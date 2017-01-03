После высказываний о Крыме кандидату в президенты Франции Ле Пен могут закрыть въезд в Украину, - СБУ

Панько Недобрий
, Николай Хомяков e80a207d
, Игорь Хирскл
, Андрей Бигма
, Aleksandr Ulynov
, Олександр Вінницький
, Николай М
, Туземец
, Борис Іванченко
, Helg1961
, Vladimir Putny
, Tema9
, Alex Kovalenko c051df8c
, TtortT
, счастливый даунбасенок
, Николай Петров ca2df535
, Павел Геращенко
, Dovbush
, vidasik
, Yuriy Yurieff
, Serghei Grigoriev
, Alexandr Slavich
, Lvbnhj
, PetroFB
, сидней
, Артем Бала ea326f5a
, Гыг с Вами
, scoreze
, Виталий Бобровский
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, RustIck
, гонта коваль
, Dima30
, Чубака
, Джамал
, Валерий Проценко
, Антон Куприянов
, Евлампий Морамойкин
, Саша Саша Саша
, Egor Elk
, Геннадий Павлов 0e9da347
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Вова Индюков
, Дэн
, Сделанный в СССР
, Геннадий Иванов 1b06d478
, Yurii Sliusarchuk
, Гриша Данилец
, Славик Шустрик
, Ali Hasan
, Родион Ивашин
, Люцифер
, Роман Иванович 88d29025
, Игорь Д
, Алекс Фибер
, Baks13
, Владимир Котов 0fa42e3d
, Sergei Flystone
, Garsia UA
, Colt
, Александр 1c6e6fd4
, Егор Соболев
, Neutral13
, Senator S 01a656ec
, avengers
, буков
, Nevertrust
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, SkVrostik
, yakutua
, Sash Fart b42abe58
, Антип61
, Simeon Kuku
, Zloy
, Igor Krivonos
, Dimitriy Zorro
, Antonio 1419ce97
, Игорь Карпушин
, чтец
, Александр Пахомов 395cba96
, Олександр Терек
, Лео Кот
, Lina Beletskaya
, ternopol
, Shuha
, PutinKaput
, Александр Гуськов
, свободный человек b4fbfe90
, Шурум Бурум
, sergik
, Aqua Forrest
, петя педалькин
, Yakiv Sirko
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, Valeriy Fenyuk
, Vlas Nik
, Valery Valer
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, Rjr
, Dolfo Tigre
, сирень 3bd64252
, Данило Галицький 1c1ee858
, НБ
, NazarStodolya
, Vasya Batareykin
, Alex Zverev
, SER BERBA
, Tom Antiputle
, ingrid
, Step Steppelton
, Антонина Бернат
, vivv555777
, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd
, rdjirov
, Глеб123
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Tatyana Pomolova
, Wevelsburg
, іванов
, Arseniy Cherkasov
, Олег Даль b0e03c5f
, Андрей Андреев a9778f9c
, Иван Драганчук
, Serg Koshserg
, Валерий Талдыкин 798fc949
, Борис Дородный af3710bc
, Vladimir Makarenko
, Оксана Евтухова
, Геннадій Бикодір adb80589
, Andrey Bolcman
, MaDi Madicom
, larisa890
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, Lyubomir Nedoshitko
, Who is Who
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, Dev Adhikaru
, Ольга Мартынюк b6557456
, Rentner
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, Владислав Орлов
, Павел 44 521f088a
, бошентумай
, HappyLand
, Ольга_К
, жовтоблакитний
, Damon Smith
, Александр Третьяков b707700d
, Captain Grey
, Stuart Pearce
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, Павел Павлюк
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Всего на сайте: 238 писателей
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Севастополь. Местные жители описывают реалии города: "Кращої долі мразоти шукають на нашій землі"
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Вот же ж прошмандовка. Арабов своих в Париже, Лилле или Марселе поддержишь, когда они захотят вашу Лягушатию к Алжиру пристегнуть..
