EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570796)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Э, да у вас - Кисель головного мозга!
Попейте зелёнки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти придурошные УФОлоги в каждом камне инопланетян видят, главное фотографию как можно сильней исказить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можетбыть,можетбыть...
А как вам фота из ОФИЦИАЛЬНОГО каталога НАСА?
Загуглите AS20-1020
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну не банки же кацапские закрывать, правильно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Банки - то святе. Немона їх чіпати, бо вони дають робочі місця нашим людям.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильное замечание. Ещё предлагаю принять у кацапов заказ на производство танков и "Градов". Так мы вообще всех работой обеспечим: и работяг, и вонкоматы, и врачей, и пр..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Правильно, а то с экрана выползут зеленые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сикелёв-Гоффно-ТВ м лучшее в мире..,особенно рожа хмыря :D совпадение? не думаю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё бы запретили на СТБ сепарскую кухарку ковальчук.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если ты есть на ФБ ,то зайди на страницу СТБ и почитай комменты людей после этого видео.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СТБ - канал для бидла. Кажуть що майже цілком рузгоезичний. Моя дружина зрідка дивиться гімнастику-косметику. Я дивуюся - "як ти можеш дивитися та слухати ту жлобиху Надю?" - Дружина відповідає - "вони спеціально підібрали таку. Вона "своя" для основного контингенту глядачів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так пинчук хозяин, и кума пуйла марченко там тоже звязда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я только что звонил туда в ВІКНА НОВИНИ и задал вопрос ,когда они покажут эту ковальчучку в новостях и озвучат свою реакцию. Девушка на том конце включила дурака и сказала ,что они ничего не знают :D Я посоветовал их корреспондентам лучше работать и почаще заглядывать на свою страницу в ФБ. Они много нового и интересного о себе там узнают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не смотрел.Патамушта,как пел А.В.МАКАРЕВИЧ--нет ни слов ни музыки ни сил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народний депутат Віталій Купрій виступив за легалізацію в Україні нарізної зброї, пояснивши це необхідністю захисту від агресії. Про це він заявив каналу "112 Україна".

"Я виступаю адвокатом, того, щоб люди мали можливість отримувати нарізну зброу у двох питаннях. Перше, це захист від злочинців і друге - захист від агресора. Якби агресор знав, що в кожному будинку може бути зброя, то бажання йти в наступ було б менше. У бандитів зброя є, у злочинців є, немає тільки у нормальних людей, які хочуть себе захищати", - заявив Купрій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цікаві зустірчі - П'яне Бидло зустрілося з Політичним Бидлом!!!
Висновок: Бидло - є Бидло...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про політичне бидло я забув - воно також бидло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тримати вдома нарізну вогнепальну зброю є і право і можливість. А от короткостволи носити із собою мабуть ще зарано. Хіба що Ви проживаєте біля Пашинського.
Можете уявити себе в театрі , в ресторані або якомусь багатолюдному громадському місці з пістолетом?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Девушка по имени Аня с детства живет в огромной коммуналке. Благодаря активной работе и предприимчивости, она находит финансы для переезда в собственную квартиру. Однако девушка становится жертвой мошенничества и теряет имеющиеся у нее деньги. Положение дел на работе тоже нельзя назвать блистательным.
Единственной отрадой Аня считает своего любимого человека. Однако он, воплощая яркий образ безответственного маменькиного сынка, оставляет девушку один на один с трудностями. Сможет ли Аня справиться с ними самостоятельно? Как она поведет себя в сложнейшей ситуации? В чем обретет смысл жизни?

