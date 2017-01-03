В рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданских

3930 38Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Минобороны (4519) оккупация (6388) разведка (1435) Донбасс (11697) дезертирство (126) Тему создал: Ольга Скороход03.01.17 12:35 В рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданскихВ период новогодних праздников на оккупированном Донбассе резко возросло количество дезертирств и бесчинств в отношении гражданских лиц. читать источник x Мне нравится 1
К чему ты постишь ссылки на тупое видео ?!
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Прочухался после вчерашнего, выполз на крылечко, херанул с РПГ и опять спрятался бабке под юбку: "Ой-ой! Нистриляйте, злые каратели! Низзя-низзя в бабку стрилять!"
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Решение допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2016 в МОК назвали ошибочным. Надо было нас слушать http://znaj.ua/ru/news/sport/85402/u-mok-viznali-svoye-rishennya-stosovno-rosijskih-sportsmeniv-pomilkoyu.html …
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продерло вже свої беньки?
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Господи это так ох...енно когда в коменты заходит русак и рассказывает что это все жиды виноваты.С аватаркой танка.
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Если кто пропустил. Именно так встречают Новый год, в свободных странах. Это Москва, если чо.
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Теперь начинаю понимать смысл фразы "1945, можем повторить"
Нищета, голод, репрессии, лагеря и полная изоляция.
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