Решение Нацбанка о снижении предельной суммы расчетов наличными в 3 раза вступило в силу

43 3Теги: гривня (1760) НБУ (4114) расчеты (48) ограничение (13) Тему создал: biz.censor.net.ua04.01.17 08:21 Решение Нацбанка о снижении предельной суммы расчетов наличными в 3 раза вступило в силуС 4 января предельная сумма расчета наличными для граждан снижена со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн читать источник x Мне нравится
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В Европе насильно уходят от наличных потому, что у них отрицательная процентная ставка в цетробанке, и заставить народ нести деньги на депозиты в банки,где из деньги будут таять, европейский народ можно только насильно, лишив альтернативы, то есть наличного оборота.
Оставят кредитные карты с отрицательной процентной ставкой. Такой милый и тихий монетарный концлагерь...
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2. Готувати шини та коктейлі Молотова.
Горіла шина, палала,
Горіла шина, палала,
Під ней загата стояла,
Під ней загата стояла.
Диких собак не пускала,
Зеківські плани ломала.
Ой, зеки, зеки, ви мої,
Ой, зеки, зеки, ви мої,
Довго служили ви мені,
Довго служили ви мені.
Більше служить не будете,
Під суд народу підете.
Під суд народу, трибунал,
Під суд народу, трибунал,
Кожен піде регіонал,
Кожен піде регіонал.
Горіла шина та бензин,
Горіла шина та бензин,
Стріляв здалека сучий син,
Стріляв здалека сучий син.
Горіла шина і мішок,
Горіла шина і мішок,
Та й навезли нам тітушок,
Та й навезли нам тітушок.
Втікай ти зеку за кордон,
Втікай ти зеку за кордон,
Поки ше люди не дійшли,
Поки тебе ми не знайшли.
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