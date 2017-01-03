В первом квартале 2017 года Кабмин определит гарантированный пакет медуслуг

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Всего на сайте: 194 писателя
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Чубака
Надеюсь, что хоть немного больше, чем лоб зелёнкой помазать.
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Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
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Добре, що зараз взялися реформувати. Гірше як є, на мою думку, зробити вже не можна.
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1. ви десь згадку, що лікарські засоби і медичні вироби надаються безплатно бачите?
2. Ви вірите, що медична допомога може бути безплатною? Викиньте совок з голови. Навіть в Західній Європі безплатної медицини немає.
3. Почитайте концепцію реформування охорони здоров*я для початку, а не піднімайте зраду.
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Сколько уже лет разговоры на эту тему "а воз и ныне там".А как в других странах? В странах ЕС например функционируют разнообразные системы медицинского страхования. Условно, согласно докладу «Private medical insurance in the European Union» страховой компании «CEA», их можно разделить на 4 категории: дополнительные, замещающие, дубликатные, обязательные, причем первые 3 из них - добровольные. Кроме того, выделяют частное и государственное (социальное) медицинское страхование. Государственное страхование в большинстве случаев является обязательным. При этом механизмы его финансового обеспечения и предоставления медицинской помощи значительно отличаются в разных странах. Частное медицинское страхование обязательно только в одной стране - члене ЕС - в Нидерландах, где каждый житель в возрасте старше 18 лет должен приобрести страховой полис, включающий минимальное страховое покрытие, а дополнительные услуги приобретаются добровольно.
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https://www.youtube.com/watch?v=iHP2vWcSu2g
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не пости ЭТО в каждую новость!
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модератор может посчитать это за флуд!
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https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=AA9149C4C0681B6F3269135F4FDABB80?art_id=41706735&cat_id=55838
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А слабо дорожному патрулю и журналистам заняться расследованием реальных преступлений полиции???
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реформы только "для народа", обязательным будут "помазать зеленкой".
Скажите, а только я жду, когда они введут "гарантированный уровень жизни", не оскорбляющий человеческое достоинство, не только для себя любимых, но и для народа?
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