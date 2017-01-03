Занятые ВСУ позиции на Светлодарской дуге позволяют уменьшить риски обхода наших подразделений, - Полторак

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9 год ·
Отношение Порошенко к бойцам.
Пусть видят все.
Ольга Батагова
1 gennaio alle ore 17:38 · Bachmut, Oblast' di Poltava ·
ВСІМ!! ЗНАЙТЕ!!
Іх було близько ста бійців масовки (на камеру) і 15 героів, що відзначилися на світлодарській дузі. Серед них три жінки. Цих представлених до нагороди 15 везли з передовоі. Стомлених і змерзлих. везли у відкритому кузові... Потім муштрували стоєву в аеропорту Маріуполя. Нарешті нагородження. Близько сьомоі вечора 31 грудня закінчились урочистості і..... Про них забули. Вони сиділи у порожньому аеропорту. Голодні і несамовито стомлені. Потім як худобу загнали в холодний ангар. Там і зустріли новий рік. Почесно нагороджені президентом Героі..... Близько одинадцятоі ранку забрали автобусом і завезли на Бахмут. Далі - як знаєте....
https://www.facebook.com/tozheestest/posts/1323291697742210
Lera Burlakova
31 dicembre 2016 alle ore 22:58 ·
Президент нас нагородив (про те, яких пекельних двох діб з кавою "тільки для командування" на морозі тощо - мова не про бої на Світлодарській дузі - це коштувало, напишу згодом). Коли вручав медаль - ризикнула попросити його про гелікоптер, щоб ми встигли до Нового року повернутися на позиції, до своїх.
Вертушку пообіцяли. Але у той час, коли більш важливі люди полетіли з Маріка спокійно, саме для нас метеоумови раптом виявилися не такими, як треба... Автобус, яким ми могли б виїхати назад щоб бути на місці хоч за 5-8 годин, теж забрали (сюди ми приїхали на кразі без опалення, якщо щось, але і його вже немає).
Сиджу в Маріуполі на аеродромі. Ридаю. Супер.
З наступаючим
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Т.е. доставку ЛС должен был обеспечить Президент Украины? У каждого военнослужащего есть непосредственный командир, вот и разберитесь почему к вам такое отношение, тем более после награждения имеете полное право.
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По рейках не повинні рухатись потяги із стратегічним вантажем. Рейки повинні бути знищеними.
Це є мирні заходи.
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