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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Минобороны (4519) оккупация (6388) разведка (1435) Донбасс (11697) дезертирство (126)
Тему создал: Ольга Скороход

В рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданских

В период новогодних праздников на оккупированном Донбассе резко возросло количество дезертирств и бесчинств в отношении гражданских лиц.

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Ты успокоишься Замялая ?!
К чему ты постишь ссылки на тупое видео ?!
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Та оно скорее всего вообще не человек, а тупой спам-бот. Просто спамь его и всё. Оно уже тут под 100500 ником опять всплыло.
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А що, біля Марсіянського жмура валялася пляшка "Бояришніка"?
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А гомиков развелось... немеренно))) Цензор в курсе...
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Цензор даже знает, что ты в первых будешь
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Я не раз казав. З гуманітарки, їм лише ґориляґу треба слати. Ви здивуєтесь, як скоро все вирішиться.
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Вот ты весь такой храбрый русский воен на Донбассе.
Прочухался после вчерашнего, выполз на крылечко, херанул с РПГ и опять спрятался бабке под юбку: "Ой-ой! Нистриляйте, злые каратели! Низзя-низзя в бабку стрилять!"


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Что бы навести там порядок я бы на месте Захарченко боевиков через одного расстреливал!
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Что бы навести там порядок я бы захарченко розстріляв
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И продолжать пока не останется один, а потом последнюю пулю себе и желательно дважды!
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Цензор, как зеркало тупизма
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Сам придумал или кто подсказал, ботяра Пороховский)))
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о прівєт жертва боришніка!
продерло вже свої беньки?
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Хuйовий_невіглас ‏@hu_Balaklava 14 ч.14 часов назад
Господи это так ох...енно когда в коменты заходит русак и рассказывает что это все жиды виноваты.С аватаркой танка.
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То Є Добре.Ідіть наХуЙ.Бомжами,може трохи поживете.Це для вас найкращий вибір.
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Это не показатель успешной войны.Это показатель,что санкции действуют.И даже рыги в правительстве помочь сепарам не могут.
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Четкий ТАСС ‏@ChetkiyTass 19 ч.19 часов назад
Если кто пропустил. Именно так встречают Новый год, в свободных странах. Это Москва, если чо.


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Крымская Зима ‏@Wintercrim 15 ч.15 часов назад
Теперь начинаю понимать смысл фразы "1945, можем повторить"
Нищета, голод, репрессии, лагеря и полная изоляция.
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.....тук-тука ПРЕДСКАЗАЛ ,что лугандонцы ПРОПЛЫВУТ мимо НАС в середине 18 года ))))) ждемс .....а что потом СТУКАЧУ сделать если непроплывут ????
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Сепари, як щури в банці, вже почали їсти один одного.
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Эта война будет длиться до тех пор пока не найдется храбрый политик который поедет в Донецк и спросит - А собственно что вы хотите?.....Намного проще стрелять из гаубиц и пилить бюджет со словами путин тварь все украл....идеальная среда для больного государства.....желаю всем мозгов в 2017-м.....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданских
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