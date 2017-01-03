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С таким еб...льником я бы тоже, наверное, стал террористом...
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Че та его ипло мене Валуева напоминает.
Совпадение?
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А откуда тебе в америке знать что вырезали с какого-то канала в Украине?А Зеленский доиграится,давно пора.
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Это фото исполнителя, а настоящего заказщика фото снизу:

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"Я вам дам на разграбление Константинополя два дня. Но виноватыми объявим турок !"
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Не ЧЕМ,а терез ЧТО...
По всей видимости через бритокожанный фильтр
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Но там на месте бритокожанного фильтра висят яйца.
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Шо то длинный через чур... Он такого не заслужил
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С таким носом он бы не стал террористом-палачем №1 в мире, у него не было бы комплексов ))))
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Все относительно для одних он террорист для других ополченец. Одно очевидно конец турецкому туризму.
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Кацапы ездить будут. Им ведь всё равно, что водка, что пулемёт, лишь бы с ног валило
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Мордовецвася, ты себя ещё и главным туристом на планете возомнил? Оторви сначала локти от земли, вставалец...
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Там никаких патриотических побуждений, сугубо бизнес-терки. Дерибанят по новому медиарынок.
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Ну так 1+1 запросил 0.75 за клиента в месяц, а Интер 3 гривни
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тем временем бочка нефти 58,20...,скоро будет 158,Путлер выклянчил у Трампа эту цену...
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ты точно подметил и это важно. нефть медленно подымается в цене.
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Не киргиз и не казах-нет монголоидных черт. Ближе к узбеку, таджику, туркмену. А кто дворниками в Москве работает? Таджики или туркмены.
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У меня когда то был сослуживец, туркмен. Весьма сильно похож был на этого.
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Не туркмен, а смесь кавказца и таджика. Во всяком случае тут не одна нация.
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Ну , я не спорю. Тот мой сослуживец был из Туркменистана. А так, я ж в их родословной не копался.
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В Туркмении живут разные нации. Ваш сослуживец мог быть не туркменом. Этот тоже по нации смесь и скорее похож на чеченца с таджиком одновременно. С ним непонятно
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В армии в моём взводе были туркмены - очень красивые благородные ребята.
Тогда я заинтересовался - а кто такие туркмены. Случайно попало - дамасская сталь, голубая конница и чуть ли не единственные не пропустившие Македонского...
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Кавказцы с таджиками не смешивались почти. Женщины средней азии выходят замуж за своих -это очень закостенелое патриархальное общество . Кавказские женщины тоже .
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К концу I тыс. до н. э. иранские народы расселились на огромных территориях, включавших Иранское плато, Среднюю Азию, Гиндукушский регион вплоть до Инда, Синьцзян, Казахстан, степи к северу от Кавказа и Черного моря.
Вслед за иранскими языками древние иранские народы иногда принято делить на западных и восточных, хотя для самих древних иранцев такое деления вряд ли было актуальным, поскольку в I тыс. все иранские языки были ещё очень близки друг к другу и взаимопонятны. Гораздо актуальнее было различие по хозяйственному типу: одни иранские народы были оседлыми земледельцами или горными полуоседлыми пастухами, другие освоили кочевой образ жизни.
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Пример -Пржевальск на Иссык-Куле до сих пор разделен на четыре части- киргизскую , узбек кую, русскую(и украинцы в том числе) , татарскую.
Жениться узбеку на татарке, или киргизу на узбечке почти нереально.
Средняя Азия- это не Европа . Там существуют закостенелых правила. А у продвинутых людей ( смешанные браки)- дети террористами не растут . Я так думаю.
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Действительно, что смешанных браков мало. Но это лицо исключение, так что все может быть.
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После депортации чеченцев в Казахстане были разные браки.
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да кыргыз он, и имя установлено
читайте мою ветку "О чём вам не говорят-2"
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Али , вы правы. Мой дед прожил на Иссык-Куле 98 лет .у киргизов лица худые, монголоидны( остатки татаро-монгольской орды). У казахов лица широкие монголоидные. В Киргизии и Китае по обе стороны границы еще живут уйгуры.
Этот ближе к персам ( узбеки таджики туркмены)
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У меня в Туркмении и сейчас родственники. А кыргызы и казахи очень родственны и этой крови полно в Украине. Узбеки не персы, а тюркюты. Туркмены огузская группа тюркского языка и предки турок. Таджики - персы.
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Кыргызы это потомки в том числе кыпчаков, бывших на территории современной Украины.
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АБАЖДИТЕ. Вы Омара Хайяма читали? А иллюстрации видели? Это чистая Персия. Дальше. Медресе в Самарканде. Это был университет для всей средней Азии. А абсерватория Улугбека- самая ранняя в средней Азии. Огромная нация персов просто разделены на поднародности. В Украине тоже есть и гуцулы и бойки .
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Министерство внутренних дел Чехии предложило внести в конституцию поправку, которая позволит гражданам, легально владеющим боевым оружием, применять его против террористов.
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УЗНАЛ!!! Это ж вася недодел. одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями (трисомия, см. также плоидность). Существует ещё две формы данного синдрома: транслокация хромосомы 21 на другие хромосомы (чаще на 15, реже на 14, ещё реже на 21, 22 и Y-хромосому) - 4 % случаев, и мозаичный вариант синдрома - 5 %.Кацы!!!!!!!!Ваш 100%.
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Да, к дедушке Ломброзо не ходи, таварисч Че , агент фсб
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Узбек,ранее проживал в окресностях Чирчика,уж очень похож,да и годков так 25-30 не более,очень подходит
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОпубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО
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