Подозреваемые в поджоге квартиры мэра Херсона Миколаенко задержаны, - Нацполиция. ФОТО

2037 22Теги: задержание (4740) поджог (621) Нацполиция (5315) Херсон (466) Тему создал: Ольга Скороход03.01.17 12:20 Подозреваемые в поджоге квартиры мэра Херсона Миколаенко задержаны, - Нацполиция. ФОТОПравоохранители задержали подозреваемых в поджоге квартиры мэра Херсона Владимира Миколаенко. читать источник x Мне нравится 1
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На мой взгляд это самый нормальный, адекватный и простой человек из нынешних градоначальников по Украине.
Скорее всего не дал что-то деребанить и решили его припугнуть.
А уровень вопросапо деребагу , характеризуется уровнем этих дебилов- поджигателей.
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Ездили на БМВ а скрыться решили на маршрутке? Это что за бред? Если один из них херсонский, он точно должен был знать как выехать из Херсона минуя все КПП, в степи, когда снега и грязи нет то проблем отпетлять совсем нет.
Януович - в меня стрыляли, Мыколаенко - меня поджигали. Ага.
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Вы в Херсоне вообще хоть раз были, писатели??? Город как был засраным при папередныках, так и остался. Дорог как небыло так и нет - одни и теж ямы в одних и тех же местах. Даже разметку и пернходы не красят. НИ ОДНОЙ НОВОСТРОЙКИ нн начали при "честном" мере. А да, город стал наркоманским раем при Мыколаенко. Все стены возле ВУЗов и школ обрисованы веб адресами наркодилеров. А мэр уже 2 года ну нихрена на видит. Ольга Фреймут снимая програму про Херсон прямо из кабинета мэра заказывала наркоту по этим адресам, а этот типа мэр стоит и сопли жует с улыбкой идиота.
Забирайте себе такого мэра вместе со всеми депутатами и шлюхами офисными, они и ваш город до ручки доведут
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