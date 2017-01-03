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Теги: МИД (3747) Порошенко (10318) Прага (61) Чехия (744) эксгумация (28) Цеголко (94)
Тему создал: Ольга Скороход

Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с могилой поэта Александра Олеся, - Цеголко

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел взять на контроль вопрос захоронения украинского писателя и поэта Александра Олеся, останки которого сегодня были насильно эксгумированы в Чехии.

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Сразу после того как ольгинские наскребут баблишка на украинские прокси серверы
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а кацапу какое дело до гонтаревой?или ты будешь утверждать,что крым не кацапский?
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Странные у них законы. А когда некому ренту платить ,они гробы с погребенными ранее на свалку выбрасывают?
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В Греции , к примеру, тоже дорогая земля на кладбищах . Поэтому греки , после нескольких лет захоронения родичей на кладбище, забирают останки и захоранивают на территории своих участков. Также существуют крематории и урны, которые держат в домах. Во многих странах такие правила. ЗЕМЛЯ ДОРОГО СТОИТ.
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Никогда не понимал людей ,которые поклоняются костям. Это не только об украинцах. Я обо всем населении планеты. Человека уже нет ,так просто храните о нем ПАМЯТЬ в сердце. Покойному пофиг. Душа покойного сама не понимает ,как можно горевать о старом пиджаке или шубе. Я своим родным завещал сжечь мое тело и пепел развеять по ветру. Нефиг их обременять дурацкими походами на кладбище и ненужными расходами на памятник и поддержание могилы. Это моё мнение. Полностью солидарен с буддистами, которые сжигают тела покойников.
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Дважды прочитал. Наверное- постновогодний синдром. Я- нихрена не понял. Шо это было???
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Перезахоронения приняты во многих странах. Земля дорогая.
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Тварь барыжная! Не тебе об этом судить! Оно поручило.Смех!Это(эти) составляющие конфет живут в совершенно другом мире.У тебя петя--сахарный диабет.(ирония судьбы).В ЭТОМ ГОДУ ЖЕЛАЮ тебе ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ТАКОГО ПРЕПАРАТА как ИНСУЛИН.
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проклятия любителей бояры...
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А разве нет в Украине могил чехов? Может они просто хотят, что бы и им выставили аналогичные условия содержания чешских могил?
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во,очередной кацап нашел куда клин всунуть,шоб хоть немножко испортить отношения украины с другими странами...не дождетесь,излишнехромосомные...
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Если кто-то из нас кацап, то это ты. Судя по менталитету, врождённому хамству, безапелляционности и самоуверенности. А клин у тебя в голове. ПНХ
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у тебя были другие мотивации,хамло?
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А что с этими делать? Чехи заплатят?

На мраморной надгробной плите надпись:"Здесь похоронены Герой Советского Союза надпоручик Отакар Ярош и 120 воинов Вооруженных Сил Чехословакии..."

с. Соколово, Харьковской области.


