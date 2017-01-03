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Теги: ексгумація (11) перепоховання (2) Нищук (51)
Тему создал: редактор новостей

Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину, - Нищук.

Министр культуры убежден, что украинский поэт должен обрести вечный покой на Родине.

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за свои деньги езжай
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Он готов на недельку, вместе с родней, правда за бюджетные.
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Да, кстати, а не дешевле заплатить 20 тыс грн (официальная цена на кладбище в Чехии) и забыть об этой проблеме на 10 лет точно.
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быть зависливым и злым на весь мир гавнюком не очень то приятно правда?
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Других дел у министра нет?
Или, просто не на чем пиариться?
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да покататься на халяву... задолбали эти халявщики....
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Чего к Нищуку пристали?Это наверное единственный нормальный министр.И да,это как раз его дело.
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Если руководитель, делает работу своих подчиненных, то какой это руководитель?!
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А не думали,что это не работа,а дань уважения праху великого человека,которому и после смерти не дают покоя
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так че ,мож пусть вся рада верховная поедет ??не??? в дань уважения костям??
что за чушь совковая??прекращай оля еп.
работать надо а не кости таскать за наши деньги
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Это кости,как вы выразились,нашего соотечественника.Это наша история.Мы же не кацапы,а люди.
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Дань уважения истории, это одно, а личные спекуляции на ней, это уже другое.
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Как раз Нищук в спекуляциях не замечен.Такая его реакция естественна.Может ещё личное горе(недавно жену похоронил) не даёт ему огрубеть
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прикинь он еще поди лично будет его закапывать лопатой и лично памятник отливать....
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А что он сделал? Назвал Восток и Юг Украины генетически неполноценным населением? После этого он уже должен был пойти в сад, а не показушничать.
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капец законы..от бы в Украине выкопать всех савецких уродов....
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Моя логика заключается в том, что если в стране члене ЕС так относятся к известным украинским поэтам, то почему мы должны по другому относиться к их гражданам? А в чем Ваша логика не очень понятно. Что у вас "савецкие" аннексировали?
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а мы к их гражданам не относимся никак, потому что их тут нет, нащадки савецких, хатящих ссср аннексировали наш крым
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Ну почему же нет? Германия, Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия, Хорватия - это страны ЕС, которые принимали участие во второй мировой войне на стороне Гитлера и подразделения которых участвовали в оккупации Украины. Поэтому могил их тут немеряно. А "ваш" Крым у "вас" аннексировал такой же преступный режим, как и тот, который правит сегодня в Украине, ничего общего с "нащадками савецких"не имеющий.
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от я и говорю...выкопать савецких и в депозитарий...до восстановления статуса кво
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Можно уточняющий вопрос? Вы хотите выкопать трупы всех людей, умерших в Украине в 1922-1991 гг.?
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нет, я хочу шантажировать ватников, эксгумациями скрепных останков, как это делает дерьмакратическая гейропа - так понятнее???
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Тяжкими були останні роки Олександра Олеся. Гітлер розчленовує Чехословаччину, яка прихистила поета. Угорські фашисти в крові затопили проголошену державність Карпатської України. У вересні 1939 р. спалахнула Друга світова війна. Поета не покидають тривожні думи про сина Олега - активного учасника руху Опору. Восени 1941 р. юнак побував у Києві, мріючи про відновлення української державності. Та боротьба була нерівною: нацисти схопили Олега Ольжича і в червні 1944 р. закатували в концтаборі Заксенгаузен. Так передчасно обірвалося життя відомого вченого-археолога і талановитого поета.
22 липня 1944 року Олександр Олесь помер у Празі, невдовзі після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича. Похований на Ольшанському кладовищі вПразі.
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А ренту заплатить министр культуры не мог? надо было эксгумации дожидаться?
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А сынок усопшего мецената дал такую возможность?
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а что ему еще давать??? платил,устал платить(точка)
следить за своими мертвыми гражданами кто должен( хотя как по мне странное занятие это таскать кости) но уж если хотят - чем -бы дитя не тешилось,лишь-бы деньги не таскало с казны.
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Вне зависимости от этого если речь идет об украинском культурном наследии то этим должно заниматься министерство культуры. Причем с самого начала, а не когда в жопу клюнет. Согласны?
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Олександр Олесь***О слово рідне! Орле скутий!
Чужинцям кинуте на сміх!
Співочий грім батьків моїх,
Дітьми безпам'ятно забутий.О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…О слово! Будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань! вгорі спинися,
Осяй мій край і розлетися
Дощами судними над ним.

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Молодец Нищук! Народ, если лишний яд в клыки давит- масса ж тем! Хотя бы про вояж шоколадной крысы якобы... почти... как- бы сказать...Ну..- в окопы!..На передовую!..

А тут не надо изголяться!
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Приплыли..
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Может стоит еще эксгумировать могилу Бандеры в Мюнхене, чтобы ее регулярно не оскверняли?
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Поки паРаша не буде зруйнована, його праху ніде спокою не буде. Як варіант - можна зробити відіоспостереження і виловлювати вандалів-українофобів(і десь там недалечко прикопувати)
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Людина яка намагається зберегти Українську історію, викликає глибоку повагу .
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с другой стороны это хорошо что его вернут обратно на родину,и ему было бы приятно,да и как много людей ходили и отдавали честь и уважение на могилу к нему в Чехию? если же вернеться на родину то каждый украинец сможет прийти на могилу этого великого человека
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...надо не прахом опикуватысь. а идеалами за которые гибли герои. и писали поэты.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГотов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину, - Нищук.
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