"Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

710 26Теги: закон (2199) Порошенко (10317) судебная реформа (492) Высший совет правосудия (1) Тему создал: Ольга Скороход03.01.17 12:54 "Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудияПрезидент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия читать источник x Мне нравится 2
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ОТО МЫ И УВИДИМ ПО ПРИГОВОРУ
НЕДОСТРЕЛЕННОВО ПАШИНСКИМ ПРОХОЖЕГО...
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- Петр Алексеевич, а Вам не стыдно обещать поднять зарплату учителей на 30%, а судей -- на 300%?
- Мне неведомо значение слова "стыд". Но зато знакомо такое явление, как страх. Как ни крути, а вероятность провести еще десять лет за партой - намного ниже, чем перспектива провести следующие десять лет на нарах.
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НУ ТЕПЕРЬ ПИСЕЦ ВАМ КОГГУПЦИОНЕГИ!!!
ВСЕХ ПЕРЕСАДЯТ!!!
ПЕТЯ ЖЖОТ НЕ ПА ДЕЦКИ!!!
ДАВАЙ ПЕТЯ ЖГИ ИСЧО!!!
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Ну отлично, теперь они сами себя снимать должны? Оху@тельная рехформа. Теперь им никто кроме суда Линча не указ?
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http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/955254/iakutskii_skulptor_sliepil_ghighantskogho_pietukha_iz_navoza
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