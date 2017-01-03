5752 53Теги: Стамбул (152) теракт (1928) Турция (1735) Тему создал: редактор новостей03.01.17 12:18 Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТОЛичность мужчины пока не установлена. читать источник x Мне нравится
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Совпадение?
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По всей видимости через бритокожанный фильтр
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Тогда я заинтересовался - а кто такие туркмены. Случайно попало - дамасская сталь, голубая конница и чуть ли не единственные не пропустившие Македонского...
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Вслед за иранскими языками древние иранские народы иногда принято делить на западных и восточных, хотя для самих древних иранцев такое деления вряд ли было актуальным, поскольку в I тыс. все иранские языки были ещё очень близки друг к другу и взаимопонятны. Гораздо актуальнее было различие по хозяйственному типу: одни иранские народы были оседлыми земледельцами или горными полуоседлыми пастухами, другие освоили кочевой образ жизни.
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Жениться узбеку на татарке, или киргизу на узбечке почти нереально.
Средняя Азия- это не Европа . Там существуют закостенелых правила. А у продвинутых людей ( смешанные браки)- дети террористами не растут . Я так думаю.
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читайте мою ветку "О чём вам не говорят-2"
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Посмотри на лица кыргызов, с этим ничего общего.
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Этот ближе к персам ( узбеки таджики туркмены)
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