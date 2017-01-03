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Теги: задержание (4740) поджог (621) Нацполиция (5315) Херсон (466)
Тему создал: Ольга Скороход

Подозреваемые в поджоге квартиры мэра Херсона Миколаенко задержаны, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге квартиры мэра Херсона Владимира Миколаенко.

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Уже без кацапов ни одно преступление не обходится.. Везде замешаны
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Смотрел новости о работе этого мера и его жизни.
На мой взгляд это самый нормальный, адекватный и простой человек из нынешних градоначальников по Украине.
Скорее всего не дал что-то деребанить и решили его припугнуть.
А уровень вопросапо деребагу , характеризуется уровнем этих дебилов- поджигателей.
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Поэтому Украина и в *опе...потому что большинство "новости смотрят". Как кацапы ей богу. Скажу тебе как херсонец: в городе плодятся убогие киоски где попало, при этом долбодятле угробили единственный нормальный соц.транспорт, теперь его друзья владельцы маршруток (которые разваливаются на ходу) не нарадуются. Коррупция, бардак, стихийная торговля такие же, как по стране. Так что смотри новости, друх.
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А вот если бы Мыколаенко их хотя бы за это обматерил. то сейчас его судили бы за хулиганку, а за поджигателями толпой ходили адвокаты, что бы попиариться на их защите.
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Адвокаты Портнова и медведчука ( он создавал союз адвокатов украины) заинтересованы в скандальных заказах.
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Очередные ватные дурачки пришли к успеху. Необучаемая фауна.
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Мэр Херсона В.Миколаенко наверное единственный мэр в Украине ,который не ворует,за что его палят не понятно вообще,безобидный человек.
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Зато при нем воруют, как и раньше. Такие посты не сам никалаенка пишет?)
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Что за чушь? Не смогли попасть в подьезд из-за кодового замка? А кого кроме детей до 10-ти эти кодовые замки останавливают? Вариантов много - от звонка в любую квартиру. "Откройте мы лифтеры" до просто подождать 10 минут максимум.
Ездили на БМВ а скрыться решили на маршрутке? Это что за бред? Если один из них херсонский, он точно должен был знать как выехать из Херсона минуя все КПП, в степи, когда снега и грязи нет то проблем отпетлять совсем нет.
Януович - в меня стрыляли, Мыколаенко - меня поджигали. Ага.
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порох майдановец. очкарик с боксером. на Майдане, к сожалению, всплыло много дерьма. этот из той же кучи. напишите, что он сделал, а не рассказывайте сказки, что он не ворует.
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Тут за Мыколенко голоса - и не ворует, и весь такой простой и демократ...
Вы в Херсоне вообще хоть раз были, писатели??? Город как был засраным при папередныках, так и остался. Дорог как небыло так и нет - одни и теж ямы в одних и тех же местах. Даже разметку и пернходы не красят. НИ ОДНОЙ НОВОСТРОЙКИ нн начали при "честном" мере. А да, город стал наркоманским раем при Мыколаенко. Все стены возле ВУЗов и школ обрисованы веб адресами наркодилеров. А мэр уже 2 года ну нихрена на видит. Ольга Фреймут снимая програму про Херсон прямо из кабинета мэра заказывала наркоту по этим адресам, а этот типа мэр стоит и сопли жует с улыбкой идиота.
Забирайте себе такого мэра вместе со всеми депутатами и шлюхами офисными, они и ваш город до ручки доведут
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Ну просто браво СБУ и полиция! Здорово работано и очень оперативно. Жаль только что професионально и оперативно вы срабатываете только защищая крыс при власти. Лучше вы так же оперативно закрыли кто весь Херсон обрисовал сайтами наркодилеров. Или сепаров, коих в Херсоне не мало. А так да, молодцы
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПодозреваемые в поджоге квартиры мэра Херсона Миколаенко задержаны, - Нацполиция. ФОТО
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