Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину, - Нищук.

Владислав Владисдав
, З нами Бог та Україна
, Cеванет
, Александр Коваленко 446175f7
, Юрий Примак
, Павло Бабченко
, віктор федорович
, Greg722
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Африкан_Свиридович
, я-это я
, Вова Индюков
, Валерий Соколов 17f179a1
, Дельфін Фатіма
, Олександр Назар
, Matr Ua
, Борис Дородный af3710bc
, Zaporozec
, Gulfiliz Zorlu
, Юрий П
, Змиевобандеровец
, Sea Rover
, Juli Schubs
, Сергей Леонидович
, soren
, Envoy
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Bander_ua
, Фантом Два
, re4evil
, Данко Сердечный
, Art Severin
, Saw Ewas 1a26b1e6
, VD K
, Икс Неизвестный
, ITLaB
, Иван Афанасьев
, Kaba Mota
, Alex Dasty 87389d07
, monah 58f1317c
, Денис_Харьков
, Evgeny Sabin
, 4life
, раша в перде
, Alter Nator
, mrSmith
, За справедливость
, Neutral13
, Дустэ азиз
, DivaDii
, John1234
, Lvbnhj
, України вірний ж-д
, Arab
, kosmos44
, Сергей Серж e67d4198
, Ольга_К
, De Wolfe
, vivv555777
, Путлер Капут
, Семен Семенов 29a9a2ef
, Игорь Ковалев b63108b5
, Игорь Васильевич
, Glock-19
, Джон Кроутер
, Yurii Kovalchuk
, avengers
, To Response
, Александр Третьяков b707700d
, Шарик Корровский
, Олександр Терек
, Tania36
, Ернан Кортес
, Донецьк український
, Сергей Андрейчев
, Alexandr Slavich
, Василий Васильев 3e4e8361
, коля брусчук
, kapper
, Serg Koshserg
, сидней
, sergik
, Amber
, счастливый даунбасенок
, Игорь Сокол
, Вова Воваенович
, Евгений Баштан
, sulima ivan
, Nik Nozdryuhin
, Olena_Gr
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Sash Fart b42abe58
, Alex Bylim acfe5d4d
, Fell
, Алла Новосад 5b57f84f
, Ольга Мартынюк b6557456
, Olga Mansika
, Stuart Pearce
, Seer Seer a393c75f
, Alina Sadovska
, govtva
, Саша Саша Саша
, Антип61
, external
, Valery Greff
, Ruslan Tkachenko
, Павел Геращенко
, Светлана Черкассы
, 4uvak2
, сам прихожу
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Mikola Ivanov
, CА
, belge
, Крысолов
, Yurii Sliusarchuk
, путин999
, andrew_Donetsk
, Кирпичев
, Baks13
, сирень 3bd64252
, les1982
, Conrad
, Виктор Ли a3db1a1b
, fedjka - fedjka
, салтовский партизан
, сергей булгак 5605ce12
, Слава Украине 706c8f12
, Narem
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, Тоха Пупкин
, Leks Briz
, Путэн Хилый Монстрик
, trolik
, Harib Da
, Grigorij Kucher
, ZhIP
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Всего на сайте: 197 писателей
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Или, просто не на чем пиариться?
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что за чушь совковая??прекращай оля еп.
работать надо а не кости таскать за наши деньги
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22 липня 1944 року Олександр Олесь помер у Празі, невдовзі після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича. Похований на Ольшанському кладовищі вПразі.
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следить за своими мертвыми гражданами кто должен( хотя как по мне странное занятие это таскать кости) но уж если хотят - чем -бы дитя не тешилось,лишь-бы деньги не таскало с казны.
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Чужинцям кинуте на сміх!
Співочий грім батьків моїх,
Дітьми безпам'ятно забутий.О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…О слово! Будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань! вгорі спинися,
Осяй мій край і розлетися
Дощами судними над ним.
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А тут не надо изголяться!
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Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен не считает незаконной аннексию Крыма Россией.Об этом она заявила в интервью телеканалу BFM TV, передает Лента.ру.«Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», - сообщила политик.
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