Минувшие сутки на передовой прошли без боевых потерь

Владислав Владисдав
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1 ч ·
Фото телеканала "Звезда" (с)
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А вообще жаль, что этих двух русских скотов обменяли на Гадю Савченко. При правильном подходе на них можно было бы выменять хоть двоих нормальных украинцев, томящихся в застенках путинского Гестапо.
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Странно. Почему русские козломордые свинособаки так хотят иметь украинское гражданство, что готовы даже платить за это довольно большие деньги?
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Jan. 3rd, 2017 at 1:41 PM
Вот не знаю, то ли зрада, то ли перемога, но факт - Государственное предприятие «Укроборонсервис», входящее в состав ГК «Укроборонпром», совместно с корпорацией Aeroscraft (США) планирует развернуть в Украине производство стрелкового оружия соответствующего стандартам НАТО. И первым стволом, который выйдет из под станка сего симбиоза будет... кхм-кхм, штурмовая винтовка М16.
В общем, с одной стороны вроде как всё довольно чинно и пристойно, но с другой, меня не покидают смутные сомнения... Прежде всего, Aeroscraft довольно молодая компания на ранке США, которая в основном специализируется на дирижаблях и аэростатах, да ещё и основана она была выходцем из бывшего СССР Игорем Пастернаком. А тут - М16! Причём, М16 совершенно мне незнакомой модели WAC47. Не претендую на лавры эксперта, но всё же, об этой модели штурмовой винтовки я практически ничего не знаю, если кто может расширить мой кругозор - то милости прошу, буду крайне благодарен. Однако...
Однако, заморачиваться на М16, не на М4А1, а именно М16, да ещё при большом количестве семейства Калашникова на складах, как-то ну уж совсем не вяжется в голове. Да ещё и если вспомнить пресловутый «Форт» и старания отечественных Кулибиных выпустить достойные образцы отечественного-стрелкового, то, как-то сие сотрудничество начинает горчить на нёбе.
Конечно, хотелось бы, что бы украинская армия как можно скорее перешла на стандарты НАТО, но перешла рационально, поэтапно и без ущерба себе же. Что выкуклится в результате выше озвученного сотрудничества, пока сложно сказать. Главное, что бы этим результатом, не стала потеря времени и бюджетных средств.
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