закрепления на передовой, надо не в перёд продолжать продвигаться. Надо расширять фланги.
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Mary Moscaliova
9 год ·
Отношение Порошенко к бойцам.
Пусть видят все.
Ольга Батагова
1 gennaio alle ore 17:38 · Bachmut, Oblast' di Poltava ·
ВСІМ!! ЗНАЙТЕ!!
Іх було близько ста бійців масовки (на камеру) і 15 героів, що відзначилися на світлодарській дузі. Серед них три жінки. Цих представлених до нагороди 15 везли з передовоі. Стомлених і змерзлих. везли у відкритому кузові... Потім муштрували стоєву в аеропорту Маріуполя. Нарешті нагородження. Близько сьомоі вечора 31 грудня закінчились урочистості і..... Про них забули. Вони сиділи у порожньому аеропорту. Голодні і несамовито стомлені. Потім як худобу загнали в холодний ангар. Там і зустріли новий рік. Почесно нагороджені президентом Героі..... Близько одинадцятоі ранку забрали автобусом і завезли на Бахмут. Далі - як знаєте....
https://www.facebook.com/tozheestest/posts/1323291697742210
Lera Burlakova
31 dicembre 2016 alle ore 22:58 ·
Президент нас нагородив (про те, яких пекельних двох діб з кавою "тільки для командування" на морозі тощо - мова не про бої на Світлодарській дузі - це коштувало, напишу згодом). Коли вручав медаль - ризикнула попросити його про гелікоптер, щоб ми встигли до Нового року повернутися на позиції, до своїх.
Вертушку пообіцяли. Але у той час, коли більш важливі люди полетіли з Маріка спокійно, саме для нас метеоумови раптом виявилися не такими, як треба... Автобус, яким ми могли б виїхати назад щоб бути на місці хоч за 5-8 годин, теж забрали (сюди ми приїхали на кразі без опалення, якщо щось, але і його вже немає).
Сиджу в Маріуполі на аеродромі. Ридаю. Супер.
З наступаючим
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обычное отношение совков к простым людям)))
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...Отношение Порошенко к бойцам.Пусть видят все...
Т.е. доставку ЛС должен был обеспечить Президент Украины? У каждого военнослужащего есть непосредственный командир, вот и разберитесь почему к вам такое отношение, тем более после награждения имеете полное право.
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У сірій зоні уся військова техніка і озброєння підлягають вивезенню, або знищенню!
По рейках не повинні рухатись потяги із стратегічним вантажем. Рейки повинні бути знищеними.

Це є мирні заходи.
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і всі мости і переїзди від козломордії і до лінії фронту -- і це зробити в один день силами ракетних військ, щоб ссо не підставляти. Це стане першим кроком до перемоги, якщо наші керманичі і вправду хочуть перемогти.
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А шо ж раньше эти позиции не заняли,чтобы 5 наших Воинов не умирали?Почему все это время терпели позорные обстрелы проклятых орков?Или опять "а вдруг Пуйло нападет"?Кровь наших Героев на руках тех тварей,кто разрешил их убить!!!Пусть черти их в один котел с проклятыми кацапами посадят и дружно дрючат кочергами.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗанятые ВСУ позиции на Светлодарской дуге позволяют уменьшить риски обхода наших подразделений, - Полторак
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