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Материалы по теме:  Оккупация Крыма
Теги: Крым (17881) оккупация (6389) СБУ (12924) Франция (1710)
Тему создал: Ольга Скороход

После высказываний о Крыме кандидату в президенты Франции Ле Пен могут закрыть въезд в Украину, - СБУ

В Службе безопасности Украины не исключили, что кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен будет закрыт въезд в Украину.

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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 2 ч.2 часа назад
Севастополь. Местные жители описывают реалии города: "Кращої долі мразоти шукають на нашій землі"
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А че дышать нечем , вон даже окон нет , ляпота .
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А зачем дышать, если в поезде воняет дерьмом?
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А вдруг президентом станет? И как тогда?
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Вечно пишут -может закрыть въезд,зачем это МОЖЕТ.Закрывайте и все.Даже если станет президентом нечего ей делать в Украине.
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Да нормально. Потрут свои сообщения как Аваков и вроде ничего и не было.
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Не станет. Ей банк отказал в кредите на выборы. Но правда друг пуйло может подкинуть.
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Ле Пен реальный влиятельный политик, нравиться это или не нравиться. С ней нужно по умному работать, убеждать наконец, а не действовать ментовскими методами... Она ведь не ватник из Рязани.
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о, так она просто правды не знает, нужно ей все рассказать, она все поймет и перейдет на светлую сторону силы!
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может и путлера надо убедить, сказать, что он поступает нехорошо?
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а зачем она здесь с такими высказываниями про Крым даже в качестве президента? будем как Нетаньяху всем дули крутить
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мудило .. что ещё, о б этом обмудке сказать
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кто в их секуальных ориентация будет разбираться
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Как сказала одна журналистка о политиках: «Некоторые из них носят юбки, но женщин там нет!»
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Интернет все хранит , да и русня ей подкинет если что , пусть пользуется .
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Ти "скользкий тип" почитай для початку, що ця підстилка путінська несе про Крим, а потім свою ротяку відкривай.
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Так это бот с мордора , все нормально , у него работа такая какательная .
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""Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - убеждена Ле Пен."

Вот же ж прошмандовка. Арабов своих в Париже, Лилле или Марселе поддержишь, когда они захотят вашу Лягушатию к Алжиру пристегнуть..
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этож, какой , мерзкой гнидой, надо быть, чтоб такое заявлять
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Сколько епанутых в мире хотят порулить, ещё одна сцука тупорылая берётся решать чьи то судьбы, иди в Эльзасе проведи референдум, они давно горят желанием присоединиться к Германии, потом на Курилах вместе с другом хуйлом проводи референдум, потом на сахалине, Приморье, калининградской области и т д, в Украину, сцуки, не лезьте.
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Банки Франции отказались кредитовать президентскую кампанию подруги Путина

наверно это самая страшная проблема для самой Франции , ибо она ее разорвет на куски...
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Выиграть она не сможет, победит Фийон, тоже плохо, но он не признал аннексии Крыма, надеюсь, что и не признает
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Якщо усі такі демократи, то чим ми гірші? Давайте проведем рехферендум, навіть якщо він не матиме ніякої юридичної сили, і... Так, відєднатися можна, але до кого приєднуватись? Кому ми потрібні? Хіба що кацапам, як раби...
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ти трохи чіткіше роз'ясни, від кого і куди ти зібрався від'єднуватися, рабе??? може себе сепарувати зібрався?
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тётка несет ахинею какую-то.... какой-то народ крыма, что-то решил.... к расии.
какой народ крыма? кто это?
не нравилось в Украине, взял чемоданы рюцкий и п...й рюцкий нах..й на расию свою вонючую.
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Vsio pravilno nado ej zapretit vjezd v Ukrainu.Vam neimejet raznicy kto ona budet li prezident ili net.S francumai tolo tak i mozno govorit po drugomu oni neponimajet.Ziostko no pravilno
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ага, значить треба було підлизнути тому трампампаму... слухай, ти сам звідки такий розумний, кого маєш на увазі під "ви"???
тепер моя думка - хочеш, щоб поважали, демонструй жорсткість і наполегливість в усьому, де правий!!! на офіційному рівні (МЗС, АП, чи інші уповноважені структури) твого любого Трампа ніхто не дискредитував, не ображав - були оцінки по його заявам... виникали питання до Манафорта, ну і ще Лєщєнко зазвіздився на заказусі...
щось мені видається, що ти цим своїм постом сам себе ж і упіймав!!!
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я тобі конкретне запитання поставив, де відповідь???

якщо хто тут і тролить, то це якраз ТИ, пацючина!!! мій нік - моє ім'я і прізвище!!! а ти шлємазл сидиш там перед монітором соплями давишся, ховаючись під дурнуватим псевдо...
а що стосується теми, як на мене не вистачає нашим дипломатам на чолі з картавим чолов'яги подібного Дещиці!!!
от тепер все з'ясовано, можеш повзти у свою "діру" моральної деградації!!!
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А ты чё убогий переживаешь? Станет президентом и окажется невъездной в Украину - ну и что? Олланд не так часто в Украину мотается, и кто от этого умер?
Прагматизм штука хорошая, но и у него есть границы. Израиль, к примеру, лучше других это демонстрирует: если что им не нравится, могут послать кого угодно. Обамка им не угодил, так они и от него это не скрывали.
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Что ты несешь, ты адекватный или того..тю-тю? Ты серьезно думаешь, что какие то заявления и подлизывания со стороны Украины повлияют (могли повлиять) на позицию откровенного ватана трампа за которого впрягалось фсб на американских выборах? Серьезно?
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Пускай запрещают. От этого ни пользы ни вреда....
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Ну и в чем проблема. Запретят лягушатнику въезд в Украину ну и фуй с ним.
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Ясно. Помалкивавшая ЛеПенша опять раскрыла хлеборезку.
Значит деньги от Хуйла дошли по назначению.
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Олег Леусенко поширює посилання.4 год ·
У чекистов нет денег на содержанку: Ле Пен сшибает бабки по сусекамСодержанка Кремля (и в прошлом соратница украинской "Свободы") Ле Пен займет из фонда отца средства на президентскую кампанию Председатель…OLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COM
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Ле Пен видно смотрит российские каналы)

или за полных дураков держит французов, какой может быть народный референдум при контроле российских военных за результатами
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Ле Пен наверное национального блюда переел
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Тут некоторые на измене от возможности этой сучки стать президентом. Да пусть становится,нам то что? Типа от соплежуя Олланда больше толку. Зато жабоеды очень быстро прочувствуют всю прелесть нацизма. Разборки с мигрантами и т.д. Чем быстрее Европа офигеет от методов путлера и его дружков,тем нам лучше.
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"Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - Ле Пен не обосновала свои слова юридическим заключением законности референдума, который противоречил законодательству Украины. Поэтому необходимо дать юридическую оценку должностному и публичному лицу во Франции.
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Рыбак рыбака видит издалека, а фашист фашиста . Да очень много развелось по миру путлинской фашистской заразы . Марин Ле Пен будет закрыт въезд в Украину. Этого недостаточно , эту фашистку следовало бы арестовать и судить как соучастницу кровавого фашиста )(уйла в преступной временной оккупации суверенной украинской земли Крыма.
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Мне сталинского прокурора Руденко, а Вам кого?
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Нет , я не так далеко заглядывал , кого то с форума .
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Ну кто то уже постил гневные простыни жирным текстом .
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Так много таких было. Даже не знаю что думать
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Нечего с ними панькаться, чем больше будем высказываться жестче, тем больше будут уважать. А то вообще склонили голову и терпим всяких... Мы им ничего не должны.
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Ничего удивительного, ЭТО жабоядка живет с парашенских денег, отсюда и результат, отрабатывает!!!
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Мадам ли-пен стоит представить такую ситуацию:когда мадам станет президентом (а при таких заявлениях-станет непременно),Нормандия проведет референдум за присоединение к Аргентине.Вот и посмотрим тогда.
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С чего дешевое? Реально прикроют ей, а это значит что ее партия не поедет в Украину и некоторые другие страны.
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Хм, а почему СМИ не говорят, что красноречие Марин Ле Пен обострилось после удовлетворения РФ её запроса на кредит? http://zloy-odessit.livejournal.com/2005424.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …

ПОЧЁМ НЫНЧЕ ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОСТИТУТКА?
Jan. 3rd, 2017 at 5:04 PM

Как известно, сегодня кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен сделал громкое заявление, признав, что не считает оккупацию Крыма Россией чем-то незаконным. СМИ, как российские, так и прочие, эту тему тут же подхватили, при этом акцентировав внимание лишь на заявление мадам Ле Пен, но не на некоторые, весьма пикантные подробности!