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Как сыночек помрет, внуки деда выкопают и папашу поселят. А хули, земли на всех не хватает...
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земли мало. вот и платят ренты за могилы. потом хоронят там того . кто платил. у нас платят директору кладбища. и хоронят сверху. -подселение по директорски. у нас тоже ПЛАТЯТ. КАК И В ШКОЛАХ И БОЛЬНИЦАХ. только у них открыто и ясно. -кто -кому -и за что.. СТО ТОРТОВ И МИДУ МОДНО НЕ БЕСПОКОИТСЯ
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"потом хоронят там того . кто платил" - А старого жителя куда девают? Писателя то выкопали)
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НАПИСАНО РЕШАЕТСЯ ВОПРОС. БЫЛ БЫ НЕ писатель. никто и не хипишивал бы. -это Чехия там свои порядки. как и во Франции. или опять на бюджет повесим? цена вопроса-100 тортов.
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Nu na foto tocjno ne kirgiz - a bumaga poterpit vsio, sjtirlic zje ne sjcjitalsa grazjdaninom sovka.
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Mda, zaputanno kak to vsio, nu tut i ministerstvu kuljturi nado prinjatj kritiku na sebe a policije proveritj, mozjet spisivalis sredstva, vedj inogda bezstidstvu i nepriljicjiju cjinovnikov mozjno toljko udivljatsa, neznaju kak u vas, no v svobodnom Mire v osnovnom cjinovnikami rabotajet tekogo razbrakovali cjastniki, i otmetili - neprigoden kak rabotnik i neserjozen cjelovek
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да Чехия это лютый ад. Все кто ездит на украинских номерах пасажирские перевозки обьезжают эту Европейскую страну стороной!!! Ихние дорожные полисмены устраивают такой шмон и адище что наши мусора еще толерантные мальчики - и только с одной целью содрать бабла! Жадные пидорги.
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Просто нужно ехать с положенной скоростью, а не 100 км в час по селу.
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мммм да вы что! по словакии и польше спокойно едеш а по чехии сразу 100 км в час по селу, воздух там такой наверное - вьезжаеш в чешское село и сразу тянет 100 км навернуть в автобусе полном пассажиров.
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Просто для чехов,20 000 грн,как для нас 200 грн.Нормальная цена ,когда за могилкой ухаживают,стригут травку и охраняют.Они же не виноваты,что Украину парашенко,нищей сделал.Эта гнида и не подумает из своего кармана оплатить.
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А если платить некому, куда выкопанных девают?
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Я в Чехии не жил.Проездом был.Думаю,кремируют.А,что в этом плохого ? Труд и уборка должны оплачиваться.Все разумно и рационально.
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Ничего плохого, кроме как глумление над останками и памятью человека, а так всё нормально. Кочевники и те не трогали чужие могилы, а цивилизованная Европа выбрасывает останки на помойку.

По мне, так луше в поле в безимянной могиле лежать где то под дубками, чем с такой "заботой и уходом".
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а что, Украина уже на столько обеднела, что не может проплатить 20 000 грн в год(!) за спокойствие останков Поэта?
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Украина нет!
А правительство у нас давно моральные уроды и духовные нищеброды с "Е-декларированием"...
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...нищие духом, печально...

Человеку, который ухаживал за могилой - низкий поклон!
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У одного великого викривальника "кремлівських зозуль" Олєжки Ляшка стільки грошей, що він може безболісно для своїх статків оплатити перезахоронення поета і ще на гарний пам,ятник.
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При чем здесь это?. Ты читал статью? На этом месте должен быть похоронен ДРУГОЙ , который платил за это место.
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Странно...
Отец всю жизнь ухаживал за могилой Олеся, а сынуля решил папу туда похоронить, тем самым сведя на нет всё, что папа делал...
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Не удивлюсь, если "койкоместо" оплачено на 10 лет вперед, и ушлый сынуля решил подогреться. Имеет право -наследник. И папашу сдыхался, и платить пока не нужно.
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Думаю, що не було б цього розголосу, то українці і не знали б навіть де могила Олеся. Тим більш за неї треба сплачувати, як за чималеньку земельну ділянку. Правильно зробив син, що дав українцям стусана у груди, щоб вони прокинулись.
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Папа ухаживал за СВОИМ будущим местом и платил деньги за свою БУДУЩУЮ могилу. А потом завещал сыну ,чтобы тот похоронил его именно на ЭТОМ месте. А ты думал ,что папа платил из любви к поэту?
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Це той рідкий випадок, коли схвалюю дії Президента. Ще необхідно за державний рахунок компенсувати витрати сину Мійайлішина за турботу його батька за могилою Олеся і нагородити його за це посмертно почесною держвідзнакою, де були б записані його заслуги в збереженні спадку України.
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"Нагородити посмертно батька", согласен!
А компенсировать сыну?
А что простите ему "компенсировать", он что ли оплачивал, ухаживал и следил за могилой?
Украина должно поставить достойный памятник его отцу, на котором был бы отмечен его благороднейший поступок, а может даже стоит создать фонд имени этого Человека, который будет отслеживать подобные мемориалы по всему Миру, это было бы достойно его!
А сынуля то при чём?
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Когда ж в Украине будет президентом , для своих друзей - павликморозов?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с могилой поэта Александра Олеся, - Цеголко
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