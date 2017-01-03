Сергей Тупальский - таможня боится получить "хозяина" власти
Сергей Тупальский: таможня не дает «добро» для проведения реформ
Должность главы Киевской городской таможни ГФС Украины представляется лакомым кусочком для тех, кто привык видеть в государственной службе личную выгоду для себя. Однако, при назначении на это вакантное место этой весной «система дала сбой», и с весны 2016 года временно исполняющим обязанности главы столичного ведомства назначен Сергей Тупальский. Таможня столицы под его руководством обрела совершенно иное лицо и, к тому же, стала более эффективной по своему основному назначению – пополнению государственной казны нашей страны, заметно обедневшей в течение трех лет после революции и проведения АТО. Как обещает новоиспеченный главный столичный таможенник Сергей Тупальский, таможня Киева к концу 2016 года планирует пополнить бюджет почти на 36 млрд гривень, а также успешно начала автоматизацию работы для устранения влияния человеческого фактора на процедуры таможенного контроля, оформления и установки сумм таможенных налогов. Именно при Тупальском Сергее в таможне более заметной стала борьба с проявлениями коррупции.
Но, с назначением Сергея Тупальского таможню столицы и его самого все чаще упоминают в СМИ в самом негативном свете. С весны этого года то и дело, время от времени начинается массированный поток проплаченных публикаций, в которых всячески пытаются очернить Сергея Тупальского, таможенного чиновника высшего ранга и эффективного государственного менеджера, добившегося ощутимых изменений на пути к полному реформированию столичной таможенной службы.
Место, которое возглавляемое Тупальским Сергеем, – таможенная служба столицы, определяет, как будут распределяться финансовые потоки от таможенных пошлин на те грузы, которые приходят на таможенные посты Киева. Чтобы эффективно пополнять государственный бюджет Украины, таможенники столицы постоянно держат руку на пульсе и выявляют различные правонарушения, вследствие которых таможенные налоги идут не по назначению в государственную казну, а оседают в карманах, а точнее сказать, на тайных расчетных счетах коррупционеров у власти и на государственной службе. Кроме того, приходиться ловить за руку «бизнесменов» с криминальным талантом создавать преступные организации, которые незаконным образом минимизируют таможенные платежи при оформлении грузов, поступающих в Украину из-за рубежа.
В настоящее время «хлебное» место господина Тупальского хотят приберечь для своего, более покладистого и готового «делиться» ставленника, сразу несколько очень влиятельных государственных чинов. Первым в свете возникающих то и дело скандалов вокруг имени С.Тупальского на слуху имя его непосредственного руководителя – главы ГФС Украины Р.Насирова. Вторым же заинтересованным лицом называют нынешнего Главного Прокурора Украины – Ю.Луценко. Остается только наблюдать, как будет развиваться борьба двух правящих блоков – Народного Фронда (ведь именно экс-премьер А.Яценюк протежировал Романа Насирова на должность главы Государственной Фискальной службы Украины) и Блока Петра Порошенко (ставленником которого является господин Луценко). А тем временем, пока революционные постмайдановские силы воюют между собой за государственную должность, господин Тупальский может успешно продолжать начатые им эффективные реформы.