серьёзный сериал........точно подорвёт нэзалэжность
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для тех, кто с первого раза не понимает:" Прокатное удостоверение аннулировали из-за недостоверных сведений в документах." Источник:http://censor.net.ua/f890281

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
судя по всему, еще и сериалы про девушек Ань любит )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дело не в сюжетах по большому счету. но это так примитивно и поверхностно, на фоне реальной действительности, что художественная ценность сомнительна и выглядит как соц. реализм, а точнее на кап. реализм. и это образчик вкуса и философских предпочтений, в стране которая нам противостоит. Смотрите и сопереживайте через стекло вместе с артистами которые уже и забыли за это кино, тревожьтесь и думайте, - а у меня еще ничего... и эти фильмы идут нескончаемым потоком, как клоны все похожие на всех. и этот поток разрушает сознание подгоняя его к рабскому смирению. и все говорят потом, - россию умом не понять. конечно не понять, если все духовные ценности перевернуты с ног на голову и поэтому они не приносят радости и удовлетворения так как умерли еще не родившись. нет в рашке духовности в том понимании которое нам желают преподнести. нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПРОНира, ти хоч тут вирішив пукнути? Сиди, дивись жувачку про кацапських лімітниць. Разом з кримськими товстозадими домогосподарками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оружие у бандитов было всегда и при советской власти тоже,для них это не проблема..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прокремлевский гадюшник "Интер" исчезнет с экранов многих украинцев с 11 января
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Киевский провайдер отказался транслировать телеканал "Интер"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Утром по нтн вчера показывали " турецкий гамбит." Со всеми атрибутами- русские не сдаются , турки идиоты, берем турецкий город и т д . Короче руцький патриотический фильм. Я оторопела . НТН -чей канал? Редактора из раши? Что нет иностранных комедий или детективов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
производство боевиков на РАБссии выросло до 10 штук в неделю,рожи те же..,что и на улицах дохлых фонарей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помню в СССРе дохлом было два крутых сериала ,"Варькина земля" и "Юркины рассветы" показывали каждый год,про успехи советских колхозников,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Точно,как капитан оГПУ брал банду Лёньки Пантелея
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А "Вечный зов"? А "Тени исчезают в полдень"? А "Долгая дорога в дюнах"? А "Будулай"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
От не розумію, чому не можна просто закупити старі сезони Хауса/Менталіста/Гри престолів і тд... Серії, яким 4-5 років, відносно дешеві і навряд дорожчі, ніж нове кацапське лайно. І економія, і є чим ефір забити, якщо каналам так вже треба ті серіали показувати.

А для старшого покоління є серіали з Туреччини чи Польщі, теж дешеві. От 1+1 закупили турецькі серіали і багато домогосподарок швидко на них підсіли. Серіали - це ж масовий продукт, їх глядачам в принципі все одно, що дивитися. Тоді навіщо канали нариваються на Нацраду новими кацапськими серіалами? Рейтинг вони все рівно не роблять.

Особливо бісить, коли ахметовський ТРК Україна замість такої мега-рейтингової події, як фінал Ліги чемпіонів показує чергову серію тупого ватного серіалу. Я розумію, що кроти в фінал не вийшли))) Але блін, їх що рейтинг не цікавить? Вони ж права на трансляцію купили!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А c первым национальным.UA все нормально?




Бойкот російської попси додає 2 нові світлини.
· 1 січня о 21:44 ·

На UA:Перший зовсім ошизіли!

У передачі "Майбутнє нації. Церемонія нагородження" крутили пісню "Русскіє зіми, до чєго красіви!". Ось її текст і запис:
Ох, зима, хороша,...
И поет душа.
И метель метет,
За собой зовёт.
А зовёт туда,
Где родные поля.
Где родные края,
И земля моя.

Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
А когда загрустим,
То без дела не сидим.
Мы спешим на улицу,
Чтоб скорей зажмуриться.
От снега искристого,
Белого, пушистого.
От солнца лучистого,
Зимнего, чистого.
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
Ну, а вот Новый год,
Он уже к нам идет.
Он спешит к нам, друзья,
Жить нам без него нельзя.
Это шутки и смех,
Это радость для всех.
Так давай не скучай,
Вместе с нами запевай!
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
https://www.youtube.com/watch?v=64vIwjQQGNM
Тільки на відміну від запису, пісню виконувала оця дівчина з ведмедями. Надапалагать - майбутнє нації. Тільки якої нації???
UPD. Пишуть, що продюсером заходу був Влад Багінський http://www.fm-tv.com.ua/muz_news/83932/view/
#російскевбиває #стопрашизм #телекурви
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любые рф-шные фильмы после 2000-го года (а возможно и раньше) "разжижают" мозги, приучают к хамству, портят вкус и удобрены сальными шуточками ниже пояса!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот не надо ля-ля. Не кассовые, фестивальные фильмы у них очень даже хороши. Это "Дурак, Лефиафан, те же 12 и прочие фильмы Звягинцева, Сокурова и некоторых других.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Географ глобус пропил" с Хабенским тоже шедевр на мой вкус.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как вообще можно смотреть кацапское гавно ? Для меня это загадка.Неужели у украинцев настолько извращен вкус ,чтобы переваривать такое ??? - Сплошная тупость,дилетанство и откровенная пошлятина.Когда выбираю на ютубе видио,стараюсь,чтобы не было кацапским.Дабы не испортили настроение примитивом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой вей не може бути-третій рік війна а роблять вигляд що за Україну -як пінчук мєдвєдчук коган-турчінов вальцман та решта кошерних зрадників
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а в реале из достижений -Зенит-Арена, Керченский мост и петух из навоза))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я как то нашел и интернете фантастику, которую читал когда то в детстве(в смысле совковую пафосную фантастику). Через пол -часа чтения одна мысль была в головые - как я мог с таким увлечением когда то читать такую дерьмовую х"йню .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помимо хни были и есть те же миры Стругацких, Ефремова и др. Много было хорошей фантастики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По хРЕНьТВ мабуть вже показали передачку про те як Ілон Маск сп...в ці ідеї та проекти і реалізував їх.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда я узнал что Путлер будет президентом РАБссии,я помню написал тогда такой Спич: теперь РАБссию завалят сериалами про крутых ментов и КГБистов,которые будут валить бандюков РАБссии ТОННАМИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все що заборонене до показу в Україні буду показано на ")(уЇнтері".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинский провайдер кабельной связи "Ланет" с 11 января 2017 года прекращает трансляцию пакета Inter Media Group, в который входят телеканалы "Интер", "НТН", "Мега", "Enter-фильм", "Пиксель", "K1″, "K2″, "Zoom" и "EuroNews".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть ли шансы у русских на революцию в 2017-ом?


Для того, чтобы с ней подружиться, нужно уметь скармливать ей свое время и комфорт. Революция, как любая женщина, любит рисковых парней, она очень капризна и привередлива, может дать себя потрогать, а потом отвернуться и уйти так быстро, что уже не догонишь. Догонят ли русские революцию в 2017-ом? Я думаю, нет. Она предпочитает держаться от таких подальше. Антон Скальд http://censoru.net/15671-est-li-shansy-u-russkih-na-revolyuciyu-v-2017-om.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цуґцванґ і краби ‏@pan_zugzwang 1 ч.1 час назад
Командувач Національними збройними силами Латвії генерал Петеріс Радзіньш у 1918-1919 служив у лавах укр армії Скоропадського та Армії УНР


 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Украине запретили российский сериал "Человеческий фактор"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Aviso Hela2007, V_V_V, Sorg, Oljik, aquarius580 ., Valery Greff, Garsia UA, Япона Мать, Сергей Коваленко 9044b06d, Юрий Носенко, Ali Hasan, Сергей1500900, Tema9, Siera-Zulu, Александр Асдс, Агент кремля cd59e193, borodas, сирень 3bd64252, Anatoliy Buchenko, Змиевобандеровец, John Observer, Александр Гордиенко 68677665, Вик Тодт, yakutua, soren, Голота, Myko, Baks13, Sophia-Maria Duglass, Демьяна Соколова, иванов юрий 22c2fe05, Baden, Семен Сало, Любовь Стаховская, Seer Seer a393c75f, Карпов Олег, Sandra from Lithuania, Икс Неизвестный, Ватник Дзедываевалов, zaParisian, Злий Грицько
 Всего на сайте: 153 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти