EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570796)
  710  26
Теги: закон (2199) Порошенко (10317) судебная реформа (492) Высший совет правосудия (1)
Тему создал: Ольга Скороход

"Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Основной вопрос - кто выбирал этот Суд ? Было ли это волеизовление народа или властной кучки ,лижущей кое какие части тела гаранта ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не вею,что этот чудик способенн на хорошее.Он из гадости слеплен.А может и из говна.Не проверял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо, не видно по делам из чего? Тут на ощупь и проверять не нужно, замараться можно так, что и не отмыться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Невже яйця Шоколадному Х...лу прищемили в Штатах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правда - это ложь, сказанная с уверенностью…
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
50% состава судьи выбирают.. сами себя.. Иии, Ооопа, 70% (!!!) в составе Высшего Совета Правосудия оказались старые судьи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О какой справедливости идет речь,если судьи все старые.Они вдруг перестанут брать взятки и станут судить.Очередной шоколадный популизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
промовчу. пообіцяв порошенка нетрогать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интервью журналистки с Петром ПРошенко:
- Петр Алексеевич, а Вам не стыдно обещать поднять зарплату учителей на 30%, а судей -- на 300%?
- Мне неведомо значение слова "стыд". Но зато знакомо такое явление, как страх. Как ни крути, а вероятность провести еще десять лет за партой - намного ниже, чем перспектива провести следующие десять лет на нарах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия
===================================================================

НУ ТЕПЕРЬ ПИСЕЦ ВАМ КОГГУПЦИОНЕГИ!!!

ВСЕХ ПЕРЕСАДЯТ!!!

ПЕТЯ ЖЖОТ НЕ ПА ДЕЦКИ!!!
ДАВАЙ ПЕТЯ ЖГИ ИСЧО!!!



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наберут таких же тварей продажных из бывших
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сука 3,14дор шокладный иди нна...УЙ со своим справедливым е@учим судом и доступом к нему, @андонье млять поро@уйловское!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех судей вместе с недоразвитым Парашенко к стенке. А то прям "цари" неприкосновеные, которые за деньги и мать родную продадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как этот шоколадный мародер уже задолбал своей брехливой трескотней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше переобещать, чем недообещать. Народ не любит Жадных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
журналісти запитують у фермера: - Скажіть, як у вас пройшов рік. - Не повірите, чудово. Урожай зерна хороший - без хліба не залишуся, картопля вдалася - знову таки буду не голодний, а ще свиня опоросилась ... - Ви не хотіли б подякувати за це президенту і уряду? - Чому це? Орав сам, сіяв сам, вирощував і збирав сам - де тут їх заслуга. - Як так? (Жорстко) А ви подумайте! - А, ну якщо подумати, то щодо свині не заперечую, тут всяке могло бути .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь ВР не сможет снять с должности оху@вшего от безнаказаности "судью"?
Ну отлично, теперь они сами себя снимать должны? Оху@тельная рехформа. Теперь им никто кроме суда Линча не указ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось це справедливість,а то теревені чергові,на тій планеті про яку розповідає пєтро,живуть тільки порохоботи


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петре! Що не підписуй, а ще ні один суддя, від твого підпису, людиною не став і не стане!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины"Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Aviso Hela2007, V_V_V, Sorg, Oljik, aquarius580 ., Valery Greff, Garsia UA, Япона Мать, Сергей Коваленко 9044b06d, Юрий Носенко, Ali Hasan, Сергей1500900, Tema9, Siera-Zulu, Александр Асдс, Агент кремля cd59e193, borodas, сирень 3bd64252, Anatoliy Buchenko, Змиевобандеровец, John Observer, Александр Гордиенко 68677665, Вик Тодт, yakutua, soren, Голота, Myko, Baks13, Sophia-Maria Duglass, Демьяна Соколова, иванов юрий 22c2fe05, Baden, Семен Сало, Любовь Стаховская, Seer Seer a393c75f, Карпов Олег, Sandra from Lithuania, Икс Неизвестный, Ватник Дзедываевалов, zaParisian, Злий Грицько
 Всего на сайте: 153 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти