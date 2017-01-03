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Теги: оружие (3514) Пашинский (447) прокуратура (2503) стрельба (2072) прокурор (868)
Тему создал: редактор новостей

Народный депутат Пашинский использовал огнестрельное оружие "Глок-19", - Прокурор Киевской области

В прокуратуре рассказали, какое оружие применил Пашинский.

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тем что ты еще не готов и всех перестреляешь(с) а пашинский ....прикинь он тоже не готов,но почему то с пистолетом и стреляет когда ему хочется)))
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Да я то готов.И знаю в кого стрелять.И даже желание есть.
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А теперь догадайся с трех раз почему тебе пестик не дают
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Почти угадал. Чтобы развеять сомнения расскажи ментам о своих знаниях и желаниях. Глядишь и дадут. "Глок" конечно нет, а вот "макаровым" в лоб могут
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Дык.Оно -то,вроде как и так.А с другой стороны,лбы то у нас одинаковые.
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угу и ни один пулю не держит)) только вот некоторые от власти это забывают...
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Правильно. Потому то его надо беречь. А язык за зубами очень этому способствует.
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Пестик у тебя между ногами вместе с тычинкой. А боевое оружие есть оружием. Учи матчасть диваногерой
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Да как не называй, стволом, пестиком, боевым оружием, пистолетом и т.д один йух разрешения не получишь
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У Пашинського може бути дозвіл на зберігання зброї але не може бути дозволу на носіння зброї! Пашинський не є кадровим співробітником міліції чи СБУ і не має права носити з собою зброю! Вдома в сейфі може збергіати свій пістолет, але носити з собою пістолет ніякого права не має!
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Пашинський міг перевозити зброю в машині, але це теж сумнівно з точки зору законності, бо зброя має бути тільки в сейфі вдома і витягатись тільки для самозахисту, нападу на будинок чи прибудинкову територію, чи при загрозі життю на території будинку. Пашинський покинув межі власної автомашини зі збоєю, а це означає що він не захищався від нападників сидячі в машині, а активно нападав використовуючи зброю чим порушував всі норми законодавства України! Виносити з будинку (та машини) можна тільки рушницю для полювання в якої ствол не коротше певної довжини і тільки в розібраному розрядженому стані непридатному для стрільби! Носити заряджену зброю можна тільки під час полювання і тільки якщо це рушниця з певною довжиною ствола (не менше).
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Главное что разрешение есть. А значит пострелюшки кошерные.
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во-первых почему он его не хранил в сейфе,а носил? во-вторых,почему заряженый? в третьих- правомочность применения огнестрела против бутылки. в четветрых - какое его дело до тех кто на обочине бус ремонтирует чтоб выходить с пистолетом? последнее- злой умысел,покушение на преднамеренное убийство
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Сначала по месту порядок наведу. Правда стволов тридцать поменять придется.Ресурс у них увы ограничен.А после,думаю,и незачем ехать никуда не нужно будет.
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было бы интересно посмотреть на видео с регистратора с тачки Пашинского. если оно вдруг "не записывалось" или "стелось"..то там стопудово виновата эта очколупая падаль
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Ну как же, Вы, по умолчанию, не готовы к такой ответственности и получив пистолет, начнете стрелять в окружающих...
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Ну как чем?!
Ты же быдло, холоп, чернь, смерд..
А они поставлены править тобой. Еще каких то лет 100 назад под это дело подводились божественные теории о том что вся власть от Б-га. Так что терпи.
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Повторюсь.Этой обезьяне оружие можно иметь,а мне нет.
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интересно,почему цензор фотки со средним пальцем банит? админ сектант иеговист или что?
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Пуля "шла" сверху вниз", - врач подтвердил, что Пашинский соврал в своих показаниях

Врач, оперировавший Вячеслава Химикуса, которого ранил из пистолета народный депутат Сергей Пашинский, на допросе подтвердил, что на месте перелома у пострадавшего обломки кости смещены вниз от таза.

Об этом "Обозревателю" сообщил собственный источник, причастный к расследованию инцидента.

Он также подчеркнул, что данный факт подтверждает, что Пашинский выстрелил сверху в ногу Химикусу, а не из положения лежа, как нардеп утверждал ранее.

Напомним, "Обозревателю" удалось заполучить также рентгеновский снимок простреленной ноги Химикуса и заснять пулевые отверстия на его штанах. Учитывая положение входного и выходного отверстий от пули, можно предположить, что пуля "шла" сверху вниз.
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А вдруг пострадавший от пули то же лежал? Тогда все может быть. Жаль, что у нас нет суда присяжных.
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А Пашинский разве не сказал, что этот дядя на руках стоял?
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Видеорегистратор из автомобиля Пашинский успел заныкать, а данные с него уничтожить? Сцуко, с обыском к нему надо ехать, на видеорегистраторе весь расклад по прелюдии к той конфликтной ситуации будет.
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Может он от удара бутылкой по башке взлетел на дерево, тогда пуля естественно полетит сверху вниз
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Вот чем аваков отличается от пукина?! Одно недоделанное алкашам Бук в пользование дало, второе - алкашу-шизофренику "Глок-19".
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Право на оружие должно быть у каждого законопослушного гражданина.
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Так вот же: Пашинский и ещё две тысячи непонятно кого, кому Аваков, по его же словам, вручил наградное оружие..
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Ведущая 5 канала имеет 2 ствола от туда же.Представляю,что может натворить.
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После или До "переПалки"???А "где"можно получить ОРУЖИЕ,чтобы ЗАСТРЕЛИТЬ плешивого,причём ОФИЦИЯЛЬНО???...???...
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Не знаю хто винен у ситуації. Але чому якийсь Пашинський може володіти зброєю, а інші люди ні?
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"По нынешнему законодательству Пашинского должны посадить", - Мирослав Гай

История с Пашинским имеет и обратную сторону. По нынешнему законодательству его должны посадить. Никто его не посадит это ясно. Но эта ситуация поднимает несколько вопросов.

- Вечная тема, о безнаказанности депутатов. Любой украинец защитивший свою семью или дом даже охотничим оружием - сел бы в тюрьму.

- Несправедливость возможности иметь огнестрельное короткоствольное оружие депутатам или всяким награжденным, но не гражданам Украины, которые в отличие от других, паспортов заграничных не имеют.

- Не совершенство законодательства в вопросах личной собственности, обороны жизни, своей и ближнего. Твоя жизнь должна стоять выше любых других законов. Если на тебя напали ты должен иметь возможность даже убить. Да, суды и расследование. Но сейчас, даже если ты побьешь автомобильного вора, то ему грозит административка, а тебе уголовка.

Гражданам нужно дать возможность защищаться.

А пока, я рекомендовал бы чуваку с прострелянной ногой подавать в суд на Пашинского и к материалам дела добавлять его посты. Там на лицо нарушение законодательства о превышение мер самообороны и покушение на убийство.

