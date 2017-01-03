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Теги: арест (10064) ДТП (5313) Польша (3543)
Тему создал: редактор новостей

В Польше арестовали украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек

Суд в Польше на три месяца арестовал 30-летнего украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек в городе Еленя Гура (Нижнесилезское воеводство).

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За 12 лет выучит польский язык и окрепнет физически на каменоломнях . Станет заядлым трезвенником. Деток жалко. Не помешало бы его кастрировать, чтоб своих детей не имел.
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В Украине ужасное законодательство по нарушениям дорожного движения,а депутатам -рептилоидам пох.Люди погибают каждый день под колесами автомобилей,а им пох. В ЕС и Америке такие правила,что пешеходы и велосипедисты -это главные участники движения на дорогах,их уважают,пропускают и пусть бы попробовали притеснить и нарушить -штрафы огромные,лишают прав,садят.У нас же каждое дерьмо,которое садится за руль начхать хотело на каких-то пешеходов,а если убьет кого -откупится. Вот в какую Европу и с какими законами ублюдков -депутатов мы идем.
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У поляков "тут помню тут не помню..." не канает.Накинут по-полной.
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Да, "воеводство", такое у них территориальное деление, потому что Польша по сути ровесница Кивевской Руси о чем в книгах по истории почему-то умалчивали.
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У злочинця, крім совісті, і каяття за скоєне відсутнє.
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Главное, чтобы из этого что-либо политического не раздули. А вообще, какие это девушки, это дети. Ублюдок.
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главное шоб не было войны))
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Плечевых сбил.
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а о том, что это твоя жена с подружкой почему молишь, а педофил ???
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Поляки пишуть, що дівчатка стояли на тротуарі і чекали, щоб побачити на фейерверки. Трагедія сталася на очах у їх батьків, котрі були поруч.
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Гугл-переводчик не всегда форева. Писал бы уже на своем.
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Ты скот, плечевая - твоя мамаша. Жаль, что она вовремя аборт не сделала.
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Этого питара непомнящего на рудники суку пока не загнется.
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Ой не "сололдко" йому буде в польскій тюрмі.
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Паршивый рагулина. Европа ему! Вот такие рагули как сядут за руль - кум королю, сват министру.
В тюрьме пусть рулит.
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Ну, да- не красит. Тут- помню, тут- не помню. Это залёт, чувак!!! Принимай- как должное. Два промилле! Не слабо...
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Скотина и посажирка его такая-же тварь.Жалко,что ее нельзя за соучастие привлечь.
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А сколько наших сбивали по трассе москва семферополь,когда оттуда ехали в крым? Хоть кто то об этом сказал.
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да не переживай ты так за свою родню.............
вечная им темень в сточных канавах говенного вонючего русскогомира...
НАДО БЫЛО СВОЮ ЖЕНУ И ДОЧЬ НЕ ПОСЫЛАТЬ НА ЗАРАБОТКИ В ПАрашшу.
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я почему то уверен в том, что меня отправили в ПАрашшу именно те * силы* что и тебя в пиндосию ..............
или думаешь что один такой умный ???
расслабся ...
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за каждого ребенка по 12 лет - это будет справедливо....

вообще всякую тварь, независимо от рода-племени, севшую за руль пьяным надо изолировать от общества на долгие лета.
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Украине народ вообще распустился,привыкли бухие за руль садиться,никакой культуры ,никаких правил поведения в нормальном обществе,часто стыдно за наших в Польше и остальном развитом мире.
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ТО БУВ ХОХОЛ - БРАТ МОСКАЛЯ.............
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Ну так не стоять же на голой земле...надо и под ноги что то постелить, чай не май месяц, а в Педирации очень много под ногами всякого дерьма рюського мира валяется... не горю желанием испачкаться ...............
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Вот какое будет отншение поляков из-за таких дебилов к украинцам ? Оно детей сбило , шоб оно сдохло
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Пьяный за рулем - уже потенциальный преступник.
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Не так ! Пьяный за рулём - преступник ! Такой лозунг висел на выезде в каждом автохозяйстве , сел вточеный- срок ! Не волнует совершил-не совершил ,попался -прошу пардону !
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В Украине за вождение в нетрезвом виде нужно права отбирать на 10 лет сразу и штраф ,а если сел за руль после того,как права отобрали,то срок 3 года,по другому не дойдет.
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Права надо отбирать пожизненно с конфискацией машины. Сам водитель, стаж 30 лет. Ни разу не сел за руль бухим. Один раз попался после бокала кваса, гаишники специально стояли недалеко от бочки с квасом и таким образом зарабатывали на масло с икрой на хлеб, суки.
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Конечно эта мразь ничего не помнит,если уровень алкоголя в крови в 10 раз превышает допустимую норму. Может хоть поляки посадят этого кондома на всю.Судя по машине человек не бедствует. У нас почти наверняка откупился-бы сволочь. Жаль мевочек,погибших в этой ужасной рукотворной аварии. Они только начинали свою жизнь и так трагически ее закончили от рук этого урода...
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UD AV 12103e32
А сколько наших сбивали по трассе москва семферополь,когда оттуда ехали в крым? Хоть кто то об этом сказал.

Ваши в москве или симферополе?Козлина немытая
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ТАК ВОНО ТОЖЕ НЕ УКРАИНЕЦ, А ХОХОЛ..........
так и хочется сказать оному и ему подобным -
"Бросайте пить боярышник и барбитураты, пролечитесь, та-да попустит"
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Так он и имел ввиду кацапок плечевых, а кто там еще может стоять?
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Интересно, если бы Пашинский в Польше пострелял, его бы отмазали?
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на МКАДЕ крадут девок и женщин каждый день.банду не могут поймать уже более 10 лет..
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значит высказывание - *СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ* подтверждает высокую набожность и духовность, смердячего гундяевым, русского мирка.
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Девушек жаль ..Политику вмешивать не надо ..Алкаши за рулём есть везде..Сбивают и трезвые..
А вообще , в Новогоднюю ночь , сотни убитых и тысячи раненых по всему миру..
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А по другим новостным сайтам вроде,все-таки поляк сбил.....хрен пойми эти новости...
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какая разница кто сбил ???
УБИЙЦА ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ !!!!!!!!!!!!!!
....у алкаша за рулем совесть все равно не найдешь..........
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Не спорю.Если убийца-то должен отвечать.И не важно какой национальности.
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Тут иногда вопросом задаются - зачем вам Европа? Так, хотя бы затем, чтобы хоть там такое пьяное быдло пересажали, раз у нашей Фемиды весы поломались.
Родственникам девочек - глубочайшие соболезнования .
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Хто порозумніше гляньте статистику аварій в Польщі за місяць чи рік - і подумайте чому на "укролігархосмі" друкують проплачені статейкі саме для роздування національноі ворожнечі... Стадо має стояти в стійлі!!
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Я как то один раз ехал пьяный за рулем по деревне боялся превысить 5 км в час что бы ни дай Бог не задавит гуся.....а тут люди Пипец!!!!!
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То была "русская рулетка" с 1- патроном в барабане револьвера. а теперь "рулетка за рулем": доеду до дома пьяный без приключений, остановит ли полиция на трассе, собью ли кого-нибудь - и насмерть, или нет. А может. только сам убьюсь! И это лучший вариант, потому что раньше, или позже "рулетка сработает" по ни в чем не повинным людям. Задержали пьяным за рулем дважды в году без всяких приключений - конфискация авто для помощи пострадавшим, пожизненное лишение прав, как любительских, так и профессиональных. Все - через суд!
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а у нас за те що у трьох котлах загинуло до 30 тисяч добровольців полтораки з говнокомандуючим вальцманом продовжують чорну справу-Слава Нації
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Я считаю, польская тюрьма - это слабое наказание.
Выдать ему российское гражданство и обменять!
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http://rense.com/general96/DOWNTHERABBITHOLE2.pdf-не будь дурнєм
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бывший Киевский мэр омельченко тоже двух человек убил, и при этом чувствует себя совершенно спокойно.
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Может хоть в Польше посадят пожизненно, а то в Украине за это еще и премию дают.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Польше арестовали украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек
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