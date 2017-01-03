Водитель маршрутки фигурирует в деле Пашинского как свидетель, а не обвиняемый, - прокуратура

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Громадянин має право не свідчити проти себе, своїх близьких і.т.д...
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народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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Просто под зад коленом, без пенсий, привилегий и выходного пособия...
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Такая явная лажа, никому не нужна.
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ступеня тяжкості тілесних ушкоджень? То навіщо морочите людям голову своїми питаннями?
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"Да пребудет с тобой Сила!".
А головне-Розум.
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Як можна в лісі порушувати ГРОМАДСЬКИЙ порядок???
Як ці двоє холопів посміли вступити в словесну перепалку з його преосвященством народним депутатом України???
В заяві зазначається, що обом нанесли тілесні пошкодження, значить жінка також отримала бутилкою по голові???
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Водилу делают соучастником и давят на него психологически. Если он будет давать нужные показания, его выведут из дела, как обвиняемого и он пойдет , как свидетель. Водила решил, что своя рубаха ближе... и все гуд. Теперь он будет говорить по написанному прокурорскими.
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Водилу запугали и он согласился говорить, то что нужно прокуроским, за это его делают свидетелем. Шо не в курсе, как это работает?
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Но, надо же, из 450-ти именно Пашинский вляпался в историю со стрельбой.
Потому что - самый говнистый.
Потому что характер такой.
Я помню, как он сынка своего "талантливого" выгораживал, когда журналисты пронюхали, что тот без опыта солидную должность занял.
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Пашинський літав на риболовлю на вертольоті, коли сепаратисти захоплювали ОДА в Донецьку і Харкові?
http://www.1.zt.ua/news/politika/pashin ... rkovi.html
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http://lb.ua/news/2015/04/15/301965_snayper_pashinskogo_dostat.html
15 апреля 2015, 19:04 "Снайпер" Пашинского: достать оружие на Майдане означало подписать себе смертный приговор
«Снайпер» Пашинского - уже практически имя нарицательное. История о том, как 18-го февраля 2014-го, в разгар противостояния в правительственном квартале, толпа остановила синюю «хонду», обнаружила в ее багажнике винтовку и едва не «линчевала» водителя, которого - по стечению обстоятельств - спас, вывезя с места событий один из тогдашних лидеров оппозиции Сергей Пашинский, уже давно обросла мифами. Наиболее распространенный - Пашинский эвакуировал снайпера, стрелявшего по Майдану. В какую именно сторону - по силовикам или по протестующим, не уточняется, но то, что стрелял, молва знает «совершенно точно». Сам Пашинский на эту тему неоднократно объяснялся. В частности, в масштабном интервью LB.ua весной прошлого года - еще в бытность главой АП. Казалось бы: тема исчерпана. Но миф продолжал жить своей жизнью, даже обрастая новыми подробностями. До «визитки Яроша» пока не дотягивает, но зазор невелик.
Поэтому LB.ua решил найти самого «снайпера Пашинского». Его зовут Петр Барладин. В ходе разговора, он изложил свою версию произошедшего. Местами его рассказ вызывает, мягко сказать, удивление, но он, безусловно, заслуживает того, чтобы быть представленным читателям.
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2. За це - відразу стріляти?
Якось ще у совкові часи на РОП-1 (стоянка моторних човнів) якийсь п'яний в дупу мордатий мужик намагався залити горілку в рота собаці, яка годувала цуценят. Я спробував уговорити його по-доброму не робити цього. Він наїхав не мене зовсім неадекватно і замахнувся пляшкою. Але реакція в нього була погана і я встиг тріснути його дрином по голові. Далі мій товарищ (власник катера) швиденько мене евакуював, пояснивши що алкан - офіцер кгб, назвав його прізвище і посаду. Інцидент відбувся у присутності мінімум 10 очевидців (більшість була на моїй стороні) і хоч попервах я трохи злякався, але моральне задоволення від побиття кагебіста залишилося надовго. Шкодую що не викликав ментуру. Відомо що стуки з ментами не дружать і менти охоче забирали до обізянника п'яних стуків, навіть якщо ті ні до кого не чіплялися.
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Итак... Допустим:
Я ночью толкая авто (и не легковушку, кстати), тут где-то рядом остановилась какая-то тачка (я занят и не сильно обращаю на это внимание) и вдруг: какое-то тело сильно возмущается, да еще и начал стрелять!!!
Внимание вопрос: а какая должна быть реакция на выстрел?
Первое - это действительно упасть рылом в землю и лежать!
Второе!!! О инстинкте сомосохранения слышали? Бывали в таких ситуациях?
Мужик поступил так, как получилось на тот момент: была бутылка в руках - ей и навернул! Была бы пушка в руках - Пашинский был дуршлагом, а так всего лишь эффект Холтова
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"Пуля "шла" сверху вниз", - врач подтвердил, что Пашинский соврал в своих показаниях
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