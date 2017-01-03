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Теги: задержание (4743) Одесса (5251) Нацполиция (5318) стрельба (2072)
Тему создал: Ольга Скороход

Мужчина, открывший стрельбу в арт-кафе в Одессе и ранивший охранника, задержан, - Нацполиция

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу поздно вечером 2 января в арт-кафе в Одессе.

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Любопытная деталь: большинство участников таких вот перестрелок (по версии нашей полиции), "ранее попадали в поле зрения правоохранителей".
Несмотря на это, они свободно владеют огнестрельным оружием, а наша никчемная полиция, преподносит это, как само собой разумеющийся факт и ни малейшей вины за собой не ощущает.
В тоже время, полицейское руководство, с пеной у рта, доказывает, что граждане Украины не готовы к владению короткоствольным нарезным оружием.
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Логично. Стрелявший в лоб охранника вполне готов к владению короткоствольным нарезным оружием. Охраннику еще крупно повезло из-за пены у рта полицейского руководства.
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Логично, что у придурков и бандитов - оружие есть, а законопослушные граждане не готовы?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМужчина, открывший стрельбу в арт-кафе в Одессе и ранивший охранника, задержан, - Нацполиция
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