Мирослав Гай
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Ну потому что люди дебилы в массе своей и готовы это терпеть.
А терпят они сословно классовое общество в котором одним -все, а другим закон.
Так что с терпилами - только так.
Революция Гыдности, как никак.
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["Пуля "шла" сверху вниз", - врач подтвердил, что Пашинский соврал в своих показаниях] хорошо, посмотри! http://uainfo.org/blognews/1483441514--pulya-shla-sverhu-vniz-vrach-podtverdil-chto-pashinskiy.html
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раненый Пашинским чувак в больничке сказал что менты скрывают свидетеля который был при стрельбе-водитель буса. если он подтвердит слова раненого то Пашинского надо закрывать как садиста и маньяка
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Как оказалось, в ночь с 30 на 31 декабря народные депутаты Украины подверглись массовому нападению «пьяного быдла». Случай с главой комитета Верховной Рады Сергеем Пашинским, получившим удар полупустой бутылкой емкостью 0.33 литра по плеши в районе правого уха, был не единственным. Пашинский, пребывая в состоянии острого эмоционального и алкогольного возбуждения, подстрелил «быдло из Василькова», осмелившееся послать его на х...й, а также навернуть вышеупомянутой бутылкой. И в эту же самую чудесную ночь известный «радикал» Игорь Мосийчук с друзьями, предположительно пи...сами, возвращался из бани. Традиция у них такая: каждый год они с друзьями перед НГ ходят в баню. Жарятся они там по-европейски. Точнее, моются.
И вот, отдохнувшие и удовлетворенные, Мосийчук с партнерами едут продолжать веселье, как вдруг возле злосчастного Василькова (городок под Киевом, где отоварили по голове Пашинского) им повстречалось «пьяное быдло». Так пишет в своем блоге оскорбленный в лучших чувствах избранник народа, легендарный комбат и мародер Игорь Мосийчук.
«Быдло» останавливает машину и начинает со всей дури ногами бить бампер. Когда вся дружная компания пид…сов вывалилась из машины с битами, чтобы поставить «пьяное быдло» на место по примеру Пашинского, нападающий вытащил из кармана ксиву на цепочке. Оказывается, это был полицейский из реформированного ведомства Арсена Авакова. Но на данном прискорбном инциденте новогодние приключения народного депутата, члена межпарламентской комиссии по дружбе с Израилем не закончились. Буквально через двадцать минут целая толпа «быдла» перекрыла дорогу слугам народа и с криками «Мочи пид...сов!» попыталась проникнуть в уютный кожаный салон. Только серия выстрелов в воздух (по версии Мосийчука) остановила насильников.
Какие выводы можно сделать из леденящих душу историй нападений «быдла» на депутатов Украины?
Во-первых, судя по всему, под Васильковом наблюдается повышенная концентрация людей, склонных к насилию и расправе над слугами народа. Они почему-то абсолютно не испытывают пиетета к героям майдана, остановившим агрессию Путина собственным телом. Вон Пашинский решил покрасоваться перед своей бабой, выбежал из «мерса», чтобы положить всех мордой в землю, а в результате был вынужден постить фотки своей лысины в «Фейсбуке», украшенной симметрическими пучками волосиков и небольшими кровоподтеками. Все интернет-сообщество обсуждало: пересаживал ли «Плешинский» волосы, или они у него от природы так симметрично выпадают? Хоть бы одна с…ка посочувствовала. Так нет, все одобряли поступок «пьяного васильковского быдла», собирали средства на его лечение.
Во-вторых, народные депутаты уже вынуждены отстреливаться от «быдла», которое ведет себя агрессивно. И это в преддверии получения Украиной ассоциированного европейского членства! Целый глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (!) как простой человек получает бутылкой по голове. Кстати, после удара в голове Пашинского что-то щелкнуло. Он впал в уныние и стал зрадофилом. Иначе как объяснить его паническое заявление о том, что оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше российского и «нам всем п…да»? А ведь еще буквально неделю назад Сергей, почесывая свербящую после Тани Черновол промежность, бодро рассказывал о разработках передового ракетного оружия, аналогов которого у «рашки» нет и быть не может. Украинские ракеты могут три раза подряд долететь незамеченными из Броваров в Москву и точно поразить один и тот же жилой дом. Судя по всему, в Броварах.
Мосийчук с друзьями уже не могут просто съездить в баню пожариться. Обычная предновогодняя вылазка превращается в настоящую воинскую операцию, в ходе которой приходится отстреливаться от «пьяного быдла».
В-третьих, настораживает молчание СБУ. Обычно в подобных случаях спецслужба устами Гитлянской (пресс-секретарша) бодро рапортовала об обнаружении у нападавших символики ДНР и ЛНР, инструкций по подрыву депутатов, подписанных высокими чинами ГРУ ГШ МО РФ, а также консервов Мценского завода. А тут тишина… Ни тебе предотвращенного теракта, ни очередной попытки реализовать кремлевский план «Шатун». Просто «пьяное быдло», численность которого в последнее время превысила поголовье патриотов, волонтеров, активистов и истерически настроенных офисных хомячков. Все бухают, гимн не поют, успехами премьера Гройсмана на ниве макроэкономики не интересуются. Как так?!
Только спикер Андрей Парубий излучает нечеловеческий оптимизм. По его словам, в «течение ближайших месяцев европейский парламент рассмотрит вопрос о предоставлении Украине безвизового режима», а «досрочных парламентских выборов не будет, поскольку выборы - это план Путина по дестабилизации ситуации в Украине». Только человек со справкой о задержках в умственном развитии, не представляющих опасности для окружающих, мог рассказать о сроках введения безвизового режима. Даже президент в своем предновогоднем обращении тактично умолчал об этом больном вопросе, хотя, судя по видео из Мариуполя, нарезался гарант нации знатно. Особенно доставило его заявление о «временной украинской оккупации Мариуполя».
Андрея Парубия, судя по всему, восставшее быдло пока еще не оприходовало бутылкой по голове. Но тенденция, однако, наметилась.
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Право на оружие должны иметь все граждане,тогда чиновники именные стволы спрячут назад в сейфы.
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И тут возникает ряд справедливых нареканий на явно недостаточную прочность бутылок!
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недостаточно приложенного усилия при размахе руки
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Ну ему не в первой. Возле майдана со снайперской винтовкой поймали, спасибо хоть на этом, что не устроил сафари
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Дык, нардеп же. Неприкосновенность уважаемый слуга народа
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рекомендую відвідати сторінку пашинського у фейсбуці. там цікаво.
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Януковощ Лозинскому за пострелухи по людям 15 лет впаял.
Похоже при шоколадном Пашинскому за это же еще героя Украины дадут.
Жити по-новому!
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Одного не пойму. Нахрена пашеке простей пистоль ,когда у него имеется супер оружие танька черновол.Только намекнет, любого порвет как тузик грелку.
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Цікаво, чому саме Глок? Глок - не найкращий пістолет для приватного користування. Там, наприклад, запобіжника нема і були випадки, що навіть поліцейські в США самі себе ранили.
І Аваков ніби ж нагороджує Фортами...

Але питання не в цьому і навіть не в тому, винен Пашинський чи ні. Скоріше за все, там як в приказці: яке їхало, таке і здибало.

Питання в тому, що депутат може мати ствол для самооборони, а простий українець - ні.
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не говорите глупости, глок никогда самопроизвольно или случайно не выстрелит пока полностью не нажмешь курок...
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оно ж как хочется заглянуть в ствол, ну че там спрятано.... и крючок поклацать одновременно
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Еще одним неприятным следствием конструкции без ручных предохранителей является изрядное число несчастных случаев среди американских полицейских, с завидной регулярностью простреливающих себе ноги в процессе убирания пистолета в кобуру. При отстутствии должных навыков они зачастую пытаются вложить пистолет в кобуру, не убирая палец со спускового крючка. палец натыкается на край кобуры, выжимает спуск... и срочно звоним 911. Впрочем, это конечно более вопрос отутствия навыков нежели конструкции пистолета.
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Аваков, награждает тем, за что заплатили.
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какое разрешение? на применение любого оружия разрешения только у ментов.
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Пульки одинаковы. Да и ПМ мягче в использовании
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да знаю я .. просто видать пашинский 314здит и палил он с не зарегистрированного, и это легко проверяется, но на жаль не с нашим аваковским МВД
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Тут главное чтобы терпиле срок не впаяли. То что этот гномик выйдет сухим из воды к гадалке не ходи.
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Скоро танька черноротша с заявленями,типа я за деревом стояла,когда пашинского убивали и фсё видела.
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Этот плешивый тот еще бандит....... Не раз его с оружием ловят......
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как раз то не ловят, хотя да, попадается уже неоднократно.
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И где у короткоствольного пестика нарезы размещаются?
А вообще Глок - один из лучших в мире пистолетов.
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Вот, а говорят, что в АТО некому воевать! Нужно его направить в Авдеевскую промку - пусть там пострелляет!
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Не. Так там же оружием и ответить могут! Это тебе не работяга с бутылкой!
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отличный пистоль. я бы тоже себе прикупил, да кто ж мне позволит
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Кто подскажет, почему у меня вместо флага знак вопроса?
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Страны, видать, такой нет в прейскуранте ООН, откуда ты .
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Тетерук просто зараз на 112 каналі про право Пашинського стріляти у посполитих: "будь-який чоловік зобов'язаний захищати честь своєї дружини".

Це той Тетерук, який вважає, що українці не доросли до права на збройний самозахист.
Почули Тетерука? Пашинський українець першого сорту, він доріс до права стріляти в кожного, хто його образив, ви всі другого. Власники нагородної зброї мають право захищати честь своїх дружин, стріляючи в кожного, хто лається матом, а ви, панове, не маєте. Мабуть, Тетерук вважає, що честь у жінок з'являється лише після нагородження головним ментом їхніх чоловіків зброєю.
Боже, підпалюй цю країну.

PS. Шкода, що Кужель не мала пістолета, коли Тетерук гамселив її пляшкою.

Святослав Стеценко
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"Мабуть, Тетерук вважає, що честь у жінок з'являється лише після нагородження головним ментом їхніх чоловіків зброєю."
А шо, у середньовічччі десь приблизно так і було.
"Боже, підпалюй цю країну."
Ви не один на цій планеті дали Богові індульгенцію...
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Стрільба з вогнепальної зброї по неозброєній людині це кримінальний злочин, без всяких розбіжностей. Можете подивитись судову практику з даного питання. Сабаков у цьому світлі виступає співучасником, т.я. забезпечив Пашинського вогнепальною зброєю та дозволом на її володінням.
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скоты голосовавшие в один тур думаю не будут против того что они и их дети
будут мишенями в тире барыги порошенко и его шакалов
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В цього очколупа ще в багажнику забито зброєю, що на передовій мала бути.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНародный депутат Пашинский использовал огнестрельное оружие "Глок-19", - Прокурор Киевской области
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