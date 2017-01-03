"Прокуратура намерена завершить расследование дела Пашинского до весны"

Ali Hasan
, Ming Uing b56f719d
, Николай Балаганов 2088d533
, Виктор Коцяруба
, Планета Земля-Рай
, НБ
, roadstar
, Alexandr Slavich
, Славик Шустрик
, Lvbnhj
, Neutral13
, Tema9
, Fobos
, Baks13
, Rjr
, Флор Абидальский
, monah 58f1317c
, Юрий Примак
, Панько Недобрий
, Николай Хомяков e80a207d
, Игорь Хирскл
, Андрей Бигма
, Aleksandr Ulynov
, Олександр Вінницький
, Николай М
, Туземец
, Борис Іванченко
, Helg1961
, Vladimir Putny
, Alex Kovalenko c051df8c
, TtortT
, счастливый даунбасенок
, Николай Петров ca2df535
, Павел Геращенко
, Dovbush
, vidasik
, Yuriy Yurieff
, Serghei Grigoriev
, PetroFB
, сидней
, Артем Бала ea326f5a
, Гыг с Вами
, scoreze
, Виталий Бобровский
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, RustIck
, гонта коваль
, Dima30
, Чубака
, Джамал
, Валерий Проценко
, Антон Куприянов
, Евлампий Морамойкин
, Саша Саша Саша
, Egor Elk
, Геннадий Павлов 0e9da347
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Вова Индюков
, Дэн
, Сделанный в СССР
, Геннадий Иванов 1b06d478
, Yurii Sliusarchuk
, Гриша Данилец
, Родион Ивашин
, Люцифер
, Роман Иванович 88d29025
, Игорь Д
, Алекс Фибер
, Владимир Котов 0fa42e3d
, Sergei Flystone
, Garsia UA
, Colt
, Александр 1c6e6fd4
, Егор Соболев
, Senator S 01a656ec
, avengers
, буков
, Nevertrust
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, SkVrostik
, yakutua
, Sash Fart b42abe58
, Антип61
, Simeon Kuku
, Zloy
, Igor Krivonos
, Dimitriy Zorro
, Antonio 1419ce97
, Игорь Карпушин
, чтец
, Александр Пахомов 395cba96
, Олександр Терек
, Лео Кот
, Lina Beletskaya
, ternopol
, Shuha
, PutinKaput
, Александр Гуськов
, свободный человек b4fbfe90
, Шурум Бурум
, sergik
, Aqua Forrest
, петя педалькин
, Yakiv Sirko
, Valeriy Fenyuk
, Vlas Nik
, Valery Valer
, CА
, Dolfo Tigre
, сирень 3bd64252
, Данило Галицький 1c1ee858
, NazarStodolya
, Vasya Batareykin
, Alex Zverev
, SER BERBA
, Tom Antiputle
, ingrid
, Step Steppelton
, Антонина Бернат
, vivv555777
, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd
, rdjirov
, Глеб123
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Tatyana Pomolova
, Wevelsburg
, іванов
, Arseniy Cherkasov
, Олег Даль b0e03c5f
, Андрей Андреев a9778f9c
, Иван Драганчук
, Serg Koshserg
, Валерий Талдыкин 798fc949
, Борис Дородный af3710bc
, Vladimir Makarenko
, Оксана Евтухова
, Геннадій Бикодір adb80589
, Andrey Bolcman
, MaDi Madicom
, larisa890
, Ksenia VB
, Lyubomir Nedoshitko
, Who is Who
, soren
, Kamate Kaora
, Dev Adhikaru
, Ольга Мартынюк b6557456
, Rentner
, ПравдаЛюбка
, Zura Zurax
, Максиміліан
, Дельфін Фатіма
, Икс Неизвестный
, Владислав Орлов
, Павел 44 521f088a
, бошентумай
, HappyLand
, Ольга_К
, жовтоблакитний
, Damon Smith
, Александр Третьяков b707700d
, Captain Grey
, Stuart Pearce
, radius
, Западенець22
, Juli Schubs
, роман роман 93b1d6e5
Tema9, Борис Іванченко, Николай М, Туземец, Alexandr Slavich, Lvbnhj, Vladimir Putny, PetroFB, Джамал, Игорь Хирскл, Славик Шустрик, Ali Hasan, Павел Геращенко, сидней, Гыг с Вами, Baks13, Чубака, RustIck, Игорь Д, Neutral13, Helg1961, Панько Недобрий, Люцифер, Colt, Егор Соболев, буков, scoreze, Роман Иванович 88d29025, Simeon Kuku, Yurii Sliusarchuk, гонта коваль, счастливый даунбасенок, Вова Индюков, Senator S 01a656ec, Юрий Примак, свободный человек b4fbfe90, Rjr, avengers, Alex Kovalenko c051df8c, НБ, Yakiv Sirko, sergik, Алекс Фибер, Лео Кот, SER BERBA, Родион Ивашин, CА, Shuha, SkVrostik, чтец, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd, Wevelsburg, сирень 3bd64252, Serghei Grigoriev, Олександр Терек, Vasya Batareykin, Александр Пахомов 395cba96, Сергей Никоненко b2bd1a4a, Kamate Kaora, Andrey Bolcman, Евлампий Морамойкин, Step Steppelton, Ksenia VB, Arseniy Cherkasov, larisa890, Vladimir Makarenko, Lyubomir Nedoshitko, Captain Grey, rdjirov, Борис Дородный af3710bc, Yuriy Yurieff, Владислав Орлов, Артем Бала ea326f5a, бошентумай
Всего на сайте: 241 писатель
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я несколько раз перечитал статью - нету тама такой инфы
так что... это может быть 2018, а может и 2019... или 2038
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати - какого года (весны)?
Ответить
Ответить
Людям все время внушают:
"Если вы, якобы, выбрали себе власть, то ее слушайтесь, сидите и не
рыпайтесь, пусть она будет вас грабить, расстреливать или хоть на куски резать".
Это,
мол, и есть демократия! У тех же, кто прорвался к власти, нет никакой
ответственности за свои действия и обещания. А на следующих
"выборах" мы вас снова обманем и обсчитаем...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
заводы, в том числе военные, работают во время вражеской агрессии на врага...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Переживаю я за Серёгу. Это ж не как при Яныке. сейчас суд правильный...
Ответить
Ответить
у всех на ветке возник вопрос: а год какой будет???
мы ведь знаем, как они умеют "быстро" расследовать!
То-то же...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1) "прокуратура уже допросила водителя автомобиля, который мешал на дороге автомобилю Пашинского" - машина была не Пашинского, за рулем был не он, и бусик, который толкал пострадавший, не мешал проезду автомобиля
2) "возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу." - пострадавший заявляет, что выстрел был одновременно с ударом, а значит, Пашинский, возможно, угрожал применением оружия еще до нанесения удара бутылкой. А значит и непонятно, кто защищал свою жизнь - Пашинский от нападающего с бутылкой, или пострадавший от нападающего Пашинского с пистолетом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І за весь цей час їм потрібно платити зарплату, їх кабінети прибираються тобто потрібно також платити прибиральницям, сторожам, платити за електрику а також купа інших додаткових витрат.
Питання: Чи не занадто дорого обходиться прокуратура українським платникам податків при тій ефективності, яку вони демонструють?
Ответить
P.S. Снайперская винтовка на Майдане была для самообороны...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Какая чушь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поэтому огнестрельное оружие вам не нужно. Успокойтеся уже.
Ответить
Ответить
...Сергей Пашинский и коррупция: история одной криминальной сделки...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить