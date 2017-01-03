В Польше арестовали украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек

6069 62Теги: арест (10064) ДТП (5313) Польша (3543) Тему создал: редактор новостей03.01.17 11:49 В Польше арестовали украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушекСуд в Польше на три месяца арестовал 30-летнего украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек в городе Еленя Гура (Нижнесилезское воеводство). читать источник x Мне нравится 2
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В тюрьме пусть рулит.
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вечная им темень в сточных канавах говенного вонючего русскогомира...
НАДО БЫЛО СВОЮ ЖЕНУ И ДОЧЬ НЕ ПОСЫЛАТЬ НА ЗАРАБОТКИ В ПАрашшу.
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или думаешь что один такой умный ???
расслабся ...
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вообще всякую тварь, независимо от рода-племени, севшую за руль пьяным надо изолировать от общества на долгие лета.
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А сколько наших сбивали по трассе москва семферополь,когда оттуда ехали в крым? Хоть кто то об этом сказал.
Ваши в москве или симферополе?Козлина немытая
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так и хочется сказать оному и ему подобным -
"Бросайте пить боярышник и барбитураты, пролечитесь, та-да попустит"
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А вообще , в Новогоднюю ночь , сотни убитых и тысячи раненых по всему миру..
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УБИЙЦА ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ !!!!!!!!!!!!!!
....у алкаша за рулем совесть все равно не найдешь..........
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Родственникам девочек - глубочайшие соболезнования .
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Выдать ему российское гражданство и обменять!
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