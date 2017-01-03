Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с могилой поэта Александра Олеся, - Цеголко

Владислав Владисдав
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, Павло Бабченко
, віктор федорович
, Greg722
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Африкан_Свиридович
, я-это я
, Вова Индюков
, Валерий Соколов 17f179a1
, Дельфін Фатіма
, Олександр Назар
, Matr Ua
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, Zaporozec
, Gulfiliz Zorlu
, Юрий П
, Змиевобандеровец
, Sea Rover
, Juli Schubs
, Сергей Леонидович
, soren
, Envoy
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
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, Данко Сердечный
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, Шарик Корровский
, Олександр Терек
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, Сергей Андрейчев
, Alexandr Slavich
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, kapper
, Serg Koshserg
, сидней
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, Вова Воваенович
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, Сергей Коваленко 9044b06d
, Sash Fart b42abe58
, Alex Bylim acfe5d4d
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, Ольга Мартынюк b6557456
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, Виктор Ли a3db1a1b
, fedjka - fedjka
, салтовский партизан
, сергей булгак 5605ce12
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, Narem
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, Тоха Пупкин
, Leks Briz
, Путэн Хилый Монстрик
, trolik
, Harib Da
, Grigorij Kucher
, ZhIP
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Всего на сайте: 197 писателей
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На мраморной надгробной плите надпись:"Здесь похоронены Герой Советского Союза надпоручик Отакар Ярош и 120 воинов Вооруженных Сил Чехословакии..."
с. Соколово, Харьковской области.
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Болгарские СМИ: Теракт в Стамбуле осуществил гражданин Киргизстана - http://bgnews.bulgar-rus.ru/bolgarskie-smi-terakt-v-stambule-osushhestvil-grazhdanin-kirgizstana/ …
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По мне, так луше в поле в безимянной могиле лежать где то под дубками, чем с такой "заботой и уходом".
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А правительство у нас давно моральные уроды и духовные нищеброды с "Е-декларированием"...
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Человеку, который ухаживал за могилой - низкий поклон!
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Отец всю жизнь ухаживал за могилой Олеся, а сынуля решил папу туда похоронить, тем самым сведя на нет всё, что папа делал...
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А компенсировать сыну?
А что простите ему "компенсировать", он что ли оплачивал, ухаживал и следил за могилой?
Украина должно поставить достойный памятник его отцу, на котором был бы отмечен его благороднейший поступок, а может даже стоит создать фонд имени этого Человека, который будет отслеживать подобные мемориалы по всему Миру, это было бы достойно его!
А сынуля то при чём?
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