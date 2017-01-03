EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570865)
  4257  67
Теги: Кабмин (9565) медицина (1370) Минздрав (1223) план (88) стратегия (88)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В первом квартале 2017 года Кабмин определит гарантированный пакет медуслуг

В первом квартале 2017 года Кабинет Министров Украины планирует определить гарантированный объем медицинских услуг на первичном звене.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надеюсь, что хоть немного больше, чем лоб зелёнкой помазать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плати и будешь здоров Совка больше нет, пора забыть прошлое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по тебе-есть совок. И живее всех живых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В отличии от тебя , я пользуюсь страховой медициной. На правительство не надеялся никогда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А звідки ти знаєш, чим я користуюся? "В отличии" оно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лоб не болит наступать на одни и те же грабли? Или там кость сплошная?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я по твоему посту понял. Или не ты писал ,что дороже зеленки не можешь себе позволить ничего больше ?
Чубака

Надеюсь, что хоть немного больше, чем лоб зелёнкой помазать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё гаразд. Логика простая- легче поорать на форуме ,чем просто пойти и застраховаться. Или ты думала ,что в Европе шара будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я завжди думаю-звичка така. Можеш і ти її перейняти-я не проти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не факт что заплативши будешь здоров.в частных поликлиниках и в городских работают одни и те же совковые спецы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
боюсь,що зеленку потрібно буде самому купить. А помажуть безплатно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подозреваю, что нянечка убирающая утку у лежачего больного, в этот перечень услуг опять не будет включена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им все таки удастся всех построить под эту реформу. Получение всяких справок, учет беременных, даже рецепты. Все теперь через избранного вами врача. Вот это да.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніде в світі безплатної медицини нема, а в нас взагалі - все платне!
Добре, що зараз взялися реформувати. Гірше як є, на мою думку, зробити вже не можна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гарантированный пакет медуслуг? это поправка к статье Конституции о бесплатном медобслуживании? Может там в конце статьи появилась маленькая звёздочка, как в кредитном договоре, на которую никто не обращает внимания?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно"

1. ви десь згадку, що лікарські засоби і медичні вироби надаються безплатно бачите?
2. Ви вірите, що медична допомога може бути безплатною? Викиньте совок з голови. Навіть в Західній Європі безплатної медицини немає.
3. Почитайте концепцію реформування охорони здоров*я для початку, а не піднімайте зраду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рано или поздно мы придем к страховой медицине,пототому что сейчас у нас в стране полусовковая система, которая продуцирует полурезультат лечения.
Сколько уже лет разговоры на эту тему "а воз и ныне там".А как в других странах? В странах ЕС например функционируют разно­образные системы медицинского страхования. Условно, согласно докладу «Private medical insurance in the European Union» страховой компании «CEA», их можно разделить на 4 категории: дополнительные, замещающие, дубликатные, обязательные, причем первые 3 из них - добровольные. Кроме того, выделяют частное и государственное (социальное) медицинское страхование. Государственное страхование в большинстве случаев является обязательным. При этом механизмы его финансового обеспечения и предоставления медицинской помощи значительно отличаются в разных странах. Частное медицинское страхование обязательно только в одной стране - члене ЕС - в Нидерландах, где каждый житель в возрасте старше 18 лет должен приобрести страховой полис, включающий минимальное страховое покрытие, а дополнительные услуги приобретаются добровольно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем мне что-то читать? Не надо мне рассказывать про лікарські засоби і медичні вироби. Про совок и про Западную Европу. Статью Конституции уже отменили? Да или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
в том то и проблема что там заложили мину замедленного действия,за все годы независимости ни разу небыло профинансированно данную норму на 100% и никогда не будет, потому что нет таких финансовых ресурсов.Для чего иметь закон который невыполним,кого мы обманываем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не к месту, но посмотреть стоит.... как работает новая полиция николаева...
https://www.youtube.com/watch?v=iHP2vWcSu2g
 показать весь комментарий
Ответить
 
прекращай "раскручивать" сайт ютуба!
не пости ЭТО в каждую новость!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да ... ну да... я ж от трубы бабло лопатой гребу.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
один раз запостил-и хватит!
модератор может посчитать это за флуд!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посмотрел я это видео, Пупкин. И вот, что я тебе скажу. Я сочувствую николаевским полицейским. Это быдло спецом провоцировало копов. И ты один из тех дебилов. Иначе, зачем ты здесь постишь эту хрень. Надо было вам всыпать. Надо ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну и .... что Иван хочет услышать от фуромчан цензора?. Это не журналисты дорожного контроля а козломордые пид%ры . Устроившие стёб с молодой девчонкой На каком основании они блокируют полицейскую машину. Нужно было повязать весь этот контроль и отправить их с мётлами улицы подметать. Какие-же вы всё таки дешовки козломордые. тьху на вас идиоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты ведать с мацквы вещаеш. Николаев так принебрежительно с маленькой буквы
 показать весь комментарий
Ответить
 