Прежде всего, напомню, что у Марины ещё в сентябре признали, что "НФ" не обладает достаточными средствами для проведения президентских выборов! Так, на начало осени прошлого года "Национальный фронт" располагал суммой в 4 млн. евро, в то время как на выборы нужно было минимум 12 млн евро, а желательно и все 20 млн. Тогда, поставленная перед фактом Мариша заявила, что готова признать Крым российским, если станет президентом и, предварительно обратившись в Белокаменную за кредитом в 27 млн евро и вы не поверите!
Вы не поверите, но буквально перед новым годом появилась информация о том, что "Первый чешско-российский банк" готов предоставить Марин Ле Пен кредит на предвыборную компанию! Сумма не называется, но известно, что ранее через этот банк Мариша получила около 9 миллионов евро. И если это так, то поведение Маринки и без того облизывающей высокодуховного царька по поводу и без, вполне таки объяснимо - шлюшка получила бабло и начала жарить за Вову пуще прежнего.
И вот интересно, насколько у французов обострено чувство достоинства, ведь голосовать за политическую проститутку, это все равно, что... кхм. Ну, вы поняли, да? Цветы да букетики!
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Твоё хуйло кончит от радости. Надеюсь и сдохнет в экстазе.
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Хуйло поставит ещё один жирный плюс на карте Европы и пригласит Кобзона на банкет по такому случаю.
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Видимо начнется американо-французская война за право навести порядок на рассее .
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Полковник Баграмян вы в Германии голосовали за Սերժ Ազատի Սարգսյան или за путина?
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Он Германию видел только в "17 мгновениях " , думает что то Германия .
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Трудно предсказать, что дальше будет. Но что-то будет. Не было ещё такого, чтобы ничего не было
Жабаедке-хуйлопитеку запретить въезд в Украину. Пусть даже, если у неё большие шансы стать презом Франции. Уважать себя надо. Если ты себя не уважаешь, то тебя никто не будет уважать.
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Ну допустим, президентом она не станет, но фракция в парламенте будет очень даже не малая. А соответственно и политический вес. Так что поосторожнее там, на счет проститутки и тому подобного...
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А что, Климкин её уже проституткой обозвал? Или ты аборигенов ЦН предостерегаешь? Сейчас жабаедка начитается комментов на Цензоре и мстить начнёт
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Совет риторический, а ЦН много кто читает, можа и Чугункин заходит иногда... Хотя он уже научен горьким опытом.
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Очень даже интересно, а если она станет президентом Франции, что очень даже вероятно,т.к. кремлядь спонсирует всех кого можно купить с потрохами,если они вмешиваются выборы США, скоро будем созерцать Трампа ,что тогда говорить про Европу! А от этого правительства,что сейчас в Украине ничего хорошего для украинцев не будет,как будем выглядеть?! Это МИД должен работать и объяснять разным курицам,что аннексия Крыма была не законной и нечего поддерживать воровство, убийц! Чем занимается Климкин вообще,дипломаты наши во Франции? Где объяснение перед народом?
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Вне зависимости от нашего правительства она будет плясать под балалайку , так что не переживайте .
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а это ведь ультраправые, она (Ле Пен) тоже против разных там Маршей Равенства и тд.
Во время своего визита в Москву в июне 2013 года лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен поддержала законы, принятые Государственной думой, о запрете гомосексуальной пропаганды в России среди несовершеннолетних и запрете усыновления детей однополыми парами, а также закон «О некоммерческих организациях»
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Смешно будет если окажется сама Ле Пен розовой.
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А что , на россии есть такие законы ? Тогда почему главпедофил не сидит а обращается к народу на НГ ?
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Буков много зависит от нашего правительства, ну эти ничего делать не будут вообще,что бы отстоять честь и достоинство страны и наших граждан! Вы много слышите от них сейчас про Сенцова,Клыха и т.д? А например про Савченко мы слышим каждый день! Вы много знаете,что делает наш МИД? Вы знаете каких дипломатов направляют работать и почему? Хорош уже мечтать ,нужно требовать от них реальной работы,реформ!
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Возможно Вы и правы , но думаю мы просто не знаем про всю работу МИДа во избежание срача на всю страну , но это мое личное мнение .
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Pomniu nas 1991 godu toze ucyli kak nam zyt kazetsia Miteran,nu emu kak otvetili tak on do six por izviniajetsia.Poslali ego podalse i on ponial sto nado izvenitsia za to sto skazal.No ne vsio mozet politiki govorit poverte ,da i nevazna ekonomicesky sto oni zyvut luce vas.Tut segodnia luce,a sto budet za 5 ili 10 let kto znajet.SSkoro ona pomeniajet plastinku ili budet imet problemy
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосле высказываний о Крыме кандидату в президенты Франции Ле Пен могут закрыть въезд в Украину, - СБУ
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