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наверно это самая страшная проблема для самой Франции , ибо она ее разорвет на куски...
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какой народ крыма? кто это?
не нравилось в Украине, взял чемоданы рюцкий и п...й рюцкий нах..й на расию свою вонючую.
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тепер моя думка - хочеш, щоб поважали, демонструй жорсткість і наполегливість в усьому, де правий!!! на офіційному рівні (МЗС, АП, чи інші уповноважені структури) твого любого Трампа ніхто не дискредитував, не ображав - були оцінки по його заявам... виникали питання до Манафорта, ну і ще Лєщєнко зазвіздився на заказусі...
щось мені видається, що ти цим своїм постом сам себе ж і упіймав!!!
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якщо хто тут і тролить, то це якраз ТИ, пацючина!!! мій нік - моє ім'я і прізвище!!! а ти шлємазл сидиш там перед монітором соплями давишся, ховаючись під дурнуватим псевдо...
а що стосується теми, як на мене не вистачає нашим дипломатам на чолі з картавим чолов'яги подібного Дещиці!!!
от тепер все з'ясовано, можеш повзти у свою "діру" моральної деградації!!!
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Прагматизм штука хорошая, но и у него есть границы. Израиль, к примеру, лучше других это демонстрирует: если что им не нравится, могут послать кого угодно. Обамка им не угодил, так они и от него это не скрывали.
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Значит деньги от Хуйла дошли по назначению.
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У чекистов нет денег на содержанку: Ле Пен сшибает бабки по сусекамСодержанка Кремля (и в прошлом соратница украинской "Свободы") Ле Пен займет из фонда отца средства на президентскую кампанию Председатель…OLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COM
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или за полных дураков держит французов, какой может быть народный референдум при контроле российских военных за результатами
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https://www.rbc.ua/rus/news/rabinovich-le-pen-dogovorilis-parlamentskih-1481222111.html
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ПОЧЁМ НЫНЧЕ ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОСТИТУТКА?
Jan. 3rd, 2017 at 5:04 PM
Как известно, сегодня кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен сделал громкое заявление, признав, что не считает оккупацию Крыма Россией чем-то незаконным. СМИ, как российские, так и прочие, эту тему тут же подхватили, при этом акцентировав внимание лишь на заявление мадам Ле Пен, но не на некоторые, весьма пикантные подробности!
Прежде всего, напомню, что у Марины ещё в сентябре признали, что "НФ" не обладает достаточными средствами для проведения президентских выборов! Так, на начало осени прошлого года "Национальный фронт" располагал суммой в 4 млн. евро, в то время как на выборы нужно было минимум 12 млн евро, а желательно и все 20 млн. Тогда, поставленная перед фактом Мариша заявила, что готова признать Крым российским, если станет президентом и, предварительно обратившись в Белокаменную за кредитом в 27 млн евро и вы не поверите!
Вы не поверите, но буквально перед новым годом появилась информация о том, что "Первый чешско-российский банк" готов предоставить Марин Ле Пен кредит на предвыборную компанию! Сумма не называется, но известно, что ранее через этот банк Мариша получила около 9 миллионов евро. И если это так, то поведение Маринки и без того облизывающей высокодуховного царька по поводу и без, вполне таки объяснимо - шлюшка получила бабло и начала жарить за Вову пуще прежнего.
И вот интересно, насколько у французов обострено чувство достоинства, ведь голосовать за политическую проститутку, это все равно, что... кхм. Ну, вы поняли, да? Цветы да букетики!
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Жабаедке-хуйлопитеку запретить въезд в Украину. Пусть даже, если у неё большие шансы стать презом Франции. Уважать себя надо. Если ты себя не уважаешь, то тебя никто не будет уважать.
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Во время своего визита в Москву в июне 2013 года лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен поддержала законы, принятые Государственной думой, о запрете гомосексуальной пропаганды в России среди несовершеннолетних и запрете усыновления детей однополыми парами, а также закон «О некоммерческих организациях»
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