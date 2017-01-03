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Материалы по теме:  Арест Ефремова
Теги: Ефремов (1597) обвинение (299) суд (19795)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Экс-"регионалу" Ефремову вручили обвинительный акт

Главе фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины.

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"Экс-"регионалу" Ефремову вручили обвинительный акт" - Рыгов бывших не бывает.
Рыги - служители сатаны.
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Хто тоді дорогий през вальцман - засновник ПР?
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Кто убил больше людей, Сатана или Бог?


Я посчитал количество людей, которые были убиты Богом в Библии. Вышло число 2476633, которое, конечно, значительно занижает общее число погибших от Бога, так как оно включает только те убийства, о которых есть конкретные числа. Я не пытался включить жертв потопа, Содома и Гоморры, а также многих других бедствий: голод, змеи и т.д., которыми "хорошая книга" заполнена. Тем не менее, 2 млн. - это солидное количество даже для убийц мирового класса. Но как это соотносится с сатаной? Сколько он убил в Библии? Я могу найти только десять убийств, и даже их он разделяет с Богом, потому что Бог сам позволил ему сделать эти убийства как условие пари. Я говорю о семи сыновьях и трех дочерях Иова:

«Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.
И родились у него семь сыновей и три дочери.

И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.
И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле;
но простри руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя?

И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.

И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего.

И вот, приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.

Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.

Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.

Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.»
Иов 1:1-19

Так что, похоже, что и Сатана и Бог разделяют вину за эти убийства. Если так, то подсчет будет выглядеть следующим образом:

Бог 2,476,633
Сатана 10

Если попытаться включить те убийства, для которых нет точных цифр в Библи, то результаты будут еще более выразительны: 25 миллионов (плюс-минус несколько миллионов) для Бога и 60 для сатаны.
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Нееее !!! Это гуманно. Только пожизненное. А ещё лучше в клетке держать на передовой в окопе.
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интересно пуйло его поменяет, на кого? или всё это цирка ради!
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Никто его менять не будет - ценность его у кацапов ниже моторолы. Какой им толк от него? Со сбежавших Пшонки с Овощем можно было бабла натрусить, а с этого?
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І шо з того? Потім буду вибачення просити через 6 місяців розслідування. Порох не дасть чіпати своїх.
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Скоро Кадыров будет в прямом эфире хуйла судить.. По законам шариата
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Нюнюню...Нє спєшитє попу драть- будєт мюзика іграть...
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"...дело экс-"регионала" Ефремова может быть передано в суд."
А может быть и не передано????
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ця хитрожопа тварина все бабло в козломордію перевела ще 2013 році - точно знало що готуєть вторгнення
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Пришло время возвращать всё бабло в Украину...
Иначе сядет, во.
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Эти клоуны-судьи, то обвиняют, то снимают обвинения, хрен их поймешь, наверное все дело в бабках, как дает бабки не обвиняют, как не дает-обвиняют.
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сегодня порошенко подписал закон о правосудии,так что будет все чики-пики...
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Когда будет сидеть тогда и поговорим,пока это очередная езда по ушам.
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Я знаю, чем это все закончится - Ефремову дадут Героя Украины. Дело Колесникова, Кивалова, Охендовского ... не оставляют в этом ни малейшего сомнения.
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зараз як завжди у суді "відмажуть"..."відбілять" ...(прокуратура не возражает)...і на волю з чистою совістю
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Хотя я бы с удовольствием посмотрел на Мураева или Рабиновича за решеткой. Они гораздо более мерзкие, чем Ефремов.
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...Налог может взиматься только если субъект получил прибыль. Все остальное это не налоги, а обычное отнимание денег.Умирающее украинское государство (аппарат), задушившее экономику своим бюрократизмом и коррупцией, стремится продлить свое существование за счет бесконечного отбирания денег у граждан, вводя различные поборы и увеличивая их ставки.В этом смысле украинское государство ведет себя как обычный грабитель, используя свое эксклюзивное право на насилие.В связи с введением в 2017г. новых поборов приведу мою любимую цитату выдающегося экономиста Мюррея Ротбарда:«Так как никто морально не обязан честно отвечать грабителю, когда он спрашивает, есть ли в чьём-то доме ценные вещи, то никто не обязан честно отвечать и на подобные вопросы, задаваемые государством, когда, например, оно увеличивает налоги».http://antikor.com.ua/articles/144823-gosudarstvo__eto_bandit
...
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Да он скоро по закону гади петрович выйдет досрочно
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А суд будет, если я ничего не забыл, на территории Луганской области.Там самые беспристрастные судьи...
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Была статья, что адвокаты добились рассмотрения дела по месту совершения преступления
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так громко фсё !!
кагда уже мойшу ифремкина будут садить под домашний арест с правом сьеьацца
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Секре́т Полишине́ля - секрет, который всем и так известен, мнимая тайна, «секрет - на весь свет».
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Кобзон рассказал за что воюет лднр.Если коротко, в ОРДиЛО хотят чтобы Украина обеспечила им жизнь как в советском союзе!
больше читать здесь
Кобзон "викрив" ватажка бойовиків Захарченка: Той у Москві


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Кабыздон - это урка обласканый властью хуйла и он будет голосить петухом за плешивого ибо тот даёт ему возможность быть уркой и с этого "кормиться".
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Чи діти маленькі, чи просто придурки всі оті обвинувачі! Можу на будь що закладатися, що такі надумані звинувачення або повністю розсиплються у суді, або їх визнають неправомірними і політичним переслідуванням у ЄСПЛ.
До чого отупіли і деградували прокурори. Прада, враховуючи, хто Генпрокурор, дивуватися абсолютно нічому: нездари, демагоги і злодюжки усілися в крісла...
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Хорошо бы впаять красномордому упырю лет так 15.
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Этого урода только за то, что оно ефремов уже расстрелять надо.
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Конечно не будет- его РыгоАналы еще до суда грохнут, что бы молчал.
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Сейчас поменяют на двух проституток и поедет Саня греться куда-нить на Мальдивы.Придушить его,Украина станет чище.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭкс-"регионалу" Ефремову вручили обвинительный акт
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