И что значит какой то медицинский округ. Все таки норма прописки по месту жительства остается обязательной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В споживчому кошику все є,10 таблеток валерьянки на рік,досить з головою,в краіні війна,та ще й ветеренам МВД потрібно пенсії перераховувати,де набрати коштів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Достаточно 200-ти тысяч пакетов с многоразовыми презервативами президентам, нардепам, министрам и прочей чиновничьей шушаре раздать, чтобы таких же мудаков не рожали и всё наладится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что тебя, собственно, так смутило? У тебя настолько большой оборот наличных, что 50 тыс. грн. в день тебе уже мало? Тогда какого ты срешь за копейки на ветке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сереш за гроші тут саме ти, а пишу тут як вільна людина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рассерженный муж отправляет тёще СМС: "Ваше изделие (дочь) не готовит нормальную еду! Не убирает квартиру! Не стирает и не гладит мои рубашки!" Тёща отвечает: "Выбор совершён вами лично! Изделие продано. Гарантия истекла. Производитель ответственности не несёт! PS: Возможен сбой программы... Попробуйте покрутить где надо своим ключиком... Не справляетесь сами - наймите мастера!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что гарантируют? Если медицина в Украине платная, то зачем платить зарплаты из бюджета медикам за наши налоги, пусть сами зарабатывают. А то получается бюджетная зарплата и еще плюс население платит деньги. Может хватит этого беспредела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Общий наркоз Пирогова: палкой с гвоздем по голове и євтаназия с помощью топора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо попробовать саботировать эту реформу. У меня есть идея. Надо выбрать всего нескольких врачей и у них всем зарегистрироваться. Другие идеи принимаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Медицина у нас , как и всё остальное - срез нашего общества. Встречаются люди разные. У меня был случай в конце года. Были с женой на рынке. Мне внезапно стало плохо. Думал капец пришёл. Вызвали скорую. Оказалось давление под 190 скакнуло. Сделали укол, понаблюдали. Когда состояние улучшилось и узнали, что я был за рулём, то сопровождали меня до самого дома с мигалкой . Очень благодарен им.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Украине прекрасные врачи, ещё бы оборудование и мед обеспечение, цены бы не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да. Что бы отдать часы в ремонт можно кому угодно. А врач по месту жительства. И будет так, что если даже не лечитесь, врача себе назначьте сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня лично на сегодняшний день диагностирован рак левой почки. Интересно, скока бабок денег мне обойдется операция? Типа бесплатно. Выживу - сообщу. А всем читателям желаю здоровья, в первую очередь, остальное можно купить в ближайшем супермаркете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если болячка не мешает, может лучше отказаться от операции и жить дальше, метастазы вещь опасная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
To Иван Пупкин. У нас полиция уголовные дела закрывает, даже не расследуя. И из дел пропадают документы и улики. О чем это вы? Ну стояли патрульные , чего было к ним цепляться? Кстати, разбитого стекла вообще не видно .
А слабо дорожному патрулю и журналистам заняться расследованием реальных преступлений полиции???
 показать весь комментарий
Ответить
 
И вообще. Что значит семейный врач. Он что, стоматолог и проктолог одновременно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну хорошо. А если он мне не нужен. Вот не нужен и все. Зачем мне ему платить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Короче, одно измерение температуры бесплатно (при наличии градусника у пациента).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по всему услуги в элитной больнице «Феофания» для депутатов меняться не будут,
реформы только "для народа", обязательным будут "помазать зеленкой".
Скажите, а только я жду, когда они введут "гарантированный уровень жизни", не оскорбляющий человеческое достоинство, не только для себя любимых, но и для народа?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ первом квартале 2017 года Кабмин определит гарантированный пакет медуслуг
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
счастливый даунбасенок, Чубака, Андрей Шевченко 73396fdd, George Dok, Murlin Murloff, Fidel Desperado, Геннадий Медведев 4e590f22, Сергей Никоненко b2bd1a4a, частный сектор, Вова Индюков, Vedana, Хап Незабвенный, Алексей Носов d8330900, путлер убок, сирень 3bd64252, vik1963, Leonid pavlov, Domkrat, Baden, kilgor traut, буков, Anna Daniels, Damon Smith, Who is Who, олег шипула, Бислан 2004, sulima ivan, igor555 ab2700df, Slava Stahov, А П 6d5dcd2e, soren, 1BetarD, Shuha, Яукр, borodas, Lvbnhj, Акинар Дортуар 544ccd43, Олександр Терек, Форум123456789, Vladimir155, Antony, Rjr, Мабон, Andriy Kalynchenko, Baks13, МГМ, сидней, Tatyana Pomolova, Антон Сперанский, Икс Неизвестный, Игорь Карпушин, Berko Berko, Conrad, , Валерий Проценко, sergik, Amber, Стэпан
 Всего на сайте: 194 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти